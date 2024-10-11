Связаться с намиПодключиться

Managed Service for Kubernetes®

  • Бесплатный курс
  • 7 тем с теорией и практикой
  • Сертификат об окончании курса
  • Курс обновлён в сентябре 2024 года
  • Материал рассчитан на 24 часа освоения
Зарегистрироваться

Чему вы научитесь

Развернёте Yandex MSK

Познакомитесь с развёртыванием кластера Yandex Managed Service for Kubernetes и управлением инфраструктурой с помощью основных и продвинутых абстракций

Настроите сеть в Kubernetes®

Узнаете принципы настройки сети в Kubernetes®, включая работу с различными типами абстракций Services

Автоматизируете работу

Приобретёте навыки автоматизации развёртывания приложений с использованием Helm и создания своих Helm Charts

Освоите RBAC

Освоите контроль доступа в Kubernetes через управление ролями (RBAC) для обеспечения безопасности

Устраните проблемы

Отточите навыки устранения проблем с кластером и приложениями, а также научитесь использовать Yandex Monitoring

Изучите расширенные настройки

Настроите автоматическое масштабирование кластера, обеспечите высокую доступность и управление ресурсами Pods

Yandex Managed Service for Kubernetes

Kubernetes® — это проект с открытым исходным кодом для автоматизации развёртывания и масштабирования, а также управления контейнеризированными приложениями в кластере.

Yandex Managed Service for Kubernetes® обеспечивает:

  • высокую доступность;
  • безопасное хранение данных;
  • расширенные возможности по интеграции с Yandex Container Registry;
  • автоматическое масштабирование приложений;
  • обслуживание всей инфраструктуры кластера.

Курс позволит приобрести необходимые навыки для работы с Yandex Managed Service for Kubernetes®.

Узнать подробнее

Программа обучения

Тема 1. Как развернуть кластер Kubernetes

— Концепция, компоненты и основные абстракции Kubernetes®

— Как запустить приложение и хранить данные в Kubernetes®

— Как предоставить сетевой доступ к приложениям

Курс разработан совместно с компанией Neoflex

Neoflex — надёжный партнёр для реализации проектов любой сложности в Yandex Cloud на всех этапах: от стратегии до внедрения и поддержки

Узнать подробнее

Авторы курса

Павел Селиванов

Архитектор Yandex Cloud

Нурсултан Калниязов

Архитектор облачных решений Yandex Cloud

Антон Брехов

Архитектор по работе с партнёрами Yandex Cloud

Сергей Цаплин

Cloud-инженер Neoflex

Как проходит обучение

Онлайн, когда вам удобно

Это курс для самостоятельного обучения — вы можете узнавать новое в комфортном для вас темпе, когда угодно, из любой точки мира. А доступ к материалам курса останется у вас навсегда.

С понятной теорией на интерактивной платформе

Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT-индустрии. Вы будете изучать теорию с примерами из жизни и интерактивными заданиями прямо на платформе.

С практикой в Yandex Cloud

Вам предстоит выполнить 60 практических заданий в своём облаке на платформе Yandex Cloud.

Вам потребуются знания и навыки

Опыт работы с облачными сервисами

Основы облачных технологий и представление об основных сервисах Yandex Cloud

Основы сетевых концепций

Базовые знания по сетевым концепциям и умение настраивать сетевые аспекты инфраструктуры

Основы Docker

Понимание контейнеризации и основ Docker или других технологий контейнеризации

Принципы безопасности

Базовое понимание принципов обеспечения безопасности инфраструктуры

Основы Linux

Опыт работы с Linux и командной оболочкой Bash

Опыт работы с YAML-файлами

Опыт создания и редактирования YAML-файлов, понимание их структуры и синтаксических правил

Начните обучение уже сегодня

Научитесь разворачивать Kubernetes-кластеры, управлять ключевыми сущностями и масштабировать приложения в Kubernetes®.

Зарегистрироваться