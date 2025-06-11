Облачная терминология
Статья создана
Обновлена 11 июня 2025 г.
Здесь мы собрали некоторые термины, которые помогут вам погрузиться в облачные технологии.
Базы данных
Аналитика
Искусственный интеллект
- Модели машинного обучения
- Чат-бот с искусственным интеллектом
- Большая языковая модель (LLM)
- MCP-сервер
Облачные вычисления и сервера
- Бэкап: что такое резервное копирование данных
- Виртуальная машина
- Графический процессор (GPU)
- Облачный сервер
- Соглашение об уровне обслуживания (SLA)
- Стеки LAMP и LEMP
- Что такое виртуализация
- Что такое контейнеризация
Хранение и обработка данных
Речевые технологии
Интернет вещей
Управление проектами и задачами
Сети и доставка контента
- Content Delivery Network (сеть распространения контента)
- Cookie
- CORS и принцип одинакового источника
- Domain Name System (DNS)
- gRPC
- REST API: для чего нужен и как работает
- Виртуальные частные сети (VPN)
- Обзор CLI: все о командной строке и ее возможностях
- Полное доменное имя (FQDN)
- Протокол SSH и аутентификация с помощью ключей
- Uniform Resource Locator (URL)
Безопасность
- Control Plane и Data Plane
- SASL: фреймворк аутентификации и защиты данных
- Введение в TLS: обзор принципов и основных характеристик
- Введение в WAF (Web Application Firewall)
- Зачем нужны SSL-сертификаты
- Обзор IPsec: принципы и применение в сетевой безопасности
- Что такое DDoS-атаки и как от них защититься