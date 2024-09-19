Связаться с намиПодключиться
Yandex Code Assistant

Как начать работать с Yandex Code Assistant

Статья создана
Обновлена 19 сентября 2024 г.

Примечание

Сервис находится на стадии Preview.

Code Assistant — это AI-помощник разработчика, основанный на больших языковых моделях (LLM), с помощью которого вы можете улучшить процесс написания кода и повысить производительность. В режиме Smart autocompletion AI-помощник анализирует контекст кода и предлагает наиболее вероятные и релевантные подсказки: функции, циклы, условия и другие элементы.

Чтобы начать работу с сервисом:

  1. Подготовьте облако к работе.
  2. Установите и настройте плагин.
  3. Протестируйте плагин.
  4. Управляйте плагином.

Подготовьте облако к работе

Примечание

Если у вашей организации в Yandex Cloud уже есть доступ к Code Assistant, перейдите к шагу Установите и настройте плагин.

  1. Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь, если вы еще не зарегистрированы.

  2. Выберите организацию, пользователи которой будут работать с Code Assistant, или создайте новую.

  3. Запросите доступ к Code Assistant на странице сервиса или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.

    После рассмотрения вашей заявки на электронную почту, привязанную к аккаунту Yandex Cloud, придет письмо о предоставлении доступа.

    Примечание

    Доступ к Code Assistant предоставляется всем пользователям, входящим в организацию.

Установите и настройте плагин

  1. Скачайте плагин Code Assistant для Visual Studio Code.

    Если по какой-то причине скачивание невозможно, обратитесь к системному администратору для открытия сетевых доступов к ресурсам Yandex Cloud.

  2. Установите плагин:

    1. Откройте Visual Studio Code.

    2. Откройте Палитру Команд (Command Palette), для этого используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + P в Windows/Linux или Command + Shift + P в macOS.

    3. Введите команду Extensions: Install from VSIX... и выберите файл плагина, скачанный ранее.

      Установка завершится сообщением Завершена установка расширения (Completed installing extension).

    Также вы можете установить плагин через Visual Studio Code CLI с помощью команды:

    code --install-extension <путь_к_плагину>

  3. Чтобы начать работать с плагином, аутентифицируйтесь в Yandex Cloud:

    1. Во всплывающем окне No active session found. Log in please нажмите кнопку Go to browser.
    2. Разрешите Visual Studio Code открыть в браузере страницу аутентификации.
    3. В браузере войдите в консоль управления Yandex Cloud.
    4. Вернитесь обратно в Visual Studio Code.

Плагин включен, готов к работе и отображается на нижней панели редактора в виде кнопки .

Важно

Поддерживается работа с IDE версий 2024.1 и 2024.2.

  1. Скачайте плагин Code Assistant для своей версии IDE от JetBrains:

    Если по какой-то причине скачивание невозможно, обратитесь к системному администратору для открытия сетевых доступов к ресурсам Yandex Cloud.

  2. Установите плагин:

    1. Откройте IDE.
    2. Откройте настройки, для этого используйте сочетание клавиш Ctrl + Alt + S в Windows/Linux или Command + , в macOS.
    3. Перейдите в раздел Plugins.
    4. Нажмите и выберите Install Plugin from Disk...
    5. Выберите файл плагина, скачанный ранее.
    6. Подтвердите, что вы согласны использовать плагин от стороннего разработчика и нажмите OK.

  3. Чтобы начать работать с плагином, аутентифицируйтесь в Yandex Cloud:

    1. Во всплывающем окне Yandex Code Assistant OAuth нажмите Yandex Code Assist: Login.
    2. В браузере войдите в консоль управления Yandex Cloud.
    3. Вернитесь обратно в IDE.

Сообщение Code Assist plugin started означает, что плагин включен и готов к работе.

Совет

Если плагин не запустился, или не появляются предложения от Code Assistant, попробуйте перезапустить IDE.

Протестируйте плагин

Примечание

Для работы Code Assistant требуется постоянный доступ в интернет.

В режиме Smart autocompletion явно поддерживается автодополнение кода для следующих языков программирования и фреймворков:

  • C++;
  • Go;
  • Java;
  • JavaScript/TypeScript;
  • Kotlin;
  • Python;
  • Swift.

Автодополнение может работать и для других языков программирования.

Code Assistant анализирует контекст вашего кода и предлагает подсказки в следующих режимах:

  • автоматический;
  • по запросу пользователя — с помощью сочетания клавиш Ctrl + Space. В Visual Studio Code вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + Enter.

Пример работы с плагином:

  1. Откройте IDE и создайте тестовый файл server.cpp со следующим содержимым:

    // simple web-server to work with sockets

#include <iostream>
#include <string>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <unistd.h>

using namespace std;

int main() {

}

  2. В блоке int main() начните вводить текст, например комментарий //create socket. Посмотрите предложение от Code Assistant:

    ...
int main() {

//create socket
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

}

  3. Выберите, что делать с предложением:

    • Чтобы принять предложение, нажмите клавишу Tab.
    • Чтобы принять часть предложения по одному слову, используйте сочетание клавиш Ctrl + в Windows/Linux или Command + в macOS.
    • Чтобы отменить предложение, нажмите клавишу Esc.
    • Если предложений несколько, вы можете переключаться между ними с помощью сочетаний клавиш Alt + [ и Alt + ] в Windows/Linux или Option + [ и Option + ] в macOS.
    • Чтобы принять предложение, нажмите клавишу Tab.
    • Чтобы отменить предложение, нажмите клавишу Esc.

Видео с демонстрацией работы плагина см. на странице Code Assistant.

Управляйте плагином

Включите или отключите автоматическую выдачу подсказок

Включение и отключение автоматической выдачи подсказок доступно только в Visual Studio Code.

  1. На нижней панели Visual Studio Code нажмите кнопку .
  2. В открывшемся списке выберите Enable autotrigger или Disable autotrigger.

Обновите плагин

  1. Скачайте актуальный плагин Code Assistant для своей версии IDE от JetBrains:
  2. Установите плагин.

Удалите плагин

  1. Откройте список установленных плагинов, для этого используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + X в Windows/Linux или Command + Shift + X в macOS.
  2. Напротив плагина Yandex Code Assistant нажмите и выберите Удалить (Uninstall).
  1. Откройте настройки, для этого используйте сочетание клавиш Ctrl + Alt + S в Windows/Linux или Command + , в macOS.
  2. Перейдите в раздел Plugins и выберите плагин Yandex Code Assistant.
  3. В блоке с описанием плагина нажмите и выберите Uninstall.
  4. Подтвердите удаление и нажмите OK.

См. также

Следующая
Концепции
В этой статье: