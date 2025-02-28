Cloud Computing
- Бесплатный доступ*
- 7 тем с теорией и практикой
- Материал рассчитан на 12 часов
- Входит в трек DevOps-инженер
- Свидетельство об окончании
Обновлено в феврале 2025
Чему вы научитесь
Ориентироваться в облачной инфраструктуре
Создавать в облаке ВМ нужной конфигурации и подключаться к ним
Создавать сети и подсети, группы безопасности
Автоматически масштабировать веб‑сервис и распределять нагрузку между серверами
Yandex Compute Cloud
Yandex Compute Cloud
Yandex Compute Cloud обеспечивает гибкую и масштабируемую платформу для управления виртуальными машинами.
Сервис позволяет:
- интегрироваться с другими продуктами Yandex Cloud,
- поддерживать автоматическое управление ресурсами,
- оптимизировать затраты.
Кому будет полезно
Кому будет полезно
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Разработчикам и начинающим DevOps-инженерам
Научитесь создавать инфраструктуру для командной разработки.
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Администраторам
Сможете перейти к современным DevOps‑практикам и мониторингу.
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Всем, кто интересуется DevOps
Узнаете больше о применении технологии.
Программа
Темы можно проходить в произвольном порядке.
Темы 4-7 пока находятся в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только эти модули станут доступны для прохождения.
- Что такое облако
- Модели развёртывания облаков
- Модели предоставления сервисов — IaaS, PaaS, SaaS
- Зоны доступности
- Преимущества облачных технологий
- Практика. Создание облака в Yandex Cloud
Разработан совместно с KTS
KTS DevOps — это полностью документированные CI/CD и инфраструктура, за которые отвечает целая команда опытных инженеров.
Авторы курса
Александр Душеин
Архитектор Yandex Cloud
Станислав Пьянов
Senior Devops инженер KTS
Марат Гилманов
Менеджер проектов KTS
Что вас ждёт
Что вас ждёт
Доступ в любое время
Подходит для самостоятельного обучения — узнавайте новое в комфортном для вас темпе, когда и где угодно. А доступ к материалам останется у вас навсегда.
Понятная теория на интерактивной платформе
Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT. Вы изучите теорию на реальных примерах и выполните интерактивные задания на платформе.
Практические работы
Вы примените знания на реальных аналитических кейсах.
Обмен опытом
Делитесь опытом в телеграм-канале комьюнити.
Вам потребуются знания и навыки
Частые вопросы
Все материалы курса доступны бесплатно*.
Начните прямо сейчас
Получите необходимые знания и навыки для эффективного использования облачной инфраструктуры и управления ресурсами в облаке.
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*Теоретическая часть курса бесплатная. Для практики предоставляется стартовый грант, после его исчерпания возможны дополнительные расходы.