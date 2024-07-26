Контейнеризация с Docker

Yandex Container Registry — это сервис для хранения Docker‑образов и управления ими в Yandex Cloud.

Yandex Container Registry обеспечивает безопасное и надёжное хранилище для Docker‑образов с удобными механизмами контроля версий и доступа. Также сервис позволяет автоматизировать создание и обновление образов, использовать публичные и частные репозитории для организации рабочих процессов.