Контейнеризация с Docker
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Бесплатный курс
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4 темы с практикой
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Сертификат об окончании курса
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Курс обновлен в июле 2024
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10 часов на прохождение
На курсе вы узнаете
Yandex Container Registry
Yandex Container Registry
Yandex Container Registry — это сервис для хранения Docker‑образов и управления ими в Yandex Cloud.
Yandex Container Registry обеспечивает безопасное и надёжное хранилище для Docker‑образов с удобными механизмами контроля версий и доступа. Также сервис позволяет автоматизировать создание и обновление образов, использовать публичные и частные репозитории для организации рабочих процессов.
Вам потребуются знания и навыки
Основы работы с Git
Понимание процессов создания коммитов, ветвления и слияния кода
Основы Linux
Знание файловой системы, управление процессами и настройка прав доступа
Основы сетей
Знание основ IP‑адресации, портов, протоколов TCP/UDP и понимание базовых принципов функционирования сетей
Основы программирования
Навыки написания простых скриптов на Bash, Python или другом языке
Основы работы с командной строкой
Умение использовать командную строку для решения типовых задач
Основы веб‑приложений и архитектуры микросервисов
Общее понимание принципов работы веб‑приложений, сервисов и микросервисной архитектуры
Программа
Тема 1. Оптимизация ресурсов в Docker
Тема 1. Оптимизация ресурсов в Docker
— История контейнеризации
— Чем контейнеризация отличается от виртуализации
— сgroups и namespaces
Тема 2. Как работает Docker
Тема 2. Как работает Docker
Тема 3. Как собрать собственный образ контейнера
Тема 3. Как собрать собственный образ контейнера
Тема 4. Docker Compose
Тема 4. Docker Compose
Тема 4 сейчас находится в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только тема станет доступна для прохождения.
Авторы курса
Антон Брехов
Архитектор по работе с партнёрами Yandex Cloud
Михаил Кажемский
Ведущий DevOps‑инженер Hilbert Team
Алексей Колосков
Ведущий DevOps‑инженер Hilbert Team
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