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Cloud Computing

  • Бесплатный доступ*
  • 7 тем с теорией и практикой
  • Материал рассчитан на 12 часов
  • Входит в трек DevOps-инженер
  • Свидетельство об окончании

Обновлено в феврале 2025

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Чему вы научитесь

Ориентироваться в облачной инфраструктуре

Создавать в облаке ВМ нужной конфигурации и подключаться к ним

Создавать сети и подсети, группы безопасности

Автоматически масштабировать веб‑сервис и распределять нагрузку между серверами

Yandex Compute Cloud

Yandex Compute Cloud обеспечивает гибкую и масштабируемую платформу для управления виртуальными машинами.

Сервис позволяет:

  • интегрироваться с другими продуктами Yandex Cloud,
  • поддерживать автоматическое управление ресурсами,
  • оптимизировать затраты.
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Кому будет полезно

  • Разработчикам и начинающим DevOps-инженерам
    Научитесь создавать инфраструктуру для командной разработки.

  • Администраторам
    Сможете перейти к современным DevOps‑практикам и мониторингу.

  • Всем, кто интересуется DevOps
    Узнаете больше о применении технологии.

Программа

Темы можно проходить в произвольном порядке.

Темы 4-7 пока находятся в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только эти модули станут доступны для прохождения.

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  • Что такое облако
  • Модели развёртывания облаков
  • Модели предоставления сервисов — IaaS, PaaS, SaaS
  • Зоны доступности
  • Преимущества облачных технологий
  • Практика. Создание облака в Yandex Cloud

Разработан совместно с KTS

KTS DevOps — это полностью документированные CI/CD и инфраструктура, за которые отвечает целая команда опытных инженеров.

О компании

Авторы курса

Автор курса: Александр Душеин

Александр Душеин

Архитектор Yandex Cloud

Автор курса: Станислав Пьянов

Станислав Пьянов

Senior Devops инженер KTS

Автор курса: Марат Гилманов

Марат Гилманов

Менеджер проектов KTS

Что вас ждёт

Доступ в любое время

Подходит для самостоятельного обучения — узнавайте новое в комфортном для вас темпе, когда и где угодно. А доступ к материалам останется у вас навсегда.

Понятная теория на интерактивной платформе

Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT. Вы изучите теорию на реальных примерах и выполните интерактивные задания на платформе.

Практические работы

Вы примените знания на реальных аналитических кейсах.

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм-канале комьюнити.

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Вам потребуются знания и навыки

Навыки работы в операционных системах Linux

Умение работать с командной строкой

Общее представление о работе сетевых сервисов

Умение писать простые скрипты на Bash или Python

Частые вопросы

Все материалы курса доступны бесплатно*.

Начните прямо сейчас

Получите необходимые знания и навыки для эффективного использования облачной инфраструктуры и управления ресурсами в облаке.

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*Теоретическая часть курса бесплатная. Для практики предоставляется стартовый грант, после его исчерпания возможны дополнительные расходы.