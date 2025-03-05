Продуктовый дайджест Yandex Cloud (февраль)
Запустили Yandex Quota Manager для управления ресурсами, добавили смысловой поиск в Yandex SpeechSense и создали визуальный конструктор рабочих процессов Yandex Workflows. Об этих и других новостях — в февральском дайджесте.
Инфраструктура и сеть
Новый сервис для управления ресурсами — Yandex Cloud Quota Manager
У многих ресурсов в Yandex Cloud есть квоты, регулирующие нагрузку на платформу. Такие лимиты обеспечивают стабильную работу облака, но требуют гибкого подхода к распределению. Yandex Cloud Quota Manager позволяет контролировать ресурсы самостоятельно. С его помощью можно отслеживать текущее состояние квот и запрашивать их увеличение.
Обновления в Yandex Monitoring
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Появилась функциональность «разложение графиков». Этот сценарий позволяет в несколько кликов трансформировать агрегированный график в набор отдельных, сгруппированных по выбранной метке. Теперь легко найти самые загруженные хосты без знания специфики метрик или языка запросов.
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Создание скриншотов в Yandex Monitoring стало быстрее и удобнее. Размер готовых изображений уменьшился, а подписи для линий добавляются автоматически. Для лучшей читаемости линии в легенде теперь сортируются от большего значения к меньшему.
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Документация для Yandex Managed Service for Prometheus® пополнилась инструкцией по диагностике и устранению проблем при записи метрик через Remote API. Благодаря этой информации поиск и исправление неполадок стали более понятными.
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При наведении курсора на длинные названия меток появляется подсказка с полным текстом.
ML & AI
Технология LLaMA создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.
Новая модель YandexGPT 5 Pro
В сервисе Yandex Foundation Models стала доступна модель YandexGPT 5 Pro. Новая версия демонстрирует значительные улучшения:
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На широком потоке запросов в 67% случаев превосходит модель предыдущего поколения.
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В написании текстов и решении логических задач не уступает GPT‑4o.
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Показывает на 68% лучшие результаты в RAG‑сценариях (извлечение информации из внешних источников) по сравнению с YandexGPT 4 Pro. В Yandex Cloud AI Studio доступен инструмент для создания AI‑ассистентов на основе внешних источников, который уже работает с YandexGPT 5 Pro.
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Значительно эффективнее справляется с математическими задачами и написанием работающего кода.
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В задачах классификации доля побед достигла 70% в сравнении с предыдущей версией; доступны готовые классификаторы с интегрированной YandexGPT 5 Pro.
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Поддерживает форматирование ответов в заданной JSON‑схеме (structured output).
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Обеспечивает более эффективное обращение к внешним функциям (function calling).
Найти модель можно в сервисе Foundation Models в ветке RC (Release Candidate). С 3 апреля YandexGPT 5 Pro станет основной моделью и будет доступна в ветке Latest.
LoRA Fine‑tuning в режиме открытого тестирования и обновление модели LLaMA
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Запустили инструмент LoRA Fine‑tuning в режиме Public Preview. Он позволяет самостоятельно дообучать YandexGPT Lite и LLaMA* 3.1 8b, а также классификаторы для более точного решения специфических задач. На этапе открытого тестирования инструмент предоставляется бесплатно.
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Обновили модель LLaMA* 70b до последней версии 3.3 в сервисе Foundation Models.
Обучающие материалы
27 февраля провели углубленный технический вебинар о создании AI‑ассистентов для разработчиков. Также опубликовали подробную документацию по настройкам в AI Assistant API.
Смысловые теги, поиск и другие обновления Yandex SpeechSense
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Сервис теперь анализирует диалоги не только по словам или фразам, но и по контексту и смыслам. Это значительно облегчает проверку гипотез и сбор аналитики. На экране поиска появилась функция суммаризации. Она помогает быстро понять суть разговора и сфокусироваться на наиболее значимых для анализа диалогах.
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Реализовали функцию использования смысловых подсказок нейросети в качестве тегов для анализа диалогов и дальнейшего построения отчётов. С их помощью можно обнаруживать неочевидные закономерности в диалогах. Формирование чек‑листа оператора упростилось благодаря запросам к ключевым элементам: темам разговора, причинам обращения, проблемам клиентов или итогам взаимодействия. Для смысловых тегов доступна регулировка показателя вероятности — чем он выше, тем точнее результаты поиска и меньше ложных срабатываний.
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Стало доступно тестирование тегов непосредственно при их создании и загрузка аудиоданных через консоль управления.
Инструменты разработчика
Yandex Managed Service for GitLab
В Yandex Managed Service for GitLab добавилась возможность увеличения размера инстанса и диска непосредственно со стороны клиента. Функциональность Pages для хостинга статических сайтов теперь доступна в режиме технического превью.
SourceCraft
Открыли доступ к Technical preview платформы SourceCraft для разработчиков. Доступ предоставляется поэтапно по заявкам. С помощью SourceCraft IT‑специалисты могут совместно создавать и улучшать программные продукты. Платформа включает всё необходимое для удобной и быстрой работы с кодом: инструменты автоматизации CI/CD‑процессов (непрерывной интеграции и доставки), умную навигацию и встроенного AI‑ассистента.
Интерфейс SourceCraft напоминает привычные среды программирования. Главная особенность платформы — встроенный помощник SourceCraft Code Assistant, который теперь доступен для всех в режиме Public Preview. Он поддерживает более 30 языков программирования, включая C++, Go, Java, Python и другие.
Разработчики получили доступ к помощнику в двух вариантах: как встроенный инструмент в интерфейсе SourceCraft и как плагин для популярных IDE (интегрированных сред разработки). Подробнее об этих возможностях рассказали в блоге.
Платформу SourceCraft подробно обсудили и в новом выпуске подкаста «Как мы делаем Yandex Cloud». Познакомились с CEO и CTO SourceCraft Димой Ивановым и Серёжей Захарченко, узнали, как и с каким бэкграундом они пришли в команду. Поговорили о том, насколько высокий порог входа и как проходит онбординг.
Безопасность
Оптимизация хранения в Yandex Container Registry
В Yandex Container Registry обновили политику хранения результатов сканирования. Теперь система сохраняет только три последних успешных сканирования за последние 30 дней для каждого Docker‑образа. По истечении этого срока в хранилище остаётся лишь один последний успешный результат. Такие изменения позволяют эффективнее распределять ресурсы и улучшать управление данными в контейнерном хранилище.
Публичное тестирование новых сервисов безопасности
Yandex Cloud Desktop с 25 февраля вышел в режим публичного тестирования. Сервис предоставляет пользователям виртуальные рабочие места в облаке.
Access Transparency также станет доступен для открытого тестирования с 10 марта. Этот инструмент обеспечивает прозрачность доступа к облачным ресурсам.
Расширенный аудит Kubernetes® в Yandex Audit Trails
Yandex Audit Trails теперь позволяет собирать события аудита из Yandex Managed Service for Kubernetes® с гибкой фильтрацией по ключевым действиям (API verbs). Это существенно упрощает отслеживание изменений в кластере и ускоряет реакцию на подозрительную активность.
Благодаря новой функциональности все эти события можно логировать и анализировать. Администраторы получают полную картину того, кто, когда и какие именно изменения вносил в кластер.
Serverless
Новые возможности Yandex Workflows
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До недавнего времени рабочие процессы в Yandex Workflows описывались только через YAML — язык разметки для конфигураций. Теперь платформа позволяет создавать процессы без изучения специального синтаксиса с помощью нового визуального конструктора. Инструмент активирован по умолчанию в разделе «Обзор» на вкладке «Визуальный редактор».
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Теперь можно передавать любые валидные JSON‑структуры напрямую — массивы или строки больше не требуют преобразования к составному объекту. Достаточно вызвать рабочий процесс с нужным типом входных данных, и система корректно их обработает.
Расширенная отладка в Yandex API Gateway
В логах Yandex API Gateway при интеграции с Yandex Data Streams теперь доступно более подробное отображение ошибок. Улучшение существенно упрощает процесс отладки интеграций. Функция работает автоматически — при возникновении сбоя тело сообщения об ошибке сразу появляется в логах без дополнительных настроек.
Гибкие уведомления в Yandex Cloud Postbox
Yandex Cloud Postbox получил функциональность настройки типов уведомлений, отправляемых в топик YDS. Это обновление полезно для систем, автоматизирующих реакции на различные статусы доставки сообщений. В текущей версии поддерживаются три типа событий:
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«принято сервисом»,
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«доставлено»,
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«не доставлено».
Чтобы включить эту возможность, откройте настройки, создайте подписку и выберите нужный топик с требуемыми типами событий.
Обучение
Курс Cloud Computing для начинающих специалистов
Запустили новый образовательный курс, ориентированный на технических специалистов начального уровня. Программа охватывает основы работы с Yandex Cloud, принципы создания виртуальных машин, настройку сетей и балансировки нагрузки, а также методы оптимизации облачных ресурсов.
Обновление курса «Основы работы с Yandex Cloud»
Базовый курс по облачной платформе пополнился четырьмя новыми темами. В разделе «Облачная безопасность» разбираются процессы защиты данных, структура системы безопасности и физическая защита ЦОД. Тема «Базы данных» охватывает современные типы хранилищ, инструменты для их управления и включает практику с SQL‑запросами и аналитическими дашбордами.
Блоки «Машинное обучение» и «Инструменты разработки» знакомят с возможностями искусственного интеллекта, способами внедрения AI в приложения, а также с Yandex Managed Service for GitLab, Yandex Load Testing и serverless‑подходом. Успешное прохождение итогового тестирования позволяет получить официальное свидетельство об окончании курса.
Завершился первый поток кастомного обучения по Kubernetes для разработчиков
Программа объединила 44 специалиста из 20 компаний, среди которых Лаборатория Касперского, Альфа‑Банк и М.Видео. Участники курса освоили контейнерную оркестрацию, автоматизацию CI/CD‑процессов и методы обеспечения отказоустойчивости систем. По итогам обучения 22 специалиста получили сертификаты, а средний прирост знаний составил 27%, что превысило ожидаемый показатель.
Marketplace
Новая категория на витрине Yandex Cloud Marketplace
В Yandex Cloud Marketplace появилась категория «В реестре российского ПО». Теперь клиентам стало проще находить сертифицированные отечественные продукты с помощью специального фильтра в интерфейсе платформы.
Обновление BI.Qube
В каталоге решений обновился аналитический инструмент BI.Qube. Новая версия значительно расширяет возможности работы с данными за счёт четырёх ключевых компонентов:
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BI.Qube MetaStaging извлекает информацию из различных источников: от учётных систем и баз данных до сайтов и мобильных приложений — с последующей гарантированной доставкой в хранилище. В роли такого хранилища может выступать реляционная система управления базами данных или файловое хранилище.
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Для автоматического построения моделей данных в решении присутствует компонент BI.Qube MetaVault. Он формирует структуру хранилища по методологии Data Vault, обеспечивая высокую производительность и гибкость всей системы.
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Управление качеством информации реализовали в модуле BI.Qube MetaControl. С его помощью можно проверять правильность, полноту и согласованность данных, а также настраивать уведомления об ошибках.
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Завершает архитектуру решения BI.Qube MetaMasterData — инструмент для комплексной работы с управлением основными данными и нормативно‑справочной информацией. Он позволяет реализовать внесистемный учёт и дорабатывать сведения, требующие дополнительной обработки.
Kolmogorov.ai Predicate — контроль качества аналитики
Yandex Cloud Marketplace пополнился инструментом Kolmogorov.ai Predicate. Это решение предназначено для мониторинга качества аналитических продуктов на основе обширной библиотеки метрик. С его помощью можно организовать проект мониторинга и составить отчёт о валидации, используя данные из нескольких связанных проектов.
Поддержка
Новые возможности обратной связи в Support Center
В Yandex Support Center добавили новый тип обращений — «Предложения». Пользователи платформы теперь могут создавать предложения (Feature Request) по улучшению сервисов прямо в формах создания обращений. Все запросы такого типа обрабатывают инженеры технической поддержки и направляют на специальную доску идей.
Интеграция YandexGPT для быстрого решения проблем
Форма создания обращений стала интеллектуальнее благодаря интеграции с YandexGPT. Система теперь предлагает варианты решения проблемы на основе документации и готовых решений непосредственно в момент создания запроса. Пользователи получают актуальные рекомендации по устранению сложностей ещё до отправки обращения специалистам.
Дополнительное удобство обеспечивает фильтрация предлагаемых ответов в зависимости от выбранных сервисов. Это позволяет получать только релевантные подсказки, соответствующие конкретной технической ситуации.
Документация
Появилась документация нового сервиса: Yandex Cloud Quota Manager.
Инфраструктура и сеть
Yandex Application Load Balancer
- Добавили практическое руководство по созданию L7‑балансировщика с профилем безопасности Smart Web Security через Ingress‑контроллер Application Load Balancer.
Yandex BareMetal
- Добавили практическое руководство по настройке VRRP для кластера серверов BareMetal.
- Добавили диаграмму сети.
- Добавили пошаговую инструкцию по переустановке операционной системы из образа Yandex Cloud Marketplace.
Yandex Cloud Backup
- Добавили информацию об агенте Cloud Backup.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с серверами BareMetal с помощью консоли управления.
Yandex Cloud CDN
- Добавили практическое руководство по миграции в Yandex Cloud CDN из стороннего CDN‑провайдера.
Yandex Compute Cloud
- Добавили концепции и пошаговые инструкции по управлению метаданными виртуальной машины.
- Добавили «Историю изменений» за IV квартал 2024.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению шифрованием диска с помощью CLI.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию виртуальной машины с OS Login и подключению диска к виртуальной машине: добавили способы выполнения действий с помощью Terraform.
Yandex Monitoring
- Добавили информацию про возможность повторения графиков по параметрам на дашборде.
- Добавили пошаговую инструкцию по включению функции повторения графиков по параметрам на дашборде.
- Добавили пошаговую инструкцию по диагностике и устранению проблем при записи метрик через Remote API в Yandex Managed Service for Prometheus®.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру метрик ваших сервисов в Yandex Monitoring.
- Добавили «Историю изменений» за апрель — декабрь.
- Описали обновлённый интерфейс раздела Обзор метрик.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по резервному копированию в Yandex Object Storage с помощью Veeam Backup.
- Добавили инструкцию по использованию командной строки Yandex Cloud (CLI).
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению метками объекта: добавили способы выполнения действий с помощью Yandex Cloud CLI.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с AWS SDK для Java.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по созданию L7‑балансировщика с профилем безопасности Smart Web Security через Ingress-контроллер Application Load Balancer.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке алертов для сервиса.
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Платформа данных
Yandex Data Transfer
- Добавили информацию про статусы эндпоинтов.
- Описали ошибки, отображаемые на временной шкале трансфера.
- Описали дополнительные поддерживаемые настройки сериализации Debezium.
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Yandex DataLens
- Добавили новые возможности Markdown.
- Добавили описание функции ARR_INTERSECT в справочнике функций.
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Yandex DataSphere
- Добавили информацию по работе с коннекторами Spark из DataSphere Jobs.
Yandex Managed Service for Valkey™
Yandex MetaData Hub
- Добавили Квоты Metastore.
- Добавили «Историю изменений» за январь и февраль.
Yandex Monitoring
- Добавили информацию про возможность повторения графиков по параметрам на дашборде.
- Добавили пошаговую инструкцию по включению функции повторения графиков по параметрам на дашборде.
- Добавили пошаговую инструкцию по диагностике и устранению проблем при записи метрик через Remote API в Yandex Managed Service for Prometheus®.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру метрик ваших сервисов в Yandex Monitoring.
- Добавили «Историю изменений» за апрель — декабрь.
- Описали обновлённый интерфейс раздела Обзор метрик.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по резервному копированию в Yandex Object Storage с помощью Veeam Backup.
- Добавили инструкцию по использованию командной строки Yandex Cloud (CLI).
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению метками объекта: добавили способы выполнения действий с помощью Yandex Cloud CLI.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с AWS SDK для Java.
Yandex WebSQL
- Добавили инструкцию по использованию мультизапросов.
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Контейнеры
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавили практическое руководство по созданию L7‑балансировщика с профилем безопасности Smart Web Security через Ingress‑контроллер Application Load Balancer.
- Добавили описание аннотации Ingress metadata.annotations.
Yandex Serverless Containers
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке параметров сервиса метаданных контейнера.
Инструменты разработчика
SourceCraft Code Assistant
- Сервис Yandex Code Assistant переименован в SourceCraft Code Assistant.
- Добавили описание индикатора генерации или отсутствия подсказки.
Yandex SmartCaptcha
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Yandex WebSQL
- Добавили инструкцию по использованию мультизапросов.
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Бессерверные вычисления
Yandex Cloud Functions
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке параметров сервиса метаданных функции.
Yandex Cloud Notification Service
- Добавили пошаговые инструкции по работе с push‑уведомлениями и SMS в Yandex Cloud Notification Service.
- Добавили инструменты для работы с Amazon S3.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по резервному копированию в Yandex Object Storage с помощью Veeam Backup.
- Добавили инструкцию по использованию командной строки Yandex Cloud (CLI).
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению метками объекта: добавили способы выполнения действий с помощью Yandex Cloud CLI.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с AWS SDK для Java.
Yandex Serverless Containers
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке параметров сервиса метаданных контейнера.
Yandex Serverless Integrations
- Добавили практическое руководство по настройке рабочего процесса Workflows с интеграцией с Yandex Tracker, YandexGPT API и Yandex Cloud Postbox.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению EventRouter.
- Обновили раздел Начало работы с EventRouter.
- Обновили концепции для Workflows.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавили единую пошаговую инструкцию по созданию трейла для загрузки аудитных логов и примеры для создания трейлов с помощью CLI, API и Terraform.
- Добавили события уровня сервисов Yandex Managed Service for Kubernetes и Yandex Lockbox.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили новые области действия API‑ключей для сервисов машинного обучения, Cloud Functions, Serverless Containers и Monitoring.
- Добавили информацию про ID‑токен сервисного аккаунта.
- Добавили практическое руководство по разграничению прав доступа для групп пользователей с различными ролями в Yandex Cloud Organization.
- Добавили практическое руководство по интеграции федераций сервисных аккаунтов и пользовательских инсталляций Kubernetes.
- Добавили «Историю изменений» за IV квартал 2024.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по созданию L7‑балансировщика с профилем безопасности Smart Web Security через Ingress‑контроллер Application Load Balancer.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке алертов для сервиса.
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Yandex SmartCaptcha
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Cloud Billing
Yandex Cloud Organization
- Добавили обзорную статью про организацию.
- Добавили практическое руководство по разграничению прав доступа для групп пользователей с различными ролями в Yandex Cloud Organization.
- Добавили «Историю изменений» за IV квартал 2024.
- Обновили концепции и инструкции по использованию OS Login.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили новые области действия API‑ключей для сервисов машинного обучения, Cloud Functions, Serverless Containers и Monitoring.
- Добавили информацию про ID‑токен сервисного аккаунта.
- Добавили практическое руководство по разграничению прав доступа для групп пользователей с различными ролями в Yandex Cloud Organization.
- Добавили практическое руководство по интеграции федераций сервисных аккаунтов и пользовательских инсталляций Kubernetes.
- Добавили «Историю изменений» за IV квартал 2024.
Yandex Monitoring
- Добавили информацию про возможность повторения графиков по параметрам на дашборде.
- Добавили пошаговую инструкцию по включению функции повторения графиков по параметрам на дашборде.
- Добавили пошаговую инструкцию по диагностике и устранению проблем при записи метрик через Remote API в Yandex Managed Service for Prometheus®.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру метрик ваших сервисов в Yandex Monitoring.
- Добавили «Историю изменений» за апрель — декабрь.
- Описали обновлённый интерфейс раздела Обзор метрик.
Машинное обучение
Yandex DataSphere
- Добавили информацию по работе с коннекторами Spark из DataSphere Jobs.
Yandex Foundation Models
- Добавили информацию про режим рассуждений в генеративных моделях.
- Добавили информацию про поисковые индексы.
- Добавили описание вызова функций в генеративных моделях.
- Добавили пример создания ассистента с поисковым индексом: с помощью REST API.
- Добавили инструкцию по отключению логирования запросов с помощью SDK.
- Обновили историю изменений.
Yandex SpeechKit
- Добавили TTS‑фонемы для казахского и узбекского языков.
Бизнес‑инструменты
Yandex Cloud Desktop
- Добавили цены и пример расчёта стоимости для Yandex Cloud Desktop.
Yandex DataLens
- Добавили новые возможности Markdown.
- Добавили описание функции ARR_INTERSECT в справочнике функций.
- Добавили «Историю изменений» за январь.
Yandex SpeechSense
- Добавили информацию о смысловых тегах и смысловых атрибутах отчетов.
- Добавили пошаговую инструкцию по тестированию тегов.
- Добавили пошаговую инструкцию по загрузке аудиоданных через консоль управления SpeechSense.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению тегами.
Другие обновления
Интерфейс командной строки
- Обновили Справочник CLI.
- Обновили раздел Релизы CLI.
Обзор платформы Yandex Cloud
- Добавили описание и начало работы с Yandex Cloud SDK.
- Добавили описание термина Uniform Resource Locator (URL) в разделе «Облачная терминология».
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавили практическое руководство по резервному копированию в Yandex Object Storage с помощью Veeam Backup.
- Добавили практическое руководство по созданию L7‑балансировщика с профилем безопасности Smart Web Security через Ingress‑контроллер Application Load Balancer.
- Добавили практическое руководство по разграничению прав доступа для групп пользователей с различными ролями в Yandex Cloud Organization.
- Добавили практическое руководство по получению значения секрета Yandex Lockbox на стороне Kubernetes.
- Добавили практическое руководство по настройке VRRP для кластера серверов BareMetal.
- Добавили практическое руководство по миграции в Yandex Cloud CDN из стороннего CDN‑провайдера.
- Добавили практическое руководство по настройке рабочего процесса Workflows с интеграцией с Yandex Tracker, YandexGPT API и Yandex Cloud Postbox.
Техническая поддержка Yandex Cloud
- Обновили инструкцию по сохранению взаимодействия браузера и сервера в HAR‑файл.