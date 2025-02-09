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Миграция в Yandex Cloud CDN из стороннего CDN-провайдера

Статья создана
Обновлена 6 марта 2025 г.

Если ваш динамический сайт использует сторонний CDN-ресурс для предоставления пользователям доступа к статическому контенту, вы можете бесшовно перейти на использование Yandex Cloud CDN. В данном руководстве описаны шаги, которые позволят выполнить такой переход, сохранив доступность вашего контента на протяжении всего процесса перехода.

Схема решения

Для бесшовного перехода вы создадите в Yandex Cloud CDN новый CDN-ресурс, использующий тот же источник, который использует сторонний CDN-ресурс. Для нового CDN-ресурса вы создадите новый поддомен, а для домена второго уровня и всех его поддоменов третьего уровня выпустите новый TLS-сертификат в Yandex Certificate Manager.

Убедившись в работоспособности нового CDN-ресурса, на вашем динамическом сайте вы перенастроите ссылки на статический контент, перенаправив их на новый CDN-ресурс. Затем вы удалите сторонний CDN-ресурс, добавив использовавшееся им доменное имя как дополнительное в CDN-ресурс Yandex Cloud CDN.

В процессе перехода со стороннего CDN-ресурса на CDN-ресурс в Cloud CDN будет обеспечена непрерывная доступность статического контента для вашего динамического сайта.

Чтобы перенести CDN-ресурс в Yandex Cloud CDN:

  1. Подготовьте облако к работе.
  2. Подключитесь к провайдеру Cloud CDN.
  3. Создайте CNAME-запись поддомена для нового CDN-ресурса.
  4. Добавьте TLS-сертификат в Yandex Certificate Manager.
  5. Создайте CDN-ресурс в Cloud CDN.
  6. Перенастройте ваш сайт на использование нового CDN-ресурса.
  7. Добавьте дополнительный домен к CDN-ресурсу в Cloud CDN.

Перед началом работы

Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:

  1. Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
  2. На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе ACTIVE или TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его и привяжите к нему облако.

Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.

Подробнее об облаках и каталогах.

Доступ к настройкам DNS

Убедитесь, что у вас есть доступ к настройкам DNS на сайте компании, которая предоставляет вам услуги DNS-хостинга. Обычно это компания-регистратор вашего домена.

Предполагается, что в вашем личном кабинете DNS-провайдера создана публичная доменная зона, соответствующая вашему доменному имени (например, example.com.), и в этой публичной зоне существует CNAME-запись для вашего текущего CDN-поддомена (например, cdn.example.com), указывающая на стороннего CDN-провайдера.

В стоимость поддержки создаваемой CDN-инфраструктуры входит плата за исходящий трафик с CDN-серверов (см. тарифы Cloud CDN).

Подключитесь к провайдеру Cloud CDN

Создать в каталоге CDN-ресурс можно только в том случае, если этот каталог подключен к CDN-провайдеру Cloud CDN. При подключении к CDN-провайдеру вашему каталогу будет присвоено уникальное значение cname, которое необходимо для создания CNAME-записей для поддоменов, используемых создаваемыми в этом каталоге CDN-ресурсами.

Чтобы подключить каталог к CDN-провайдеру и получить значение cname:

  1. В консоли управления выберите каталог, который нужно подключить к CDN-провайдеру.

  2. В списке сервисов выберите Cloud CDN.

  3. Если CDN-провайдер еще не активирован, нажмите кнопку Подключиться к провайдеру. Подключение произойдет автоматически.

    Если кнопки Подключиться к провайдеру нет и вам доступно создание ресурсов и групп источников — провайдер уже активирован.

  4. Нажмите кнопку Создать ресурс и в блоке Доменные имена для раздачи контента скопируйте значение cname, необходимое для создания ресурсной записи нового поддомена для CDN-ресурса.

  5. Нажмите кнопку Отменить. CDN-ресурс вы создадите позднее.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

  1. Подключитесь к провайдеру:

    yc cdn provider activate --type gcore

  2. Получите значение CNAME-записи для CDN-ресурса:

    yc cdn resource get-provider-cname

    Результат:

    cname: cl-ms6*****90.edgecdn.ru
folder_id: b1gt6g8ht345********

Сохраните полученное значение CNAME-записи, оно понадобится на следующем шаге.

Создайте CNAME-запись поддомена для нового CDN-ресурса

Для бесшовного переключения вашего сайта на новый CDN-ресурс вам понадобится новый CDN-поддомен. В публичной доменной зоне, к которой относится доменное имя вашего сайта, создайте CNAME-запись для нового CDN-поддомена, который будет использоваться новым CDN-ресурсом:

  • Имя записи: имя нового CDN-поддомена. Например: cdn-new.example.com..
  • Тип записи: CNAME.
  • Значение записи: полученное ранее значение cname для вашего каталога.

Если домен вашего сайта делегирован Yandex Cloud DNS, для создания CNAME-записи воспользуйтесь инструкцией. В остальных случаях воспользуйтесь документацией вашего DNS-провайдера или обратитесь в его службу технической поддержки.

Добавьте TLS-сертификат в Yandex Certificate Manager

Чтобы обеспечить шифрование данных при обращении к новому CDN-ресурсу, добавьте в сервис Yandex Certificate Manager новый TLS-сертификат от Let's Encrypt® для домена вашего сайта и всех его поддоменов (wildcard-сертификат):

  1. Создайте новый TLS-сертификат:

    1. В консоли управления выберите каталог, в который будет добавлен сертификат.
    2. В списке сервисов выберите Certificate Manager.
    3. Нажмите кнопку Добавить сертификат и выберите Сертификат от Let's Encrypt.
    4. В открывшемся окне в поле Имя введите имя сертификата. Например: my-cdn-certificate.
    5. В поле Домены задайте маску для вашего домена и его поддоменов. Например: *.example.com, где example.com — доменное имя вашего сайта.
    6. В поле Тип проверки выберите DNS.
    7. Нажмите кнопку Создать.

    1. Запросите новый wildcard-сертификат. Для этого выполните команду:

      yc certificate-manager certificate request \
  --name my-cdn-certificate \
  --domains "*.<доменное_имя_вашего_сайта>"

      Где:

      • --name — имя сертификата. Например: my-cdn-certificate.
      • --domains — маска для вашего домена и его поддоменов. Например: *.example.com, где example.com — доменное имя вашего сайта.

      Результат:

      id: fpqba7lpgmp7********
folder_id: b1gt6g8ht345********
created_at: "2025-02-09T20:41:05.916923798Z"
name: my-cdn-certificate
type: MANAGED
domains:
  - '*.example.com'
status: VALIDATING
updated_at: "2025-02-09T20:41:05.916923798Z"

      Сохраните идентификатор запрошенного сертификата (значение поля id) — он понадобится на последующих шагах.

      Подробнее о команде yc certificate-manager certificate request читайте в справочнике CLI.

  2. Пройдите процедуру подтверждения прав на домен:

    1. В консоли управления выберите каталог, в который был добавлен сертификат.

    2. В списке сервисов выберите Certificate Manager.

    3. В списке сертификатов выберите сертификат, для которого необходимо пройти процедуру проверки.

    4. В открывшемся окне в блоке Проверка прав на домены будет указана информация для прохождения процедуры проверки прав.

      На вкладке CNAME-запись скопируйте и сохраните значения полей Имя и Значение. Они понадобятся для создания CNAME-записи.

    1. Получите значения CNAME-записи, необходимые для прохождения процедуры проверки прав на домен. Для этого выполните команду, указав сохраненный ранее идентификатор сертификата:

      yc certificate-manager certificate get <идентификатор_сертификата> \
  --full \
  --format=json | \
  jq -r ".challenges[].dns_challenge"

      Результат:

      {
  "name": "_acme-challenge.example.com.",
  "type": "CNAME",
  "value": "fpqba7lpgmp7********.cm.yandexcloud.net."
}
{
  "name": "_acme-challenge.example.com.",
  "type": "TXT",
  "value": "oRnpmIJau5SWFDYqKwwUJMn-61HHdulvqk7********"
}

      Сохраните значения полей name и value для типа записи CNAME. Они понадобятся для создания CNAME-записи.

      Подробнее о команде yc certificate-manager certificate get читайте в справочнике CLI.

  3. Используя сохраненные на предыдущем шаге значения, создайте в публичной доменной зоне доменного имени вашего сайта CNAME-запись для подтверждения ваших прав на домен:

    Если домен вашего сайта делегирован Yandex Cloud DNS, для создания CNAME-записи воспользуйтесь инструкцией. В остальных случаях воспользуйтесь документацией вашего DNS-провайдера или обратитесь в его службу технической поддержки.

    Примечание

    Чтобы DNS-проверка прав на домен по записи CNAME прошла успешно, для поддомена _acme-challenge проверяемого доменного имени не должно быть других ресурсных записей, кроме CNAME. Например, для имени _acme-challenge.example.com. должна существовать только CNAME-запись и не должно быть TXT-записи.

Дождитесь успешного прохождения проверки прав на домен, в результате которого созданный wildcard-сертификат будет выпущен и перейдет в статус Issued.

Проверить статус сертификата можно на странице сертификата в консоли управления либо с помощью команды CLI yc certificate-manager certificate get <идентификатор_сертификата>.

Создайте CDN-ресурс в Cloud CDN

В данном разделе приведена инструкция по созданию CDN-ресурса с типом источника Сервер. Если в качестве источника вы используете бакет Yandex Object Storage или балансировщик Yandex Application Load Balancer, при создании CDN-ресурса воспользуйтесь инструкцией Создание ресурса.

Создайте новый CDN-ресурс в Yandex Cloud CDN:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы будете создавать CDN-ресурс.

  2. В списке сервисов выберите Cloud CDN.

  3. Нажмите Создать ресурс.

  4. В блоке Контент укажите:

    • Запрос контентаИз одного источника.
    • Тип источникаСервер.
    • В поле Доменное имя источника укажите доменное имя или публичный IP-адрес вашего источника статического контента.

  5. В блоке Доменные имена для раздачи контента в поле Доменное имя укажите новое доменное имя, которое вы присвоили вашему новому CDN-ресурсу. Например: cdn-new.example.com.

  6. В блоке Дополнительно:

    1. В поле Протокол для источников выберите протокол, по которому CDN-ресурс будет взаимодействовать с источником. Если вы выбираете варианты HTTPS или Как у клиента, убедитесь, что ваш источник поддерживает HTTPS.
    2. В поле Переадресация клиентов выберите Не использовать.
    3. В поле Тип сертификата выберите Сертификат из Certificate Manager и в появившемся списке выберите созданный ранее сертификат, например: my-cdn-certificate.
    4. В поле Заголовок Host выберите Основное доменное имя.

  7. Нажмите Создать.

  1. Выполните команду:

    yc cdn resource create <имя_поддомена> \
  --origin-custom-source '<IP-адрес_или_доменное_имя_источника>' \
  --origin-protocol '<протокол_для_источника>' \
  --cert-manager-ssl-cert-id <идентификатор_сертификата>

    Где:

    • <имя_поддомена> — доменное имя, для которого ранее была создана CNAME-запись и которое будет использоваться новым CDN-ресурсом. Например: cdn-new.example.com.

    • --origin-custom-source — доменное имя или публичный IP-адрес вашего источника статического контента.

    • --origin-protocol — протокол, который будет использоваться для взаимодействия CDN-ресурса с источником. Возможные значения:

      • http — использовать протокол HTTP.
      • https — использовать протокол HTTPS.
      • match — использовать такое же значение, как и у заголовка Host в запросе клиента к CDN.

      Выбирая вариант https или match, убедитесь, что ваш источник поддерживает HTTPS.

    • --cert-manager-ssl-cert-id — идентификатор TLS-сертификата, сохраненный ранее при его создании.

    Результат
    id: bc8cfqtx2mkx********
folder_id: b1gt6g8ht345********
cname: cdn-new.example.com
created_at: "2025-02-10T07:42:24.920162Z"
updated_at: "2025-02-10T07:42:24.920187Z"
active: true
options:
  edge_cache_settings:
    enabled: true
    default_value: "345600"
  query_params_options:
    ignore_query_string:
      enabled: true
      value: true
  stale:
    enabled: true
    value:
      - error
      - updating
origin_group_id: "352269"
origin_group_name: Origins for cdn-new.example.com (302798)
origin_protocol: HTTP
ssl_certificate:
  type: CM
  status: READY
  data:
    cm:
      id: fpqnetjumkhn********

    Сохраните идентификатор созданного CDN-ресурса (значение поля id) — он понадобится позднее.

    Подробнее о команде yc cdn resource create читайте в справочнике CLI.

Важно

После создания CDN-ресурса может пройти до 15 минут, прежде чем ресурс фактически заработает.

Прежде чем приступать к следующим шагам, убедитесь, что вновь созданный CDN-ресурс полностью работоспособен.

Перенастройте ваш сайт на использование нового CDN-ресурса

После того как вы создали в Cloud CDN новый CDN-ресурс и убедились в его работоспособности, вы можете переходить к перенастройке вашего сайта и удалению старого CDN-ресурса.

Перенаправьте на новый CDN-поддомен ссылки на статический контент, которые генерирует ваш динамический сайт. Например, заменив в генерируемых ссылках имя домена с cdn.example.com на cdn-new.example.com. Это действие должен выполнить администратор вашего динамического сайта.

Произведя все необходимые изменения, убедитесь, что ссылки на статический контент, генерируемые вашим сайтом, работают, а контент — доступен. Также убедитесь, что на старом CDN-ресурсе прекратился исходящий трафик: для этого воспользуйтесь инструментами статистики и мониторинга стороннего CDN-провайдера.

На этом этапе ваш динамический сайт полностью перешел на использование Yandex Cloud CDN.

Измените CNAME-запись исходного CDN-поддомена

Чтобы исходный CDN-поддомен вашего сайта продолжил работать на новом CDN-ресурсе Cloud CDN, замените значение ресурсной CNAME-записи исходного поддомена на значение, полученное ранее при подключении к провайдеру Cloud CDN:

  • Имя записи: имя исходного CDN-поддомена. Например: cdn.example.com..
  • Тип записи: CNAME.
  • Значение записи: полученное ранее значение cname для вашего каталога.

Если домен вашего сайта делегирован Yandex Cloud DNS, для изменения CNAME-записи воспользуйтесь инструкцией. В остальных случаях воспользуйтесь документацией вашего DNS-провайдера или обратитесь в его службу технической поддержки.

Удалите сторонний CDN-ресурс

Убедившись, что исходный CDN-ресурс у стороннего CDN-провайдера перестал генерировать исходящий трафик, удалите этот CDN-ресурс. Для этого воспользуйтесь документацией стороннего CDN-провайдера или обратитесь в его службу технической поддержки.

Добавьте дополнительный домен к CDN-ресурсу в Cloud CDN

После удаления стороннего CDN-ресурса, использовавшего исходный CDN-поддомен, вы можете добавить этот освободившийся поддомен к вашему новому CDN-ресурсу в Cloud CDN в качестве дополнительного домена. Для этого:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором расположен ваш CDN-ресурс.
  2. В списке сервисов выберите Cloud CDN.
  3. В строке с созданным ранее CDN-ресурсом нажмите значок и выберите Редактировать.
  4. В блоке Доменные имена для раздачи контента нажмите кнопку Добавить доменное имя и в появившемся поле введите доменное имя, оставшееся от прежнего CDN-ресурса. Например: cdn.example.com.
  5. Нажмите кнопку Сохранить.

  1. Выполните команду:

    yc cdn resource update <идентификатор_CDN-ресурса> \
  --secondary-hostnames '<прежний_CDN-поддомен>'

    Где:

    • <идентификатор_CDN-ресурса> — сохраненный ранее идентификатор CDN-ресурса Cloud CDN.
    • --secondary-hostnames — освободившееся после удаления стороннего CDN-ресурса доменное имя. Например: cdn.example.com.

    Важно

    Команда удалит все дополнительные домены, которые до этого были привязаны к CDN-ресурсу.

    Чтобы привязать дополнительный домен к CDN-ресурсу, уже имеющему привязанные дополнительные домены, укажите в параметре --secondary-hostnames через запятую все дополнительные домены, которые должны быть привязаны к ресурсу.

    Результат
    id: bc845trezddi********
folder_id: b1gt6g8ht345********
cname: cdn-new.example.com
created_at: "2025-01-25T21:47:21.181871Z"
updated_at: "2025-02-10T17:10:37.511453Z"
active: true
options:
  edge_cache_settings:
    enabled: true
    default_value: "345600"
  query_params_options:
    ignore_query_string:
      enabled: true
      value: true
  stale:
    enabled: true
    value:
      - error
      - updating
  ignore_cookie:
    enabled: true
secondary_hostnames:
  - cdn.example.com
origin_group_id: "350569"
origin_group_name: Origins for cdn-new.example.com (301532)
origin_protocol: HTTP
ssl_certificate:
  type: CM
  status: READY

    Подробнее о команде yc cdn resource update читайте в справочнике CLI.

Обновление настроек CDN-ресурса может занять до 15 минут, после чего ваш новый CDN-ресурс станет доступен по обоим доменным именам: cdn-new.example.com и cdn.example.com.

См. также

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