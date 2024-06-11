Terraform — это инструмент по умолчанию для создания инфраструктуры и управления ею в Yandex Cloud.

Terraform описывает инфраструктуру как код с помощью высокоуровневого конфигурационного языка HashiCorp Configuration Language (HCL) или JSON.

Команда Yandex Cloud разработала набор Terraform‑модулей, которые помогут упростить описание инфраструктуры, уменьшить дублирование кода, а также перейти к верхнеуровневой схеме управления блоками инфраструктуры.