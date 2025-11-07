Yandex Neuro Scale Kazakhstan: речевые технологии и платформа для разработки AI‑приложений
5 ноября в Алматы Yandex Neuro Scale Kazakhstan собрал свыше 400 офлайн-гостей и почти 1000 онлайн-зрителей. Эксперты рассказали, как AI помогает приближать будущее, поделились реальными кейсами внедрения и представили обновления ML-технологий.
- Yandex Cloud превращается из облачной платформы в AI Powered Cloud: искусственный интеллект становится частью каждого продукта.
- Миссия Yandex Cloud — дать бизнесу возможность создавать «цифровых сотрудников» и внедрять искусственный интеллект в ключевые процессы безопасно, быстро и эффективно.
- С момента запуска локальной зоны доступности (ЦОД в Караганде) потребление сервисов Yandex Cloud в Казахстане увеличилось в 15 раз, а с начала 2025 года — почти в четыре раза; всего локализовано около 40 сервисов.
- Технологические доклады конференции были разделены на три трека. В треке Infra & DevTools анонсировали новые возможности Yandex Object Storage и роутинга в Kubernetes®. В треке Data осветили стратегию развития платформы данных Yandex Cloud, event-driven-подход к архитектуре, обновления PostgreSQL и BI-инструмента Yandex DataLens. В треке ML & AI представили обновления ключевых AI-сервисов, в том числе речевых технологий.
- Представили обновления Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense, расширяющие возможности работы с казахским и русским языками. В Yandex SpeechKit создан единый API для синтеза и распознавания речи, который позволяет преобразовывать результат в нужный формат. Также в сервисе появилась технология создания голосов в синтезе речи: из нескольких часов записанной речи на русском языке можно создать синтез голоса на казахском. В обновлённой версии Yandex SpeechSense появился ассистент для анализа диалогов и получения рекомендаций.
- На конференции рассказали о развитии агентских решений и о том, как запустить AI-агента с помощью инструментов на платформе Yandex AI Studio. Представили новую технологию Realtime API для создания голосовых агентов, отвечающих почти без задержки.
- Yandex Cloud и Digital Business провели рейтинг лучших CTO стартапов в Казахстане и наградили победителей.
Конференцию открыли руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов, генеральный директор Yandex Cloud в Казахстане и Центральной Азии Арыстанбек Джолдасбеков и операционный директор Yandex Cloud Александр Черников.
Спикеры раскрыли, из чего сложилось название конференции: сначала облако стало фундаментом для AI, а теперь AI становится двигателем развития облака. В названии Yandex Neuro Scale — взаимосвязь нейросетей и возможностей масштабирования, которые дает облако.
Yandex Cloud превращается из облачной платформы в AI Powered Cloud, отмечает Александр Черников. По его словам, искусственный интеллект стал не просто направлением в продуктовой стратегии, а частью каждого продукта.
«Мы прошли путь от инфраструктуры к экосистеме. И теперь наша миссия — дать бизнесу возможность создавать своих „цифровых сотрудников“, внедрять искусственный интеллект в ключевые процессы и делать это безопасно, быстро и эффективно.
Именно поэтому мы проводим эту конференцию — чтобы быть в контакте с сообществом и открыто делиться накопленным опытом. Как когда‑то мы строили экосистему вокруг облака, сегодня мы развиваем экосистему партнёров и интеграторов, которые внедряют AI в разных отраслях: от ритейла и финтеха до промышленности и госсектора».
«Под экосистемой мы подразумеваем не только конечные продукты Yandex Qazaqstan, но и технологии, которыми делимся с рынком: с компаниями, стартапами, университетами. Наши платформы и API открывают возможность каждому использовать искусственный интеллект для своих задач».
В главном докладе спикеры поделились ключевыми результатами с момента запуска локальной зоны доступности — ЦОД в Караганде. За это время потребление сервисов Yandex Cloud в Казахстане увеличилось в 15 раз, а с начала 2025 года — почти в четыре раза. Всего сейчас локализовано около 40 сервисов.
Технологические доклады конференции были разделены на три трека:
- Infra & DevTools,
- Data,
- ML & AI.
Внутри каждого спикеры поделились новостями и примерами применения технологий на практике. Так, в треке Infra & DevTools анонсировали новые возможности Yandex Object Storage и роутинга в Kubernetes®, в треке Data осветили стратегию развития платформы данных Yandex Cloud, event‑driven‑подход к архитектуре, обновления PostgreSQL и BI‑инструмента Yandex DataLens.
В треке ML & AI представили несколько обновлений ключевых AI‑сервисов, в том числе речевых технологий.
«Мы делаем большой акцент на потребностях казахстанского бизнеса. Наряду с упрощением доступа к искусственному интеллекту, это также повсеместная поддержка казахского языка и бесшовный переход между казахским и русским. В частности, на конференции мы представили обновления Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense, расширяющие возможности работы с двумя языками».
Так, для сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit создан единый API, который позволяет одновременно с распознаванием преобразовывать результат в нужный формат. Пользователю достаточно указать, что нужно сделать с текстом: сократить, проверить на ошибки, привести к определенной структуре и т. д. Система работает как с казахским, так и с русским языком, может перевести материал с языка оригинала на нужный или оставить в тексте два языка.
Еще одна новинка SpeechKit — технология создания голосов в синтезе речи: из нескольких часов записанной речи спикера на русском языке можно создать синтез голоса на казахском. Спикер может не уметь говорить по‑казахски, но получить синтез на этом языке с хорошим произношением.
В обновленной версии сервиса аналитики коммуникаций Yandex SpeechSense появился ассистент, который позволяет:
- делать выводы из русскоязычных диалогов на казахском и наоборот;
- прикладывать свою базу знаний или скрипт, чтобы анализировать соответствие диалогов менеджера и получать рекомендации по улучшению;
- задавать любой промт и немедленно получать результат, без создания отчётов и долгих настроек.
Часть стратегии Yandex Cloud — развитие агентских решений. На конференции рассказали, как за несколько шагов запустить AI‑агента, в чем его отличие от ассистента и как превратить поисковую строку сайта в полноценного AI‑помощника с помощью Yandex Search API. Все инструменты для разработки AI‑приложений собраны на платформе Yandex AI Studio. На конференции представили новую технологию Realtime API, которая позволяет создавать голосовых агентов, отвечающих почти без задержки.
На поддержку казахстанского бизнеса направлена и совместная инициатива Yandex Cloud и Digital Business — рейтинг лучших CTO стартапов в Казахстане. На конференции состоялось награждение, победителем по версии публичного голосования стал Чингиз Кеншимов, CTO Verigram. Специальный приз Digital Business получил Даукен Сейтқали, CTO ARLAN BIOTECH, а специальный приз Yandex Cloud — Аян Уали, CTO SAU Super App.