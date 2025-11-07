Yandex Neuro Scale Kazakhstan: речевые технологии и платформа для разработки AI‑приложений

«Под экосистемой мы подразумеваем не только конечные продукты Yandex Qazaqstan, но и технологии, которыми делимся с рынком: с компаниями, стартапами, университетами. Наши платформы и API открывают возможность каждому использовать искусственный интеллект для своих задач».

В главном докладе спикеры поделились ключевыми результатами с момента запуска локальной зоны доступности — ЦОД в Караганде. За это время потребление сервисов Yandex Cloud в Казахстане увеличилось в 15 раз, а с начала 2025 года — почти в четыре раза. Всего сейчас локализовано около 40 сервисов.

Технологические доклады конференции были разделены на три трека:

Infra & DevTools,

Data,

ML & AI.

Внутри каждого спикеры поделились новостями и примерами применения технологий на практике. Так, в треке Infra & DevTools анонсировали новые возможности Yandex Object Storage и роутинга в Kubernetes®, в треке Data осветили стратегию развития платформы данных Yandex Cloud, event‑driven‑подход к архитектуре, обновления PostgreSQL и BI‑инструмента Yandex DataLens .

В треке ML & AI представили несколько обновлений ключевых AI‑сервисов, в том числе речевых технологий.