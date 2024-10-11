Managed Service for Kubernetes®
- Бесплатный курс
- 7 тем с теорией и практикой
- Сертификат об окончании курса
- Курс обновлён в сентябре 2024 года
- Материал рассчитан на 24 часа освоения
Чему вы научитесь
Развернёте Yandex MSK
Познакомитесь с развёртыванием кластера Yandex Managed Service for Kubernetes и управлением инфраструктурой с помощью основных и продвинутых абстракций
Настроите сеть в Kubernetes®
Узнаете принципы настройки сети в Kubernetes®, включая работу с различными типами абстракций Services
Автоматизируете работу
Приобретёте навыки автоматизации развёртывания приложений с использованием Helm и создания своих Helm Charts
Освоите RBAC
Освоите контроль доступа в Kubernetes через управление ролями (RBAC) для обеспечения безопасности
Устраните проблемы
Отточите навыки устранения проблем с кластером и приложениями, а также научитесь использовать Yandex Monitoring
Изучите расширенные настройки
Настроите автоматическое масштабирование кластера, обеспечите высокую доступность и управление ресурсами Pods
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for Kubernetes
Kubernetes® — это проект с открытым исходным кодом для автоматизации развёртывания и масштабирования, а также управления контейнеризированными приложениями в кластере.
Yandex Managed Service for Kubernetes® обеспечивает:
- высокую доступность;
- безопасное хранение данных;
- расширенные возможности по интеграции с Yandex Container Registry;
- автоматическое масштабирование приложений;
- обслуживание всей инфраструктуры кластера.
Курс позволит приобрести необходимые навыки для работы с Yandex Managed Service for Kubernetes®.
Программа обучения
Тема 1. Как развернуть кластер Kubernetes
Тема 1. Как развернуть кластер Kubernetes
— Концепция, компоненты и основные абстракции Kubernetes®
— Как запустить приложение и хранить данные в Kubernetes®
— Как предоставить сетевой доступ к приложениям
Тема 2. Настройка сети в Kubernetes
Тема 2. Настройка сети в Kubernetes
Тема 3. Автоматизация развёртывания приложения с Helm
Тема 3. Автоматизация развёртывания приложения с Helm
Тема 4. Использование продвинутых абстракций K8s
Тема 4. Использование продвинутых абстракций K8s
Тема 5. Troubleshooting c Yandex Monitoring
Тема 5. Troubleshooting c Yandex Monitoring
Тема 6. Настройка автоматического масштабирования кластера
Тема 6. Настройка автоматического масштабирования кластера
Тема 7. Контроль доступа в Kubernetes®
Тема 7. Контроль доступа в Kubernetes®
Курс разработан совместно с компанией Neoflex
Neoflex — надёжный партнёр для реализации проектов любой сложности в Yandex Cloud на всех этапах: от стратегии до внедрения и поддержки
Авторы курса
Павел Селиванов
Архитектор Yandex Cloud
Нурсултан Калниязов
Архитектор облачных решений Yandex Cloud
Антон Брехов
Архитектор по работе с партнёрами Yandex Cloud
Сергей Цаплин
Cloud-инженер Neoflex
Как проходит обучение
Как проходит обучение
Онлайн, когда вам удобно
Это курс для самостоятельного обучения — вы можете узнавать новое в комфортном для вас темпе, когда угодно, из любой точки мира. А доступ к материалам курса останется у вас навсегда.
С понятной теорией на интерактивной платформе
Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT-индустрии. Вы будете изучать теорию с примерами из жизни и интерактивными заданиями прямо на платформе.
С практикой в Yandex Cloud
Вам предстоит выполнить 60 практических заданий в своём облаке на платформе Yandex Cloud.
Вам потребуются знания и навыки
Начните обучение уже сегодня
Научитесь разворачивать Kubernetes-кластеры, управлять ключевыми сущностями и масштабировать приложения в Kubernetes®.