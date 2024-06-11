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IaC: Terraform

  • Бесплатный курс

  • 9 тем с теорией и практикой

  • Сертификат об окончании

  • Материалы актуальны на 31.05.2024

  • 14 часов на прохождение

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Чему вы научитесь

Создавать инфраструктуру в облаке и управлять ею с помощью Terraform

Управлять блокировками состояния инфраструктуры в удалённом хранилище S3 с использованием YDB для совместной работы

Работать с переменными, функциями и управляющими структурами

Вызывать модули и работать с их источниками, передавать переменные, получать выходные значения

Настраивать CI/CD для работы с Terraform

Модули Terraform для Yandex Cloud

Terraform — это инструмент по умолчанию для создания инфраструктуры и управления ею в Yandex Cloud.

Terraform описывает инфраструктуру как код с помощью высокоуровневого конфигурационного языка HashiCorp Configuration Language (HCL) или JSON.

Команда Yandex Cloud разработала набор Terraform‑модулей, которые помогут упростить описание инфраструктуры, уменьшить дублирование кода, а также перейти к верхнеуровневой схеме управления блоками инфраструктуры.

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Вам потребуются знания и навыки

Основы работы с командной строкой

Вы умеете работать с файловой системой, управлять файлами и каталогами, изменять содержимое файлов и использовать переменные среды

Опыт работы с облачными сервисами

Вы имеете представление об основных концепциях и компонентах облачной инфраструктуры: виртуальных машинах, сетях, хранилищах данных

Основы работы с Git

Умеете клонировать репозиторий, делать коммиты и работать с ветками

Основы YAML и JSON

Понимаете синтаксис и можете описывать конфигурацию в этих форматах

Программа

Тема 1. Terraform: базовые понятия

— Ключевые концепции и архитектура Terraform.

— Язык HCL конфигурации Terraform и основы его синтаксиса.

Курс разработан совместно с компанией Neoflex

Neoflex — надёжный партнёр для реализации проектов любой сложности в Yandex Cloud на всех этапах: от стратегии до внедрения и поддержки

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Минимизируйте ручную настройку, повысьте безопасность и управляемость инфраструктуры.

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