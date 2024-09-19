Как начать работать с Yandex Code Assistant
Примечание
Сервис находится на стадии Preview.
Code Assistant — это AI-помощник разработчика, основанный на больших языковых моделях (LLM), с помощью которого вы можете улучшить процесс написания кода и повысить производительность. В режиме Smart autocompletion AI-помощник анализирует контекст кода и предлагает наиболее вероятные и релевантные подсказки: функции, циклы, условия и другие элементы.
Чтобы начать работу с сервисом:
- Подготовьте облако к работе.
- Установите и настройте плагин.
- Протестируйте плагин.
- Управляйте плагином.
Подготовьте облако к работе
Примечание
Если у вашей организации в Yandex Cloud уже есть доступ к Code Assistant, перейдите к шагу Установите и настройте плагин.
-
Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь, если вы еще не зарегистрированы.
-
Выберите организацию, пользователи которой будут работать с Code Assistant, или создайте новую.
-
Запросите доступ к Code Assistant на странице сервиса или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.
После рассмотрения вашей заявки на электронную почту, привязанную к аккаунту Yandex Cloud, придет письмо о предоставлении доступа.
Примечание
Доступ к Code Assistant предоставляется всем пользователям, входящим в организацию.
Установите и настройте плагин
-
Скачайте плагин Code Assistant для Visual Studio Code.
Если по какой-то причине скачивание невозможно, обратитесь к системному администратору для открытия сетевых доступов к ресурсам Yandex Cloud.
-
Установите плагин:
-
Откройте Visual Studio Code.
-
Откройте Палитру Команд (Command Palette), для этого используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + P в Windows/Linux или Command + Shift + P в macOS.
-
Введите команду
Extensions: Install from VSIX...и выберите файл плагина, скачанный ранее.
Установка завершится сообщением
Завершена установка расширения(
Completed installing extension).
Также вы можете установить плагин через Visual Studio Code CLI с помощью команды:
code --install-extension <путь_к_плагину>
-
-
Чтобы начать работать с плагином, аутентифицируйтесь в Yandex Cloud:
- Во всплывающем окне No active session found. Log in please нажмите кнопку Go to browser.
- Разрешите Visual Studio Code открыть в браузере страницу аутентификации.
- В браузере войдите в консоль управления Yandex Cloud.
- Вернитесь обратно в Visual Studio Code.
Плагин включен, готов к работе и отображается на нижней панели редактора в виде кнопки .
Важно
Поддерживается работа с IDE версий 2024.1 и 2024.2.
-
Скачайте плагин Code Assistant для своей версии IDE от JetBrains:
Если по какой-то причине скачивание невозможно, обратитесь к системному администратору для открытия сетевых доступов к ресурсам Yandex Cloud.
-
Установите плагин:
- Откройте IDE.
- Откройте настройки, для этого используйте сочетание клавиш Ctrl + Alt + S в Windows/Linux или Command + , в macOS.
- Перейдите в раздел Plugins.
- Нажмите и выберите Install Plugin from Disk...
- Выберите файл плагина, скачанный ранее.
- Подтвердите, что вы согласны использовать плагин от стороннего разработчика и нажмите OK.
-
Чтобы начать работать с плагином, аутентифицируйтесь в Yandex Cloud:
- Во всплывающем окне Yandex Code Assistant OAuth нажмите Yandex Code Assist: Login.
- В браузере войдите в консоль управления Yandex Cloud.
- Вернитесь обратно в IDE.
Сообщение
Code Assist plugin started означает, что плагин включен и готов к работе.
Совет
Если плагин не запустился, или не появляются предложения от Code Assistant, попробуйте перезапустить IDE.
Протестируйте плагин
Примечание
Для работы Code Assistant требуется постоянный доступ в интернет.
В режиме Smart autocompletion явно поддерживается автодополнение кода для следующих языков программирования и фреймворков:
- C++;
- Go;
- Java;
- JavaScript/TypeScript;
- Kotlin;
- Python;
- Swift.
Автодополнение может работать и для других языков программирования.
Code Assistant анализирует контекст вашего кода и предлагает подсказки в следующих режимах:
- автоматический;
- по запросу пользователя — с помощью сочетания клавиш Ctrl + Space. В Visual Studio Code вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + Enter.
Пример работы с плагином:
-
Откройте IDE и создайте тестовый файл
server.cppсо следующим содержимым:
// simple web-server to work with sockets #include <iostream> #include <string> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> #include <unistd.h> using namespace std; int main() { }
-
В блоке
int main()начните вводить текст, например комментарий
//create socket. Посмотрите предложение от Code Assistant:
... int main() { //create socket int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); }
-
Выберите, что делать с предложением:Visual Studio CodeIDE от JetBrains
- Чтобы принять предложение, нажмите клавишу Tab.
- Чтобы принять часть предложения по одному слову, используйте сочетание клавиш Ctrl + → в Windows/Linux или Command + → в macOS.
- Чтобы отменить предложение, нажмите клавишу Esc.
- Если предложений несколько, вы можете переключаться между ними с помощью сочетаний клавиш Alt + [ и Alt + ] в Windows/Linux или Option + [ и Option + ] в macOS.
- Чтобы принять предложение, нажмите клавишу Tab.
- Чтобы отменить предложение, нажмите клавишу Esc.
Видео с демонстрацией работы плагина см. на странице Code Assistant.
Управляйте плагином
Включите или отключите автоматическую выдачу подсказок
Включение и отключение автоматической выдачи подсказок доступно только в Visual Studio Code.
- На нижней панели Visual Studio Code нажмите кнопку .
- В открывшемся списке выберите Enable autotrigger или Disable autotrigger.
Обновите плагин
Скачайте актуальную версию плагина Code Assistant для Visual Studio Code и установите ее.
- Скачайте актуальный плагин Code Assistant для своей версии IDE от JetBrains:
- Установите плагин.
Удалите плагин
- Откройте список установленных плагинов, для этого используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + X в Windows/Linux или Command + Shift + X в macOS.
- Напротив плагина Yandex Code Assistant нажмите и выберите Удалить (Uninstall).
- Откройте настройки, для этого используйте сочетание клавиш Ctrl + Alt + S в Windows/Linux или Command + , в macOS.
- Перейдите в раздел Plugins и выберите плагин Yandex Code Assistant.
- В блоке с описанием плагина нажмите и выберите Uninstall.
- Подтвердите удаление и нажмите OK.