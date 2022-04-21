Дайджест новостей платформы данных (январь — март)

Рассказываем, что нового появилось в сервисах платформы данных с января по март 2022 года.

Общие новости

С 13 апреля мы пересмотрели стоимость услуг в рублях на сервисы платформы данных. Подробнее →

В документацию сервисов добавлены страницы «История изменений», в которых мы будем регулярно обновлять информацию о новых возможностях наших продуктов.

Managed Service for PostgreSQL

Версия PostgreSQL 14 доступна при создании кластера.

Новые расширения: pgcompacttable, clickhouse_fdw, orafce. Подробнее →

Добавлена возможность создания новой базы из шаблона (только из UI консоли, в ближайшее время появится поддержка в CLI, Terraform.

Managed Service for Greenplum®

14 марта сервис Managed Service for Greenplum® перешёл в общий доступ. Теперь для него действует соглашение об уровне обслуживания (SLA) и правила тарификации. Подробнее →

Для вашего удобства мы добавили калькулятор расчета рекомендуемой конфигурации и оценки стоимости. Также на нашем сайте доступна запись с прошедшего митапа Greenplum Community Meetup, где рассказали о том, как сделали сервис, и об опыте первого крупного пользователя сервиса «М.Видео-Эльдорадо».

Другие новости:

Доступна новая версия 6.19 с исправлением известных ошибок.

Добавлена возможность скрывать содержимое external tables.

Появилась возможность изменения размера хранилища, в том числе для быстрого локального хранилища.

Managed Service for MySQL®

Добавлены:

Настройка innodb_strict_mode.

Настройка max_digest_length. Настройка применяется с рестартом кластера.

Возможность задавать приоритет выбора мастер хоста в случае смены мастера. Доступно в UI консоли и CLI.

Managed Service for ClickHouse

Доступна новая версия ClickHouse 22.3 LTS. Основные изменения по сравнению с версией 21.8 LTS:

ClickHouse Keeper — встроенный сервис координации, позволяющий создавать отказоустойчивые кластеры без хостов ZooKeeper.

Пользовательские функции.

Новый тип данных JSON для эффективного хранения слабоструктурированных данных.

Автоматический вывод схемы при чтении и записи данных через табличные функции s3, hdfs, url.

Асинхронные вставки, позволяющие выполнять INSERT запросы с большой частотой и параллелизмом.

Проекции для визуализации данных.

Операторы ANY, ALL, EXCEPT, INTERSECT.

Системная таблица session_log.

Оптимизация производительности.

С полным списком изменений можно ознакомиться в changelog .

Добавлены:

Восстановление шардированного кластера из резервной копии целиком. Доступно только через CLI.

Изменение настройки публичного доступа.

Managed Service for Redis™

Добавлены:

Создание кластеров с публичным доступом. Включение или изменение настройки публичного кластера доступно доступна на уровне хоста и только для кластеров с включенным TLS.

Управление настройкой персистентности. Отключение персистентности увеличивает производительность кластера, но повышает риск потери данных. Подробнее →

Managed Service for Apache Kafka®

Доступна новая версия Kafka 3.0.

Yandex Data Proc

Добавлены:

Создание кластеров на сетевых нереплицируемых дисках размером до 8ТБ. Нереплицируемые диски устроены существенно проще стандартных сетевых хранилищ SSD. Благодаря этому производительность нереплицируемых дисков выше в несколько раз. С существующими ограничениями дисков можно ознакомиться в документации.

Возможность отменить задания через UI-консоль, CLI. Подробнее →

Номер сборки в версии кластера при создании. Теперь каждое новое обновление будет выпускаться с новым номером сборки.

Передача параметров packages, repositories, exclude_packages для заданий spark и pyspark, которые позволяют скачивать дополнительные зависимости и пакеты с внешних репозиториев и исключить какие-то из них. Возможность доступна в UI-консоли и CLI.

DataLens

Переезд DataLens на Yandex Cloud Organization

При первом входе в DataLens для вас будет создана организация с активированным в ней DataLens. Если же вы ранее пользовались DataLens в облаке внутри каталога, DataLens продолжит работу по-старому. Позже будет добавлена возможность миграции DataLens из каталога в облаке на уровень организации. Документация →

Инспектор чартов

Позволяет увидеть SQL-запросы, отправляемые в БД, а также получить информацию о времени отрисовки чарта.

Новая легенда и расширенные селекторы

Новая легенда для чартов. Работает аналогично Grafana. Клик по элементу теперь оставляет только выбранное значение на графике. Для выбора нескольких значений используйте Ctrl/CMD.

Новые расширенные селекторы на дашбордах. Теперь можно:

использовать новые операторы сравнения («больше», «меньше», «содержит…», «начинается…», и др.);

задавать селекторы не только для измерений, но и для показателей.

Подробнее →

Новая навигация

Новая навигация Yandex Cloud стала доступна для включения всем пользователям. Включить можно во вкладке «Эксперименты» в настройках облака.

В DataLens добавлено более эффективное использование пространства экрана при работе с дашбордами и чартами, а также возможность работать с настройками сервиса, не переходя в консоль облака.

Автообновление дашбордов

Доступна первая версия автообновления дашбордов:

минимальный период — 30 секунд;

выполняется только для открытой в браузере вкладке.

Также мы собрали в одном посте для нашего телеграм-комьюнити все полезные ссылки для знакомства с DataLens (https://t.me/YandexDataLens/12296 ) и его изучения, а также записали видео-инструкцию о том, как начать работу с сервисом.