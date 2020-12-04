Дайджест новостей за ноябрь
Читайте про сервисы, новые образы в Marketplace, истории компаний в облаке и обновления документации за ноябрь.
Новости сервисов
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Сервис Managed Service for Apache Kafka® перешел в общий доступ. Apache Kafka — это распределенная система обмена сообщениями с возможностью горизонтального масштабирования. С помощью управляемого сервиса Apache Kafka и Data Proc (компонент Apache Spark™) вы можете настроить потоковую обработку данных для своего приложения.
Yandex DataSphere
Основные изменения в новом релизе Yandex DataSphere от 11.11.2020.
Добавили поддержку TensorFlow 2.х.
Реализована поддержка обновления предустановленных библиотек. в том числе TensorFlow.
Для обновления TensorFlow до последней версии нужно выполнить команду
%pip install tensorflow -U,
либо указать конкрентную версию, например
%pip install tensorflow==2.3.1
Внимание: По умолчанию по-прежнему устанавливается версия TensorFlow 1.15
В общем случае команда для обновления версии библиотеки
%pip install *название библиотеки* -U или ==*версия*
Обновлённые версии будут сохраняться при смене окружений и перезапуске проекта.
Внимание: Обновление предустановленной библиотеки может привнести в библиотеку новые типы данных, которые не поддерживаются в DataSphere и не версионируются. При выполнении ячеек с такими типами вы увидите предупреждение. В таких случаях необходимо сообщить в техническую поддержку, какие библиотеки были обновлены.
Доработали алгоритм определения измененных пееременных. Теперь в коммит добавляются только переменные, которые действительно изменились.
Добавили сниппет для работы с кластером SPARK.
Yandex Managed Service for Kubernetes®
Данные в кластерах Managed Service for Kubernetes надежно хранятся и реплицируются в инфраструктуре Yandex.Cloud. Однако в любой момент вы можете с помощью пошаговых инструкций создать резервные копии данных из групп узлов кластеров Kubernetes и хранить их в Object Storage или другом хранилище.
Специальные предложения
Free tier на сервисы экосистемы бессерверных вычислений. На serverless-решения до октября 2021 действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно. Подробнее →
Резервируемое потребление (CVoS). Планируйте ИТ-бюджет на год с выгодой от использования вычислительных мощностей и платформенных сервисов. Цены для вас фиксируются и не будут зависеть от курса рубля. [
Новые образы в Marketplace
- Check Point CloudGuard IaaS — Firewall & Threat Prevention BYOL
- Check Point CloudGuard IaaS — Security Management BYOL
Разработанные с учетом динамичного характера гибких облачных инфраструктур решения безопасности публичных облачных сетей Check Point CloudGuard IaaS обеспечивает комплексную защиту сетей клиента. Защитите свои активы и данные в облаке от самых сложных атак при помощи многоуровневой защиты Check Point.
Вебинары
Истории успеха
ИТ-решение для проекта «Мейкеры против COVID-19» в Yandex.Cloud
В России несколько тысяч человек помогли врачам в рамках проекта «Мейкеры против COVID-19». Проект снабжает врачей средствами индивидуальной защиты — щитками, переходниками, защитными боксами и заколками для масок и др. Координатор проекта Сергей Крашевич написал CRM-систему и перенес ИТ-решение в Yandex.Cloud. Система справилась с потоком заявок весной и с сентября снова обрабатывает высокие нагрузки. Подробнее →
Ускоренная аналитика с Yandex DataLens и Managed Service for ClickHousе для «Окраины»
Компания «МПЗ Богородский» (ТМ «Окраина») разработала быструю и удобную систему обработки аналитических данных и визуализации отчетов в Yandex.Cloud. Разрозненные данные аналитики собраны в одном месте, что позволяет оперативно принимать бизнес-решения. Подробнее →
ГК «Рики» создает мультфильмы в облаке
Создатели «Смешариков», «Малышариков», «Тима и Тома», группа компаний «Рики» перенесла обработку видео в облако. Использование облачных сервисов позволило снизить зависимость от студийной инфраструктуры, ускорить выпуск мультфильмов и организовать удалённую работу сотрудников. В 2021 году ГК «Рики» планирует выпустить 1200 минут премьерных мультфильмов за счет переноса производства на Yandex.Cloud. Подробнее →
Как Renault сделал прямой эфир из Yandех.Cloud
В 2020 году Renault представила обновленную версию кроссовера Kaptur. Для запуска продаж в 83 дилерских автосалонов по всей России в прямом эфире показали презентационное видео. Прямой эфир должен был пройти без ошибок и прерываний, видео предоставлялось за несколько часов, а на организацию трансляции оставалось всего две недели. Партнер Yandex.Cloud компания OpsGuru предложила использовать адаптивный стриминг в облаке. Подробнее →
Документация
Обновились следующие документы:
Релизы YC CLI
Версии интерфейса командной строки YC CLI 0.68.0 и 0.69.0.
- Добавлена первичная поддержка сервиса Managed Service for Apache Kafka®.
- В команде
yc compute instace createДобавлена возможность указать размер блока для дисков при создании виртуальной машины.
- В команде
yc kms createДобавлен флаг
--deletion-protectionдля включения защиты ключа от удаления.
- В команде
yc managed-kubernetes cluster createдобавлены флаги
--cluster-ipv6-range,
--dual-stackи
--service-ipv6-range, которые позволяют создавать кластера Kubernetes с параллельным использованием IPv4 и IPv6.
- Команды
yc managed-kubernetes cluster createи
yc managed-kubernetes cluster update. Добавлен флаг
--security-group-ids, который устанавливает для кластера группу безопасности.
Certificate Manager
- Добавлена инструкция по резервному копированию.
Cloud Interconnect
- Обновлена информация о сервисе.
Yandex Cloud Functions
- Добавлена инструкция по резервному копированию.
- Описана аутентификация при вызове приватной функции через HTTP.
- Дополнена информация, как получить список функций и триггеров.
- Обновлена инструкция по получению IAM-токена сервисного аккаунта с помощью функции.
Yandex Compute Cloud
- Добавлена инструкция, как запустить командную оболочку в Windows SAC.
Yandex Container Registry
- Описаны способы предоставления доступа в интернет.
Yandex Container Solution
- Описана работа с контрольными точками.
- Добавлена интеграция с Data Proc:
- Концепции.
- Настройка вычислений на кластерах Apache Spark™.
Yandex DataLens
- Добавлена инструкция по обновлению полей в датасете.
Yandex Identity and Access Management
- Описаны роли для сервиса Yandex IoT Core.
Yandex IoT Core
- Добавлена инструкция по резервному копированию.
- Описаны новые сервисные роли.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавлена информация об использовании устаревших классов хостов.
- Обновлена инструкция о подключении к базе данных в кластере ClickHouse.
- Обновлен сценарий Шардирование таблиц ClickHouse.
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Обновлена инструкция об обеспечении доступа к приложению, запущенному в кластере Kubernetes.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Обновлен сценарий создания кластера PostgreSQL для «1С:Предприятия».
Yandex Object Storage
- Обновлена статья Хостинг статических сайтов.
- Добавлены изменения в описание метода upload.
Yandex Virtual Private Cloud
- Добавлена статья Настройки DHCP.
- Обновлена инструкция по созданию подсети.
Обзор платформы Yandex.Cloud
- Обновлен бюллетень безопасности — отказ от устаревших протоколов TLS.
Сценарии использования
- Добавлен сценарий «Мониторинг состояния географически распределенных устройств».
- Обновлен сценарий «Хостинг статических сайтов».
