Запустили платформу для разработчиков SourceCraft

В SourceCraft навигация по коду устроена так же, как и в привычных для большинства разработчиков средах программирования (IDE). При этом в интерфейсе платформы можно не только настроить поиск по коду через ключевые слова и названия файлов, но и полноценно изучить структуру кода. Это позволяет сделать процесс обработки больших пул‑реквестов удобнее и быстрее.

Для автодополнения кода (code completion) в платформу встроен AI‑ассистент SourceCraft Code Assistant . Сервис поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие. SourceCraft Code Assistant протестировали уже тысячи пользователей, вскоре в нём появится режим чата. Также инструмент доступен для VSCode и Jetbrains как отдельный плагин.