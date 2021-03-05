Дайджест новостей за февраль

Решения на сайте

Мы запустили на сайте раздел Решения. Собрали в нём популярные задачи и отрасли, которые используют сервисы и технологии Yandex.Cloud, и рассказали, как они помогают решать задачи бизнеса.

Сейчас на сайте 15 решений: для отраслей — среди них ритейл, финансы, образование — и для популярных задач, например, миграции в облако, визуализации данных и автоматизации колл-центров.

Мы будем развивать раздел: добавим новые руководства, записи вебинаров, кейсы клиентов, чтобы вы лучше ориентировались в возможностях Yandex.Cloud и быстрее находили решения для ваших задач.

Yandex Tracker в Yandex.Cloud

С 1 марта система управления проектами — Yandex Tracker становится частью Yandex.Cloud. Tracker — это универсальная система управления проектами для командной работы, распределения ресурсов и контроля выполнения задач внутри компаний. После присоединения к облачной платформе в нём появятся новые возможности для корпоративных клиентов, среди них — подключение федерации удостоверений в Yandex.Cloud.

Федерация удостоверений позволит авторизоваться в Tracker через корпоративную учётную запись, по технологии единого входа SSO (Single Sign-On). Для компаний, использующих корпоративные системы управления пользователями, например Active Directory, это упростит администрирование доступов сотрудников. Клиенты, уже работающие с облачной платформой, смогут подключить Tracker к своей учётной записи и оплачивать сервис с единого платёжного аккаунта.

Новый сервис Yandex Application Load Balancer

На платформе Yandex.Cloud появился сервис Yandex Application Load Balancer для создания масштабируемых управляемых балансировщиков HTTP-трафика. Сервис берёт на себя маршрутизацию трафика с учётом HTTP-запросов и заголовков, терминирование TLS и обеспечение безопасности соединений между компонентами приложений.

C Application Load Balancer вы можете создавать масштабируемые L7-балансировщики для распределения HTTP-трафика и управлять ими в консоли управления или с помощью CLI.

Сервис сетевых балансировщиков теперь называется Yandex Network Load Balancer.

Блог в Яндекс.Дзене

Мы запустили блог в Яндекс.Дзене и начали собирать в нём полезные статьи об облаках для бизнеса, реальные кейсы клиентов, ликбезы по нашим сервисам, мнения экспертов Yandex.Cloud и новости облачной индустрии и IT в целом.

Новости сервисов

Yandex Database

Добавлена инструкция по использованию AWS CLI и AWS SDK для работы с базой через Document API. Протестируйте использование Yandex Database в serverless-режиме бесплатно по программе — free tier.

Managed Service for PostgreSQL

Добавлена поддержка управления группами безопасности в консоли управления, CLI и с помощью Terraform.

Добавлены команды yc managed-postgresql cluster create , yc managed-postgresql cluster update и yc managed-postgresql cluster restore .

Для флага --postgresql-version string добавлено значение 13 для создания кластера PostgreSQL версии 13.

Новые образы в Marketplace

Сделали обновление образов на базе Linux с исправлением ошибок «CVE-2021-3156 — Privileges escalation via sudo»:

Ubuntu 16.04 LTS GPU;

openSUSE 15.2;

1С:​​​Предприятие 8.3.

Публикации в СМИ

IT-бизнес RussiaRunning

В нашем блоге на vc.ru рассказали про проект RussiaRunning. Компания монетизировала и масштабировала один из ИТ-проектов для спортивных мероприятий с помощью облачных технологий Yandex.Cloud.

Студенты из Бауманки сделали беспилотный гоночный болид

В статье на vc.ru рассказываем, как студенческая команда МГТУ им. Н. Э. Баумана одной из первых в России проектирует беспилотный гоночный электроболид для международных соревнований, а нейросети и облачные технологии помогают им на поворотах.

Как анализировать до 100% звонков

Никита Ткачёв в статье для vc.ru рассказал, как мы в Yandex.Cloud совершенствуем технологии автоматического распознавания речи, которые позволяют нашим пользователям транскрибировать звонок с минимальной задержкой и с точностью до 97%.

Истории успеха

Всероссийская олимпиада школьников в Yandex.Cloud: 24 предмета и более 320 тысяч уникальных пользователей

Компания «Цифровое образование», используя технологии Yandex.Cloud, впервые провела школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в Московской области онлайн. Новый формат позволил охватить большое количество школьников: более 320 тысяч учащихся решили 1,2 миллиона олимпиад. Нагрузку в начале олимпиады было сложно предсказать, но облачная инфраструктура позволила гибко масштабироваться. Сервис работал стабильно даже в моменты пиковых нагрузок.

Мероприятия в марте

В марте мы уже провели Cloud Day для сферы образования, где рассказали об опыте использования облачных сервисов. Обязательно регистрируйтесь на вебинары Настройки ролевых моделей и политик для Managed Service for Kubernetes®, Работайте над проектами, как в Яндексе про нашу работу в Yandex Tracker, участвуйте в митапе about:cloud — всё о Платформе данных и других.

Прошедшие вебинары

Безопасность в инфраструктуре, основанной на Kubernetes®

Обсудили набор практик, которые минимизируют риски простоя production-среды из-за человеческих ошибок, при этом сохраняя self-service модель для разработчиков, за которую так ценят Kubernetes.

Java в serverless — быть или не быть?

Рассказали про этапы создания serverless-рантайма для Java. Как устроен рантайм, каковы его сильные и слабые стороны и как с его помощью переносить почти любые Java-приложения в serverless. Запись вебинара поможет вам создавать собственные serverless-приложения.

Возможности речевой аналитики для бизнеса

Как анализировать 100% информации 24/7 и всегда держать руку на пульсе коммуникаций компании, как изменить отдел клиентского сервиса, анализировать намного больше коммуникаций с клиентами и значительно улучшить показатели контакт-центра. Смотрите вебинар про главные тренды в речевой аналитике.

Новое в Yandex DataSphere для ML-разработки

Рассказали о том, как получить доступ к режиму Early Access Version, как использовать индикацию загрузки памяти и CPU, TensorBoard и новые фоновые операции. И конечно, поделились планами по развитию Yandex DataSphere на ближайшие месяцы.

Безопасная обработка данных платёжных карт в Yandex.Cloud

Обсудили особенности PCI DSS и разделение ответственности в облачных сервисах. Рассмотрели ситуации, когда PCI DSS необходим, а когда можно обойтись без него. Показали примеры реализации инфраструктуры клиента, соответствующей стандартам PCI DSS.

Документация

Обновились следующие документы:

Yandex Application Load Balancer Добавлена документация для сервиса Yandex Application Load Balancer .

Yandex Cloud Functions Обновлена информация о доступных средах выполнения.

Обновлена информация о квотах.

Yandex Cloud Marketplace Обновлена инструкция по созданию продукта.

Yandex Compute Cloud Добавлена информация о нереплицируемых SSD-дисках.

Yandex Container Solution Добавлен сценарий с описанием создания группы виртуальных машин с Container Optimized Image и несколькими Docker-контейнерами.

Yandex Database Добавлена инструкция по использованию плана запроса.

Yandex DataLens Добавлено описание функции AT_DATA .

. Обновлены лимиты .

Yandex DataSphere Добавлена информация о фоновых операциях и их тарификация.

Добавлена информация об использовании TensorBoard в DataSphere.

Добавлен сценарий с описанием распознавания голоса.

Yandex Identity and Access Management Обновлён сценарий с описанием управления ключами KMS с Hashicorp Terraform.

Yandex Managed Service for Apache Kafka Добавлена инструкция по созданию кластера с помощью Terraform.

Yandex Managed Service for ClickHouse Добавлена информация о настройках ClickHouse.

Обновлена информация об управлении группами шардов.

Yandex Managed Service for Kubernetes Добавлена информация об управлении доступом.

Yandex Managed Service for MongoDB Добавлен пример добавления пользователя.

Yandex Managed Service for PostgreSQL Добавлена информация о группах безопасности, их настройке и изменении.

Добавлена информация о диагностике производительности.

Обновлена информация о доступных версиях PostgreSQL.

Yandex Managed Service for SQL Server Добавлен пример добавления пользователя.

Yandex Monitoring Обновлена информация об экспорте метрик в формате Prometheus.

Yandex Tracker Документация Tracker теперь доступна в Yandex.Cloud.

Партнёрская программа Yandex.Cloud Добавлена информация о VAR-программе.

Добавлен раздел Вопросы и ответы.