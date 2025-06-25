Условия участия в программе лояльности «Yandex Cloud Boost» для компаний-разработчиков
- Программа лояльности Yandex Cloud Boost (далее — «Программа») разработана ТОО «Яндекс.Облако Казахстан» БИН: 210140006471 (далее — «Яндекс») и предназначена для привлечения и удержания на Платформе «Яндекс.Облако» компаний (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся Резидентами Республики Казахстан), разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты.
- Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес-аккаунт на Платформе «Яндекс.Облако» и соответствующих критериям, указанным в условиях Программы и на Сайте по ссылке: https://cloud.yandex.com/ru-kz/cloud-boost (далее — «Участник»).
- Клиент, соответствующий критериям Программы, имеет право подать заявку на участие в Программе (далее — «Заявка»). Заявка подается через Сайт Яндекса и рассматривается Яндексом в течение 7 (семи) календарных дней. По результатам рассмотрения Заявки, Яндекс, исключительно по своему усмотрению, но в соответствие с принципами добросовестности и недискриминации, принимает решение о присвоении Клиенту статуса участника Программы (далее — «Участник Программы») или об отказе присвоить указанный статус. Информация о принятом Яндекс решении направляется на адрес электронной почты Клиента, указанных при подаче Заявки через Сайт Яндекс или при регистрации на Платформе «Яндекс.Облако».
- Участникам Программы доступны на выбор привилегии, представленные в пунктах 5 и 6 Программы. Клиент может подать заявку в соответствии с пунктом 3 только на один из наборов привилегий: представленный в пункте 5 или 6. Привилегии, представленные в пункте 7 и 8 Программы доступны всем Участникам Программы.
- Грант. Участнику Программы предоставляется Грант — до 300 000 тенге, включая НДС. Срок действия Гранта: до 180 (сто восемьдесят) календарных дней. Грант состоит из двух частей:
5.1. 120 000 тенге, включая НДС: сумма, которая может быть потрачена на оплату следующих Сервисов: Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, Monitoring, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision;
5.2. 180 000 тенге, включая НДС: сумма может быть потрачена Участником Программы на оплату иных Сервисов* Платформы, за исключением перечисленных в пункте 5.1 и Yandex Cloud Interconnect.
- Расширенный Грант. Участнику Программы предоставляется расширенный Грант — до 1 200 000 тенге, включая НДС. Срок действия Гранта: до 60 (шестьдесят) календарных дней. Грант состоит из двух частей:
6.1. 300 000 тенге, включая НДС: сумма, которая может быть потрачена на оплату следующих Сервисов: Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, Monitoring, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision;
6.2. 900 000 тенге, включая НДС: сумма может быть потрачена Участником Программы на оплату иных Сервисов* Платформы, за исключением перечисленных в пункте 6.1. и Yandex Cloud Interconnect.
6.3. Программа предусматривает возможность получения Участником помимо Расширенного Гранта еще дополнительного Гранта до 4 800 000 тенге, включая НДС:
6.3.1. 1 200 000 тенге, включая НДС: сумма, которая может быть потрачена на оплату инфраструктурных Сервисов (Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, Monitoring, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision) и
6.3.2. 3 600 000 тенге, включая НДС: сумма, которая может быть потрачена на оплату иных Сервисов* Платформы, за исключением перечисленных в пункте 6.1. и Yandex Cloud Interconnect, сроком на 2 (два) месяца с даты их предоставления.
6.4. Условия выдачи дополнительного Гранта:
6.4.1. в течение первых двух месяцев Пробного периода Участник полностью использовал расширенный Грант 1 200 000 тенге, при этом расходовались обе составляющие.
6.4.2. успешное прохождение дополнительного интервью Участника с менеджером Программы и/или архитектором Платформы.
6.5. Помимо расширенного Гранта Участнику Программы предоставляется бесплатная техническая поддержка уровня «Бизнес» на срок 60 (шестьдесят) дней с даты получения Клиентом статуса Участника Программы. По истечении 60 дней с даты получения статуса Участника Программы соответствующему Участнику предоставляется бесплатная поддержка уровня «Базовый». Вопросы и задачи, для решения которых Участник может обратиться в службу технической поддержки Яндекса, а также время отклика приведены на странице, расположенной по адресу: https://cloud.yandex.com/ru-kz/docs/support/overview.
6.6. Если в течение 2 (двух) месяцев с момента присвоения статуса Участник Программы перешел в платное потребление, ему предоставляется скидка в размере 20% на тарифы Сервисов: Managed Service for Clickouse, Yandex Data Processing, Managed ervice for MySQL, Managed Service for K8S, Managed Service for MongoDB, Managed Service for Microsoft SQL Server, Managed Gitlab, Managed Service for Redis, Cloud Functions, Iot Core, Managed Service PostgreSQL, Key Management Service, Managed Service for Greenplum, Managed Service for Kafka, Serverless Containers, Container Registry, Application Load Balancer, Datalens, Yandex Database, Yandex Data Streams, Message Queue сроком на 3 (три) месяца.
6.7. Консультации, предоставляемые архитекторами или инженерами Платформы «Яндекс.Облако».
6.7.1. Участник Программы получает право на 1 (один) час консультации архитектора или инженера Платформы «Яндекс.Облако» в месяц по вопросам построения облачной архитектуры. Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Участником Программы и представителем Яндекса.
- Участник Программы получает право на участие в регулярных групповых консультациях (от 1 до 15 человек). Формат проведения консультации: онлайн посредством использования видеоконференцсвязи (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время устанавливаются Яндексом и доводятся до сведения Участника Программы представителем Яндекса.
- Участник Программы получает право на доступ к закрытому тестированию новых сервисов Платформы «Яндекс.Облако» в режиме Preview. Механика подключения Участника к закрытому тестированию определяется Яндексом и доводится до сведения Участника представителем Яндекса.
- Полный перечень привилегий, предоставляемых в рамках Программы доступен только для Новых Участников. Новым Участником признается:
9.1. Участник — владелец бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Платформе «Яндекс.Облако»;
9.2. Лицо, которое не пользовалось услугами Платформы (платно или в пробном периоде) в течение предшествующих подаче заявки 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
- Клиент Платформы «Яндекс.Облако», не попадающий под описание в п. 9., может стать участником Программы и получить доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегий, описанных в пункте 5 и 6.
- Яндекс вправе в любое время лишить Участника Программы статуса в случае нарушения Участником обязательств, установленных Договором на использование Сервисов Платформы «Яндекс.Облако». Яндекс уведомляет Участника Программы о прекращении статуса путем направления уведомления на адрес электронной почты Участника Программы, указанный при регистрации аккаунта на Платформе «Яндекс.Облако». Статус Участника Программы признается прекращенным с момента, когда соответствующее уведомление направлено не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты лишения Участника статуса Участника Программы.
- Яндекс вправе по своему решению, в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия, предварительно уведомив об этом Участника Программы в срок не менее, чем за 7 (семь) календарных дней путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Участника Программы, указанный при регистрации аккаунта на Платформе «Яндекс.Облако».
- Ограничения:
13.1. Вся информация, предоставленная в рамках индивидуальной и (или) групповой консультации для Участника Программы, носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Яндекс не несет никакой ответственности за любые потери и (или) убытки, вызванные действиями/бездействиями Участника Программы в результате использования или неиспользования полученной информации и (или) рекомендации;
13.2. Яндекс не использует результаты интеллектуальной деятельности Участника Программы в собственных целях или в интересах третьих сторон.
13.3. В Программе не участвуют аффилированные лица Яндекс.
13.4. Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной буквы, если из текста прямо не вытекает иное, имеют значения, указанные в оферте, размещенной по адресу: https://yandex.com/legal/cloud_oferta_kz/
✻ Перечень Сервисов приведен на странице по адресу: https://cloud.yandex.com/ru-kz/services.