Дайджест новостей платформы данных (январь — март)
Рассказываем, что нового появилось в сервисах платформы данных с января по март 2022 года.
Рассказываем, что нового появилось в сервисах платформы данных с января по март 2022 года.
Общие новости
С 13 апреля мы пересмотрели стоимость услуг в рублях на сервисы платформы данных. Подробнее →
В документацию сервисов добавлены страницы «История изменений», в которых мы будем регулярно обновлять информацию о новых возможностях наших продуктов.
Managed Service for PostgreSQL
-
Версия PostgreSQL 14 доступна при создании кластера.
-
Новые расширения: pgcompacttable, clickhouse_fdw, orafce. Подробнее →
-
Добавлена возможность создания новой базы из шаблона (только из UI консоли, в ближайшее время появится поддержка в CLI, Terraform.
Managed Service for Greenplum®
14 марта сервис Managed Service for Greenplum® перешёл в общий доступ. Теперь для него действует соглашение об уровне обслуживания (SLA) и правила тарификации. Подробнее →
Для вашего удобства мы добавили калькулятор расчета рекомендуемой конфигурации и оценки стоимости. Также на нашем сайте доступна запись с прошедшего митапа Greenplum Community Meetup, где рассказали о том, как сделали сервис, и об опыте первого крупного пользователя сервиса «М.Видео-Эльдорадо».
Другие новости:
- Доступна новая версия 6.19 с исправлением известных ошибок.
- Добавлена возможность скрывать содержимое external tables.
- Появилась возможность изменения размера хранилища, в том числе для быстрого локального хранилища.
Managed Service for MySQL®
Добавлены:
- Настройка innodb_strict_mode.
- Настройка max_digest_length. Настройка применяется с рестартом кластера.
- Возможность задавать приоритет выбора мастер хоста в случае смены мастера. Доступно в UI консоли и CLI.
Managed Service for ClickHouse
Доступна новая версия ClickHouse 22.3 LTS. Основные изменения по сравнению с версией 21.8 LTS:
-
ClickHouse Keeper — встроенный сервис координации, позволяющий создавать отказоустойчивые кластеры без хостов ZooKeeper.
-
Пользовательские функции.
-
Новый тип данных JSON для эффективного хранения слабоструктурированных данных.
-
Автоматический вывод схемы при чтении и записи данных через табличные функции s3, hdfs, url.
-
Асинхронные вставки, позволяющие выполнять INSERT запросы с большой частотой и параллелизмом.
-
Проекции для визуализации данных.
-
Операторы ANY, ALL, EXCEPT, INTERSECT.
-
Системная таблица session_log.
-
Оптимизация производительности.
С полным списком изменений можно ознакомиться в changelog.
Добавлены:
-
Восстановление шардированного кластера из резервной копии целиком. Доступно только через CLI.
-
Изменение настройки публичного доступа.
Managed Service for Redis™
Добавлены:
-
Создание кластеров с публичным доступом. Включение или изменение настройки публичного кластера доступно доступна на уровне хоста и только для кластеров с включенным TLS.
-
Управление настройкой персистентности. Отключение персистентности увеличивает производительность кластера, но повышает риск потери данных. Подробнее →
Managed Service for Apache Kafka®
- Доступна новая версия Kafka 3.0.
Yandex Data Proc
Добавлены:
-
Создание кластеров на сетевых нереплицируемых дисках размером до 8ТБ. Нереплицируемые диски устроены существенно проще стандартных сетевых хранилищ SSD. Благодаря этому производительность нереплицируемых дисков выше в несколько раз. С существующими ограничениями дисков можно ознакомиться в документации.
-
Возможность отменить задания через UI-консоль, CLI. Подробнее →
-
Номер сборки в версии кластера при создании. Теперь каждое новое обновление будет выпускаться с новым номером сборки.
-
Передача параметров packages, repositories, exclude_packages для заданий spark и pyspark, которые позволяют скачивать дополнительные зависимости и пакеты с внешних репозиториев и исключить какие-то из них. Возможность доступна в UI-консоли и CLI.
DataLens
Переезд DataLens на Yandex Cloud Organization
При первом входе в DataLens для вас будет создана организация с активированным в ней DataLens. Если же вы ранее пользовались DataLens в облаке внутри каталога, DataLens продолжит работу по-старому. Позже будет добавлена возможность миграции DataLens из каталога в облаке на уровень организации. Документация →
Инспектор чартов
Позволяет увидеть SQL-запросы, отправляемые в БД, а также получить информацию о времени отрисовки чарта.
Новая легенда и расширенные селекторы
-
Новая легенда для чартов. Работает аналогично Grafana. Клик по элементу теперь оставляет только выбранное значение на графике. Для выбора нескольких значений используйте Ctrl/CMD.
-
Новые расширенные селекторы на дашбордах. Теперь можно:
-
использовать новые операторы сравнения («больше», «меньше», «содержит…», «начинается…», и др.);
-
задавать селекторы не только для измерений, но и для показателей.
Новая навигация
Новая навигация Yandex Cloud стала доступна для включения всем пользователям. Включить можно во вкладке «Эксперименты» в настройках облака.
В DataLens добавлено более эффективное использование пространства экрана при работе с дашбордами и чартами, а также возможность работать с настройками сервиса, не переходя в консоль облака.
Автообновление дашбордов
Доступна первая версия автообновления дашбордов:
-
минимальный период — 30 секунд;
-
выполняется только для открытой в браузере вкладке.
Также мы собрали в одном посте для нашего телеграм-комьюнити все полезные ссылки для знакомства с DataLens (https://t.me/YandexDataLens/12296) и его изучения, а также записали видео-инструкцию о том, как начать работу с сервисом.