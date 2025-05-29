Квоты в Cloud Backup
В сервисе Cloud Backup действуют квоты — организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку.
Если вам необходимо больше ресурсов, увеличьте квоты одним из способов:
- Сформируйте запрос на увеличение.
- Обратитесь в техническую поддержку и расскажите, какие потребляемые квоты нужно увеличить и на сколько.
Чтобы ваш запрос был рассмотрен, у вас должна быть роль
quota-manager.requestOperator или выше (
editor или
admin).
Управлять квотами позволяет сервис Cloud Quota Manager.
Квоты
|
Вид ограничения
|
Значение
|
Количество виртуальных машин, подключенных к Cloud Backup, в одном облаке1
|
50
|
Суммарный размер резервных копий в одном облаке
|
10 ТБ
1 Виртуальная машина считается подключенной к Cloud Backup, если она привязана хотя бы к одной политике резервного копирования. При превышении квоты вы не сможете привязывать новые ВМ к политикам резервного копирования.