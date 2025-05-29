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Квоты в Cloud Backup

Статья создана
Обновлена 29 мая 2025 г.

В сервисе Cloud Backup действуют квоты — организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку.

Если вам необходимо больше ресурсов, увеличьте квоты одним из способов:

Чтобы ваш запрос был рассмотрен, у вас должна быть роль quota-manager.requestOperator или выше (editor или admin).

Управлять квотами позволяет сервис Cloud Quota Manager.

Квоты

Вид ограничения

Значение

Количество виртуальных машин, подключенных к Cloud Backup, в одном облаке1
backup.vms.count

50

Суммарный размер резервных копий в одном облаке
backup.storage.size

10 ТБ

1 Виртуальная машина считается подключенной к Cloud Backup, если она привязана хотя бы к одной политике резервного копирования. При превышении квоты вы не сможете привязывать новые ВМ к политикам резервного копирования.

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