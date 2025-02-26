Запустили платформу для разработчиков SourceCraft
С её помощью IT‑специалисты могут совместно разрабатывать и развивать программные продукты.
В SourceCraft есть всё для удобной и быстрой работы с кодом, в том числе инструменты для автоматизации CI/CD‑процессов, умная навигация и встроенный AI‑ассистент, который помогает дописывать код на лету.
В SourceCraft навигация по коду устроена так же, как и в привычных для большинства разработчиков средах программирования (IDE). При этом в интерфейсе платформы можно не только настроить поиск по коду через ключевые слова и названия файлов, но и полноценно изучить структуру кода. Это позволяет сделать процесс обработки больших пул‑реквестов удобнее и быстрее.
Для автодополнения кода (code completion) в платформу встроен AI‑ассистент SourceCraft Code Assistant. Сервис поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие. SourceCraft Code Assistant протестировали уже тысячи пользователей, вскоре в нём появится режим чата. Также инструмент доступен для VSCode и Jetbrains как отдельный плагин.
«Запуском SourceCraft занималась большая команда с опытом создания IT‑инструментов в том числе для разработчиков Яндекса. Мы делали продукт самостоятельно с нуля и даже провели последние этапы разработки SourceCraft на самой платформе. Теперь решение готово к тому, чтобы его протестировали внешние разработчики. Мы продолжим развивать платформу, чтобы она отвечала самым актуальным запросам IT‑специалистов в мире и стала основным инструментом для задач разработчиков».
Сейчас платформа SourceCraft доступна через веб‑интерфейс. В будущем появится нативная интеграция с сервисами Yandex Cloud, которая позволит развернуть проект в облачной инфраструктуре «по кнопке». Кроме этого, SourceCraft будет работать по модели on‑premises — для использования на собственных серверах.
Одно из приоритетных направлений развития SourceCraft — безопасность. Вскоре на платформе будут доступны функции сканирования секретов и поиска уязвимостей в цепочках поставок. С их помощью пользователи смогут усилить комплексную защиту IT‑проектов. Кроме этого, в SourceCraft будут совершенствоваться средства автоматизации, без которых невозможна работа с большими кодовыми базами.