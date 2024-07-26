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Контейнеризация с Docker

  • Бесплатный курс

  • 4 темы с практикой

  • Сертификат об окончании курса

  • Курс обновлен в июле 2024

  • 10 часов на прохождение

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На курсе вы узнаете

Что такое Docker, какие инструменты используются для изоляции процессов и ресурсов в Linux

Как управлять контейнерами и их образами: освоите основные команды Docker CLI

Как делать Docker‑образы лёгкими и эффективными, следуя лучшим практикам

Как запускать контейнеры и работать с ними, а также как взаимодействовать с Docker Container Registry

Какие альтернативы Docker Desktop существуют и когда ими пользоваться

Yandex Container Registry

Yandex Container Registry — это сервис для хранения Docker‑образов и управления ими в Yandex Cloud.

Yandex Container Registry обеспечивает безопасное и надёжное хранилище для Docker‑образов с удобными механизмами контроля версий и доступа. Также сервис позволяет автоматизировать создание и обновление образов, использовать публичные и частные репозитории для организации рабочих процессов.

Подробнее о сервисе

Вам потребуются знания и навыки

Основы работы с Git

Понимание процессов создания коммитов, ветвления и слияния кода

Основы Linux

Знание файловой системы, управление процессами и настройка прав доступа

Основы сетей

Знание основ IP‑адресации, портов, протоколов TCP/UDP и понимание базовых принципов функционирования сетей

Основы программирования

Навыки написания простых скриптов на Bash, Python или другом языке

Основы работы с командной строкой

Умение использовать командную строку для решения типовых задач

Основы веб‑приложений и архитектуры микросервисов

Общее понимание принципов работы веб‑приложений, сервисов и микросервисной архитектуры

Программа

Тема 1. Оптимизация ресурсов в Docker

— История контейнеризации

— Чем контейнеризация отличается от виртуализации

— сgroups и namespaces

Тема 4 сейчас находится в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только тема станет доступна для прохождения.

Авторы курса

Антон Брехов

Архитектор по работе с партнёрами Yandex Cloud

Михаил Кажемский

Ведущий DevOps‑инженер Hilbert Team

Алексей Колосков

Ведущий DevOps‑инженер Hilbert Team

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Упростите настройку инфраструктуры, повысьте безопасность и прозрачность изменений

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