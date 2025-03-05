Продуктовый дайджест Yandex Cloud (февраль)

Инфраструктура и сеть Инфраструктура и сеть

Новый сервис для управления ресурсами — Yandex Cloud Quota Manager Новый сервис для управления ресурсами — Yandex Cloud Quota Manager

У многих ресурсов в Yandex Cloud есть квоты, регулирующие нагрузку на платформу. Такие лимиты обеспечивают стабильную работу облака, но требуют гибкого подхода к распределению. Yandex Cloud Quota Manager позволяет контролировать ресурсы самостоятельно. С его помощью можно отслеживать текущее состояние квот и запрашивать их увеличение.

Обновления в Yandex Monitoring Обновления в Yandex Monitoring

Появилась функциональность «разложение графиков». Этот сценарий позволяет в несколько кликов трансформировать агрегированный график в набор отдельных, сгруппированных по выбранной метке. Теперь легко найти самые загруженные хосты без знания специфики метрик или языка запросов.

Создание скриншотов в Yandex Monitoring стало быстрее и удобнее. Размер готовых изображений уменьшился, а подписи для линий добавляются автоматически. Для лучшей читаемости линии в легенде теперь сортируются от большего значения к меньшему.

Документация для Yandex Managed Service for Prometheus ® пополнилась инструкцией по диагностике и устранению проблем при записи метрик через Remote API. Благодаря этой информации поиск и исправление неполадок стали более понятными.

При наведении курсора на длинные названия меток появляется подсказка с полным текстом.

ML & AI ML & AI

Технология LLaMA создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.

Новая модель YandexGPT 5 Pro Новая модель YandexGPT 5 Pro

В сервисе Yandex Foundation Models стала доступна модель YandexGPT 5 Pro. Новая версия демонстрирует значительные улучшения:

На широком потоке запросов в 67% случаев превосходит модель предыдущего поколения. В написании текстов и решении логических задач не уступает GPT‑4o. Показывает на 68% лучшие результаты в RAG‑сценариях (извлечение информации из внешних источников) по сравнению с YandexGPT 4 Pro. В Yandex Cloud AI Studio доступен инструмент для создания AI‑ассистентов на основе внешних источников, который уже работает с YandexGPT 5 Pro. Значительно эффективнее справляется с математическими задачами и написанием работающего кода. В задачах классификации доля побед достигла 70% в сравнении с предыдущей версией; доступны готовые классификаторы с интегрированной YandexGPT 5 Pro. Поддерживает форматирование ответов в заданной JSON‑схеме (structured output). Обеспечивает более эффективное обращение к внешним функциям (function calling).

Найти модель можно в сервисе Foundation Models в ветке RC (Release Candidate). С 3 апреля YandexGPT 5 Pro станет основной моделью и будет доступна в ветке Latest.

LoRA Fine‑tuning в режиме открытого тестирования и обновление модели LLaMA LoRA Fine‑tuning в режиме открытого тестирования и обновление модели LLaMA

Запустили инструмент LoRA Fine‑tuning в режиме Public Preview. Он позволяет самостоятельно дообучать YandexGPT Lite и LLaMA* 3.1 8b, а также классификаторы для более точного решения специфических задач. На этапе открытого тестирования инструмент предоставляется бесплатно.

Обновили модель LLaMA* 70b до последней версии 3.3 в сервисе Foundation Models.

Обучающие материалы Обучающие материалы

27 февраля провели углубленный технический вебинар о создании AI‑ассистентов для разработчиков. Также опубликовали подробную документацию по настройкам в AI Assistant API.

Смысловые теги, поиск и другие обновления Yandex SpeechSense Смысловые теги, поиск и другие обновления Yandex SpeechSense

Сервис теперь анализирует диалоги не только по словам или фразам, но и по контексту и смыслам. Это значительно облегчает проверку гипотез и сбор аналитики. На экране поиска появилась функция суммаризации. Она помогает быстро понять суть разговора и сфокусироваться на наиболее значимых для анализа диалогах.

Реализовали функцию использования смысловых подсказок нейросети в качестве тегов для анализа диалогов и дальнейшего построения отчётов. С их помощью можно обнаруживать неочевидные закономерности в диалогах. Формирование чек‑листа оператора упростилось благодаря запросам к ключевым элементам: темам разговора, причинам обращения, проблемам клиентов или итогам взаимодействия. Для смысловых тегов доступна регулировка показателя вероятности — чем он выше, тем точнее результаты поиска и меньше ложных срабатываний.

Стало доступно тестирование тегов непосредственно при их создании и загрузка аудиоданных через консоль управления.

Yandex Managed Service for GitLab Yandex Managed Service for GitLab

В Yandex Managed Service for GitLab добавилась возможность увеличения размера инстанса и диска непосредственно со стороны клиента. Функциональность Pages для хостинга статических сайтов теперь доступна в режиме технического превью.

SourceCraft SourceCraft

Открыли доступ к Technical preview платформы SourceCraft для разработчиков. Доступ предоставляется поэтапно по заявкам. С помощью SourceCraft IT‑специалисты могут совместно создавать и улучшать программные продукты. Платформа включает всё необходимое для удобной и быстрой работы с кодом: инструменты автоматизации CI/CD‑процессов (непрерывной интеграции и доставки), умную навигацию и встроенного AI‑ассистента.

Интерфейс SourceCraft напоминает привычные среды программирования. Главная особенность платформы — встроенный помощник SourceCraft Code Assistant , который теперь доступен для всех в режиме Public Preview. Он поддерживает более 30 языков программирования, включая C++, Go, Java, Python и другие.

Разработчики получили доступ к помощнику в двух вариантах: как встроенный инструмент в интерфейсе SourceCraft и как плагин для популярных IDE (интегрированных сред разработки). Подробнее об этих возможностях рассказали в блоге.

Платформу SourceCraft подробно обсудили и в новом выпуске подкаста «Как мы делаем Yandex Cloud». Познакомились с CEO и CTO SourceCraft Димой Ивановым и Серёжей Захарченко, узнали, как и с каким бэкграундом они пришли в команду. Поговорили о том, насколько высокий порог входа и как проходит онбординг.

Безопасность Безопасность

Оптимизация хранения в Yandex Container Registry Оптимизация хранения в Yandex Container Registry

В Yandex Container Registry обновили политику хранения результатов сканирования. Теперь система сохраняет только три последних успешных сканирования за последние 30 дней для каждого Docker‑образа. По истечении этого срока в хранилище остаётся лишь один последний успешный результат. Такие изменения позволяют эффективнее распределять ресурсы и улучшать управление данными в контейнерном хранилище.

Публичное тестирование новых сервисов безопасности Публичное тестирование новых сервисов безопасности

Yandex Cloud Desktop с 25 февраля вышел в режим публичного тестирования. Сервис предоставляет пользователям виртуальные рабочие места в облаке.

Access Transparency также станет доступен для открытого тестирования с 10 марта. Этот инструмент обеспечивает прозрачность доступа к облачным ресурсам.

Расширенный аудит Kubernetes® в Yandex Audit Trails Расширенный аудит Kubernetes® в Yandex Audit Trails

Yandex Audit Trails теперь позволяет собирать события аудита из Yandex Managed Service for Kubernetes® с гибкой фильтрацией по ключевым действиям (API verbs). Это существенно упрощает отслеживание изменений в кластере и ускоряет реакцию на подозрительную активность.

Благодаря новой функциональности все эти события можно логировать и анализировать. Администраторы получают полную картину того, кто, когда и какие именно изменения вносил в кластер.

Serverless Serverless

Новые возможности Yandex Workflows Новые возможности Yandex Workflows

До недавнего времени рабочие процессы в Yandex Workflows описывались только через YAML — язык разметки для конфигураций. Теперь платформа позволяет создавать процессы без изучения специального синтаксиса с помощью нового визуального конструктора. Инструмент активирован по умолчанию в разделе «Обзор» на вкладке «Визуальный редактор».

Теперь можно передавать любые валидные JSON‑структуры напрямую — массивы или строки больше не требуют преобразования к составному объекту. Достаточно вызвать рабочий процесс с нужным типом входных данных, и система корректно их обработает.

Расширенная отладка в Yandex API Gateway Расширенная отладка в Yandex API Gateway

В логах Yandex API Gateway при интеграции с Yandex Data Streams теперь доступно более подробное отображение ошибок. Улучшение существенно упрощает процесс отладки интеграций. Функция работает автоматически — при возникновении сбоя тело сообщения об ошибке сразу появляется в логах без дополнительных настроек.

Гибкие уведомления в Yandex Cloud Postbox Гибкие уведомления в Yandex Cloud Postbox

Yandex Cloud Postbox получил функциональность настройки типов уведомлений, отправляемых в топик YDS . Это обновление полезно для систем, автоматизирующих реакции на различные статусы доставки сообщений. В текущей версии поддерживаются три типа событий:

«принято сервисом»,

«доставлено»,

«не доставлено».

Чтобы включить эту возможность, откройте настройки, создайте подписку и выберите нужный топик с требуемыми типами событий.

Обучение Обучение

Курс Cloud Computing для начинающих специалистов Курс Cloud Computing для начинающих специалистов

Запустили новый образовательный курс, ориентированный на технических специалистов начального уровня. Программа охватывает основы работы с Yandex Cloud, принципы создания виртуальных машин, настройку сетей и балансировки нагрузки, а также методы оптимизации облачных ресурсов.

Обновление курса «Основы работы с Yandex Cloud» Обновление курса «Основы работы с Yandex Cloud»

Базовый курс по облачной платформе пополнился четырьмя новыми темами. В разделе «Облачная безопасность» разбираются процессы защиты данных, структура системы безопасности и физическая защита ЦОД. Тема «Базы данных» охватывает современные типы хранилищ, инструменты для их управления и включает практику с SQL‑запросами и аналитическими дашбордами.

Блоки «Машинное обучение» и «Инструменты разработки» знакомят с возможностями искусственного интеллекта, способами внедрения AI в приложения, а также с Yandex Managed Service for GitLab, Yandex Load Testing и serverless‑подходом. Успешное прохождение итогового тестирования позволяет получить официальное свидетельство об окончании курса.

Завершился первый поток кастомного обучения по Kubernetes для разработчиков Завершился первый поток кастомного обучения по Kubernetes для разработчиков

Программа объединила 44 специалиста из 20 компаний, среди которых Лаборатория Касперского, Альфа‑Банк и М.Видео. Участники курса освоили контейнерную оркестрацию, автоматизацию CI/CD‑процессов и методы обеспечения отказоустойчивости систем. По итогам обучения 22 специалиста получили сертификаты, а средний прирост знаний составил 27%, что превысило ожидаемый показатель.

Marketplace Marketplace

Новая категория на витрине Yandex Cloud Marketplace Новая категория на витрине Yandex Cloud Marketplace

В Yandex Cloud Marketplace появилась категория «В реестре российского ПО». Теперь клиентам стало проще находить сертифицированные отечественные продукты с помощью специального фильтра в интерфейсе платформы.

В каталоге решений обновился аналитический инструмент BI.Qube. Новая версия значительно расширяет возможности работы с данными за счёт четырёх ключевых компонентов:

BI.Qube MetaStaging извлекает информацию из различных источников: от учётных систем и баз данных до сайтов и мобильных приложений — с последующей гарантированной доставкой в хранилище. В роли такого хранилища может выступать реляционная система управления базами данных или файловое хранилище. Для автоматического построения моделей данных в решении присутствует компонент BI.Qube MetaVault. Он формирует структуру хранилища по методологии Data Vault, обеспечивая высокую производительность и гибкость всей системы. Управление качеством информации реализовали в модуле BI.Qube MetaControl. С его помощью можно проверять правильность, полноту и согласованность данных, а также настраивать уведомления об ошибках. Завершает архитектуру решения BI.Qube MetaMasterData — инструмент для комплексной работы с управлением основными данными и нормативно‑справочной информацией. Он позволяет реализовать внесистемный учёт и дорабатывать сведения, требующие дополнительной обработки.

Kolmogorov.ai Predicate — контроль качества аналитики Kolmogorov.ai Predicate — контроль качества аналитики

Yandex Cloud Marketplace пополнился инструментом Kolmogorov.ai Predicate. Это решение предназначено для мониторинга качества аналитических продуктов на основе обширной библиотеки метрик. С его помощью можно организовать проект мониторинга и составить отчёт о валидации, используя данные из нескольких связанных проектов.

Поддержка Поддержка

Новые возможности обратной связи в Support Center Новые возможности обратной связи в Support Center

В Yandex Support Center добавили новый тип обращений — «Предложения». Пользователи платформы теперь могут создавать предложения (Feature Request) по улучшению сервисов прямо в формах создания обращений. Все запросы такого типа обрабатывают инженеры технической поддержки и направляют на специальную доску идей.

Интеграция YandexGPT для быстрого решения проблем Интеграция YandexGPT для быстрого решения проблем

Форма создания обращений стала интеллектуальнее благодаря интеграции с YandexGPT. Система теперь предлагает варианты решения проблемы на основе документации и готовых решений непосредственно в момент создания запроса. Пользователи получают актуальные рекомендации по устранению сложностей ещё до отправки обращения специалистам.

Дополнительное удобство обеспечивает фильтрация предлагаемых ответов в зависимости от выбранных сервисов. Это позволяет получать только релевантные подсказки, соответствующие конкретной технической ситуации.

Документация Документация

Появилась документация нового сервиса: Yandex Cloud Quota Manager.