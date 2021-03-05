Дайджест новостей за февраль
Читайте про сервисы, новые разделы сайта, истории компаний в облаке и обновления документации за февраль.
Финансовые итоги 2020 года
В 2020 году выручка платформы Yandex.Cloud увеличилась в 4,5 раза и достигла 1 миллиарда рублей. Количество коммерческих клиентов Yandex.Cloud выросло по сравнению с 2019 годом в 1,4 раза и составило 9 700, а средний чек одного клиента увеличился за этот период в 3 раза.
Мы подробно рассказали про развитие платформы Yandex.Cloud в 2020 году, наших финансовых показателях, а также об особенностях спроса и потребления облачных сервисов платформы в отдельном посте.
Решения на сайте
Мы запустили на сайте раздел Решения. Собрали в нём популярные задачи и отрасли, которые используют сервисы и технологии Yandex.Cloud, и рассказали, как они помогают решать задачи бизнеса.
Сейчас на сайте 15 решений: для отраслей — среди них ритейл, финансы, образование — и для популярных задач, например, миграции в облако, визуализации данных и автоматизации колл-центров.
Мы будем развивать раздел: добавим новые руководства, записи вебинаров, кейсы клиентов, чтобы вы лучше ориентировались в возможностях Yandex.Cloud и быстрее находили решения для ваших задач.
Yandex Tracker в Yandex.Cloud
С 1 марта система управления проектами — Yandex Tracker становится частью Yandex.Cloud. Tracker — это универсальная система управления проектами для командной работы, распределения ресурсов и контроля выполнения задач внутри компаний. После присоединения к облачной платформе в нём появятся новые возможности для корпоративных клиентов, среди них — подключение федерации удостоверений в Yandex.Cloud.
Федерация удостоверений позволит авторизоваться в Tracker через корпоративную учётную запись, по технологии единого входа SSO (Single Sign-On). Для компаний, использующих корпоративные системы управления пользователями, например Active Directory, это упростит администрирование доступов сотрудников. Клиенты, уже работающие с облачной платформой, смогут подключить Tracker к своей учётной записи и оплачивать сервис с единого платёжного аккаунта.
Новый сервис Yandex Application Load Balancer
На платформе Yandex.Cloud появился сервис Yandex Application Load Balancer для создания масштабируемых управляемых балансировщиков HTTP-трафика. Сервис берёт на себя маршрутизацию трафика с учётом HTTP-запросов и заголовков, терминирование TLS и обеспечение безопасности соединений между компонентами приложений.
C Application Load Balancer вы можете создавать масштабируемые L7-балансировщики для распределения HTTP-трафика и управлять ими в консоли управления или с помощью CLI.
Сервис сетевых балансировщиков теперь называется Yandex Network Load Balancer.
Блог в Яндекс.Дзене
Мы запустили блог в Яндекс.Дзене и начали собирать в нём полезные статьи об облаках для бизнеса, реальные кейсы клиентов, ликбезы по нашим сервисам, мнения экспертов Yandex.Cloud и новости облачной индустрии и IT в целом.
Новости сервисов
Yandex Database
Добавлена инструкция по использованию AWS CLI и AWS SDK для работы с базой через Document API. Протестируйте использование Yandex Database в serverless-режиме бесплатно по программе — free tier.
Managed Service for PostgreSQL
Добавлена поддержка управления группами безопасности в консоли управления, CLI и с помощью Terraform.
Добавлены команды
yc managed-postgresql cluster create,
yc managed-postgresql cluster update и
yc managed-postgresql cluster restore.
Для флага
--postgresql-version string добавлено значение 13 для создания кластера PostgreSQL версии 13.
Новые образы в Marketplace
Сделали обновление образов на базе Linux с исправлением ошибок «CVE-2021-3156 — Privileges escalation via sudo»:
- Ubuntu 16.04 LTS GPU;
- openSUSE 15.2;
- 1С:Предприятие 8.3.
Публикации в СМИ
IT-бизнес RussiaRunning
В нашем блоге на vc.ru рассказали про проект RussiaRunning. Компания монетизировала и масштабировала один из ИТ-проектов для спортивных мероприятий с помощью облачных технологий Yandex.Cloud.
Студенты из Бауманки сделали беспилотный гоночный болид
В статье на vc.ru рассказываем, как студенческая команда МГТУ им. Н. Э. Баумана одной из первых в России проектирует беспилотный гоночный электроболид для международных соревнований, а нейросети и облачные технологии помогают им на поворотах.
Как анализировать до 100% звонков
Никита Ткачёв в статье для vc.ru рассказал, как мы в Yandex.Cloud совершенствуем технологии автоматического распознавания речи, которые позволяют нашим пользователям транскрибировать звонок с минимальной задержкой и с точностью до 97%.
Истории успеха
Всероссийская олимпиада школьников в Yandex.Cloud: 24 предмета и более 320 тысяч уникальных пользователей
Компания «Цифровое образование», используя технологии Yandex.Cloud, впервые провела школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в Московской области онлайн. Новый формат позволил охватить большое количество школьников: более 320 тысяч учащихся решили 1,2 миллиона олимпиад. Нагрузку в начале олимпиады было сложно предсказать, но облачная инфраструктура позволила гибко масштабироваться. Сервис работал стабильно даже в моменты пиковых нагрузок.
Мероприятия в марте
В марте мы уже провели Cloud Day для сферы образования, где рассказали об опыте использования облачных сервисов. Обязательно регистрируйтесь на вебинары Настройки ролевых моделей и политик для Managed Service for Kubernetes®, Работайте над проектами, как в Яндексе про нашу работу в Yandex Tracker, участвуйте в митапе about:cloud — всё о Платформе данных и других.
Прошедшие вебинары
Безопасность в инфраструктуре, основанной на Kubernetes®
Обсудили набор практик, которые минимизируют риски простоя production-среды из-за человеческих ошибок, при этом сохраняя self-service модель для разработчиков, за которую так ценят Kubernetes.
Java в serverless — быть или не быть?
Рассказали про этапы создания serverless-рантайма для Java. Как устроен рантайм, каковы его сильные и слабые стороны и как с его помощью переносить почти любые Java-приложения в serverless. Запись вебинара поможет вам создавать собственные serverless-приложения.
Возможности речевой аналитики для бизнеса
Как анализировать 100% информации 24/7 и всегда держать руку на пульсе коммуникаций компании, как изменить отдел клиентского сервиса, анализировать намного больше коммуникаций с клиентами и значительно улучшить показатели контакт-центра. Смотрите вебинар про главные тренды в речевой аналитике.
Новое в Yandex DataSphere для ML-разработки
Рассказали о том, как получить доступ к режиму Early Access Version, как использовать индикацию загрузки памяти и CPU, TensorBoard и новые фоновые операции. И конечно, поделились планами по развитию Yandex DataSphere на ближайшие месяцы.
Безопасная обработка данных платёжных карт в Yandex.Cloud
Обсудили особенности PCI DSS и разделение ответственности в облачных сервисах. Рассмотрели ситуации, когда PCI DSS необходим, а когда можно обойтись без него. Показали примеры реализации инфраструктуры клиента, соответствующей стандартам PCI DSS.
Документация
Обновились следующие документы:
Yandex Application Load Balancer
Yandex Cloud Functions
- Обновлена информация о доступных средах выполнения.
- Обновлена информация о квотах.
Yandex Cloud Marketplace
- Обновлена инструкция по созданию продукта.
Yandex Compute Cloud
- Добавлена информация о нереплицируемых SSD-дисках.
Yandex Container Solution
- Добавлен сценарий с описанием создания группы виртуальных машин с Container Optimized Image и несколькими Docker-контейнерами.
Yandex Database
- Добавлена инструкция по использованию плана запроса.
Yandex DataSphere
- Добавлена информация о фоновых операциях и их тарификация.
- Добавлена информация об использовании TensorBoard в DataSphere.
- Добавлен сценарий с описанием распознавания голоса.
Yandex Identity and Access Management
- Обновлён сценарий с описанием управления ключами KMS с Hashicorp Terraform.
Yandex Managed Service for Apache Kafka
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавлена информация о настройках ClickHouse.
- Обновлена информация об управлении группами шардов.
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавлена информация об управлении доступом.
Yandex Managed Service for MongoDB
- Добавлен пример добавления пользователя.
Yandex Managed Service for MySQL
- Добавлена инструкция по созданию кластера с помощью CLI.
- Добавлен пример добавления пользователя.
- Добавлено описание мониторинга состояния кластера и хостов.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавлена информация о группах безопасности, их настройке и изменении.
- Добавлена информация о диагностике производительности.
- Обновлена информация о доступных версиях PostgreSQL.
Yandex Managed Service for SQL Server
- Добавлен пример добавления пользователя.
Yandex Monitoring
- Обновлена информация об экспорте метрик в формате Prometheus.
Yandex Tracker
- Документация Tracker теперь доступна в Yandex.Cloud.
Партнёрская программа Yandex.Cloud
- Добавлена информация о VAR-программе.
- Добавлен раздел Вопросы и ответы.
Техническая поддержка Yandex.Cloud
- Обновлены примеры расчёта стоимости поддержки.