Дайджест новостей за ноябрь

Основные изменения в новом релизе Yandex DataSphere от 11.11.2020.

Добавили поддержку TensorFlow 2.х.

Реализована поддержка обновления предустановленных библиотек. в том числе TensorFlow.

Для обновления TensorFlow до последней версии нужно выполнить команду %pip install tensorflow -U ,

либо указать конкрентную версию, например %pip install tensorflow==2.3.1

Внимание: По умолчанию по-прежнему устанавливается версия TensorFlow 1.15

В общем случае команда для обновления версии библиотеки %pip install *название библиотеки* -U или ==*версия*

Обновлённые версии будут сохраняться при смене окружений и перезапуске проекта.

Внимание: Обновление предустановленной библиотеки может привнести в библиотеку новые типы данных, которые не поддерживаются в DataSphere и не версионируются. При выполнении ячеек с такими типами вы увидите предупреждение. В таких случаях необходимо сообщить в техническую поддержку, какие библиотеки были обновлены.

Доработали алгоритм определения измененных пееременных. Теперь в коммит добавляются только переменные, которые действительно изменились.

Добавили сниппет для работы с кластером SPARK.

Yandex Managed Service for Kubernetes®

Данные в кластерах Managed Service for Kubernetes надежно хранятся и реплицируются в инфраструктуре Yandex.Cloud. Однако в любой момент вы можете с помощью пошаговых инструкций создать резервные копии данных из групп узлов кластеров Kubernetes и хранить их в Object Storage или другом хранилище.

Специальные предложения

Free tier на сервисы экосистемы бессерверных вычислений. На serverless-решения до октября 2021 действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно. Подробнее →

Резервируемое потребление (CVoS). Планируйте ИТ-бюджет на год с выгодой от использования вычислительных мощностей и платформенных сервисов. Цены для вас фиксируются и не будут зависеть от курса рубля. [

Новые образы в Marketplace

Разработанные с учетом динамичного характера гибких облачных инфраструктур решения безопасности публичных облачных сетей Check Point CloudGuard IaaS обеспечивает комплексную защиту сетей клиента. Защитите свои активы и данные в облаке от самых сложных атак при помощи многоуровневой защиты Check Point.

Вебинары

Прошедшие вебинары, доступные в записи:

Истории успеха

ИТ-решение для проекта «Мейкеры против COVID-19» в Yandex.Cloud

В России несколько тысяч человек помогли врачам в рамках проекта «Мейкеры против COVID-19». Проект снабжает врачей средствами индивидуальной защиты — щитками, переходниками, защитными боксами и заколками для масок и др. Координатор проекта Сергей Крашевич написал CRM-систему и перенес ИТ-решение в Yandex.Cloud. Система справилась с потоком заявок весной и с сентября снова обрабатывает высокие нагрузки. Подробнее →

Ускоренная аналитика с Yandex DataLens и Managed Service for ClickHousе для «Окраины»

Компания «МПЗ Богородский» (ТМ «Окраина») разработала быструю и удобную систему обработки аналитических данных и визуализации отчетов в Yandex.Cloud. Разрозненные данные аналитики собраны в одном месте, что позволяет оперативно принимать бизнес-решения. Подробнее →

ГК «Рики» создает мультфильмы в облаке

Создатели «Смешариков», «Малышариков», «Тима и Тома», группа компаний «Рики» перенесла обработку видео в облако. Использование облачных сервисов позволило снизить зависимость от студийной инфраструктуры, ускорить выпуск мультфильмов и организовать удалённую работу сотрудников. В 2021 году ГК «Рики» планирует выпустить 1200 минут премьерных мультфильмов за счет переноса производства на Yandex.Cloud. Подробнее →

Как Renault сделал прямой эфир из Yandех.Cloud

В 2020 году Renault представила обновленную версию кроссовера Kaptur. Для запуска продаж в 83 дилерских автосалонов по всей России в прямом эфире показали презентационное видео. Прямой эфир должен был пройти без ошибок и прерываний, видео предоставлялось за несколько часов, а на организацию трансляции оставалось всего две недели. Партнер Yandex.Cloud компания OpsGuru предложила использовать адаптивный стриминг в облаке. Подробнее →

Документация

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI Версии интерфейса командной строки YC CLI 0.68.0 и 0.69.0. Добавлена первичная поддержка сервиса Managed Service for Apache Kafka ® .

. В команде yc compute instace create Добавлена возможность указать размер блока для дисков при создании виртуальной машины.

Добавлена возможность указать размер блока для дисков при создании виртуальной машины. В команде yc kms create Добавлен флаг --deletion-protection для включения защиты ключа от удаления.

Добавлен флаг для включения защиты ключа от удаления. В команде yc managed-kubernetes cluster create добавлены флаги --cluster-ipv6-range , --dual-stack и --service-ipv6-range , которые позволяют создавать кластера Kubernetes с параллельным использованием IPv4 и IPv6.

добавлены флаги , и , которые позволяют создавать кластера Kubernetes с параллельным использованием IPv4 и IPv6. Команды yc managed-kubernetes cluster create и yc managed-kubernetes cluster update . Добавлен флаг --security-group-ids , который устанавливает для кластера группу безопасности.

Certificate Manager Добавлена инструкция по резервному копированию.

Cloud Interconnect Обновлена информация о сервисе.

Yandex Compute Cloud Добавлена инструкция, как запустить командную оболочку в Windows SAC.

Yandex Container Registry Описаны способы предоставления доступа в интернет.

Yandex DataLens Добавлена инструкция по обновлению полей в датасете.

Yandex Identity and Access Management Описаны роли для сервиса Yandex IoT Core.

Yandex IoT Core Добавлена инструкция по резервному копированию.

Описаны новые сервисные роли.

Yandex Managed Service for Kubernetes Обновлена инструкция об обеспечении доступа к приложению, запущенному в кластере Kubernetes.

Yandex Managed Service for PostgreSQL Обновлен сценарий создания кластера PostgreSQL для «1С:Предприятия».

Yandex Object Storage Обновлена статья Хостинг статических сайтов.

Добавлены изменения в описание метода upload.

Yandex Virtual Private Cloud Добавлена статья Настройки DHCP.

Обновлена инструкция по созданию подсети.

Обзор платформы Yandex.Cloud Обновлен бюллетень безопасности — отказ от устаревших протоколов TLS.

