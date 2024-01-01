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Yandex Code Assistant

PREVIEWYandex Code Assistant

Yandex Code Assistant находится на стадии Preview.
Code Assistant — это AI-помощник разработчика, с помощью которого вы можете улучшить процесс написания кода и повысить производительность. В режиме Smart autocompletion AI-помощник анализирует контекст кода и предлагает наиболее вероятные и релевантные подсказки: функции, циклы, условия и другие элементы.
Запросите доступ к Code Assistant на странице сервиса или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.