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Облачная терминология

Статья создана
Обновлена 11 июня 2025 г.

Здесь мы собрали некоторые термины, которые помогут вам погрузиться в облачные технологии.

Базы данных

Аналитика

Искусственный интеллект

Облачные вычисления и сервера

Хранение и обработка данных

Речевые технологии

Интернет вещей

Управление проектами и задачами

Сети и доставка контента

Безопасность