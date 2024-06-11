IaC: Terraform
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Бесплатный курс
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9 тем с теорией и практикой
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Сертификат об окончании
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Материалы актуальны на 31.05.2024
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14 часов на прохождение
Чему вы научитесь
Модули Terraform для Yandex Cloud
Модули Terraform для Yandex Cloud
Terraform — это инструмент по умолчанию для создания инфраструктуры и управления ею в Yandex Cloud.
Terraform описывает инфраструктуру как код с помощью высокоуровневого конфигурационного языка HashiCorp Configuration Language (HCL) или JSON.
Команда Yandex Cloud разработала набор Terraform‑модулей, которые помогут упростить описание инфраструктуры, уменьшить дублирование кода, а также перейти к верхнеуровневой схеме управления блоками инфраструктуры.
Вам потребуются знания и навыки
Основы работы с командной строкой
Вы умеете работать с файловой системой, управлять файлами и каталогами, изменять содержимое файлов и использовать переменные среды
Опыт работы с облачными сервисами
Вы имеете представление об основных концепциях и компонентах облачной инфраструктуры: виртуальных машинах, сетях, хранилищах данных
Основы работы с Git
Умеете клонировать репозиторий, делать коммиты и работать с ветками
Основы YAML и JSON
Понимаете синтаксис и можете описывать конфигурацию в этих форматах
Программа
Тема 1. Terraform: базовые понятия
Тема 1. Terraform: базовые понятия
— Ключевые концепции и архитектура Terraform.
— Язык HCL конфигурации Terraform и основы его синтаксиса.
Тема 2. Terraform CLI и создание ресурсов в Yandex Cloud
Тема 2. Terraform CLI и создание ресурсов в Yandex Cloud
Тема 3. Переменные в Terraform
Тема 3. Переменные в Terraform
Тема 4. Функции Terraform
Тема 4. Функции Terraform
Тема 5. Управляющие структуры
Тема 5. Управляющие структуры
Тема 6. State-файл в Terraform
Тема 6. State-файл в Terraform
Тема 7. Модули Terraform
Тема 7. Модули Terraform
Тема 8. Провижининг в Terraform
Тема 8. Провижининг в Terraform
Тема 9. Terraform в CI/CD
Тема 9. Terraform в CI/CD
Курс разработан совместно с компанией Neoflex
Neoflex — надёжный партнёр для реализации проектов любой сложности в Yandex Cloud на всех этапах: от стратегии до внедрения и поддержки
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