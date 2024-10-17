Основы работы с Yandex Cloud
- Бесплатный курс
- 7 тем с практикой
- Сертификат об окончании курса
- Обновлено в сентябре 2024
- До 30 часов на прохождение
Чему вы научитесь
Ориентироваться в облачных технологиях и основных терминах: IaaS, PaaS, SaaS
Обеспечивать отказоустойчивость, разместив инфраструктуру в разных зонах доступности
Управлять виртуальными машинами, сетями и хранилищами
Надёжно хранить данные и защищаться от сетевых атак в облаке
Использовать ИИ для решения бизнес‑задач
Выбирать инструменты для разработки в облаке: GitLab, Load Testing и Serverless
Yandex Cloud
Yandex Cloud
Yandex Cloud — это облачная платформа от компании Яндекс. Платформа предлагает такие услуги, как: аренда вычислительных ресурсов, базы данных, облачное хранилище ресурсов, сетевые услуги, ИИ и аналитика.
Сервисы обеспечивают безопасность, отказоустойчивость и масштабируемость, что упрощает разработку и запуск приложений. Платформа поддерживает гибкие модели оплаты и удобные инструменты для управления ресурсами и контроля затрат.
Для кого этот курс
Для кого этот курс
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Курс будет полезен студентам технических вузов, junior‑специалистам, руководителям, которые хотят узнать о возможностях Yandex Cloud, и sales-менеджерам.
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Курс поможет познакомиться с облачными технологиями в целом и разобраться с возможностями и сервисами Yandex Cloud. Курс рассчитан на специалистов начального уровня, поэтому для его прохождения не требуются специальные знания или техническая подготовка.
Программа обучения
Тема 1. Что такое облачные технологии. Характеристики облаков
Тема 1. Что такое облачные технологии. Характеристики облаков
- Что такое облако, основные принципы его работы
- Регион, зона доступности, ЦОД
- Уровни предоставления услуги в облаке
Тема 2. Что такое Yandex Cloud. Характеристики Yandex Cloud
Тема 2. Что такое Yandex Cloud. Характеристики Yandex Cloud
Тема 3. IaaS
Тема 3. IaaS
Тема 4. Облачная безопасность
Тема 4. Облачная безопасность
Тема 5. Базы данных
Тема 5. Базы данных
Тема 6. Машинное обучение: возможности и сценарии применения
Тема 6. Машинное обучение: возможности и сценарии применения
Тема 7. Инструменты разработки
Тема 7. Инструменты разработки
Модули 4-7 пока находятся в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только эти модули станут доступны для прохождения.
Авторы курса
Александр Душеин
Архитектор Yandex Cloud
Рами Мулейс
Менеджер продуктов безопасности Yandex Cloud
Елена Самосудова
Менеджер проектов в Интернет-эксперт
Светлана Лукьянчук
Руководитель проектов в Интернет-эксперт
Как организована практическая часть?
Как организована практическая часть?
Для закрепления теории вам будут предложены практические задания в Yandex Cloud.
Также в каждом уроке вас ждёт несколько проверочных вопросов для усвоения теории.
Практика предполагает использование облачных ресурсов, которые вы оплачиваете самостоятельно. Мы разработали практическую часть таким образом, чтобы ваши расходы были минимальными: часть из них можно покрыть стартовым грантом.
Итоговая сумма зависит от скорости выполнения заданий и объёма использованных ресурсов.
Вот несколько советов, которые помогут избежать ненужных трат:
- Останавливайте виртуальные машины в перерывах между выполнением практических работ. Вы не снизите потребление до нуля, но всё же сократите расходы.
- Контролируйте расходы с помощью бюджета и уведомлений, которые можно настроить в разделе Биллинг. Как это сделать, читайте в инструкции.
- Не забудьте удалить ресурсы после завершения курса!
Как получить сертификат?
Как получить сертификат?
Как и когда я буду учиться?
Как и когда я буду учиться?
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Познакомьтесь с Yandex Cloud и освойте базовые сервисы
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