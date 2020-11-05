Дайджест новостей за октябрь

Yandex Managed Service for ClickHouse

В первой статье про управляемые базы данных вы узнаете о преимуществах ClickHouse в облаке. Мы постарались ответить на вопросы: почему колоночные СУБД быстрее традиционных и какие задачи можно решать с помощью ClickHouse?

Новые образы в Marketplace

Kaspersky Security

Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред защищает сервисы от программ-шифровальщиков и от бесфайлового вредоносного ПО, предотвращает использование эксплойтов, блокирует сетевые атаки, проводит поведенческий анализ вредоносного ПО. Образ доступен по модели BYOL (Bring Your Own License): подписка на услугу оформляется напрямую у «Лаборатории Касперского».

Образ Apache Airflow позволит вам создавать графы выполнения задач (DAG) в облаке. Вы можете легко визуализировать запущенные задачи, наблюдать за прогрессом их выполнения и возникающими в процессе ошибками в удобном веб-интерфейсе.

Готовый образ сервера приложений 1С: Предприятие 8×64 на базе операционной системы семейства Linux для простого и быстрого развертывания 1С-инфраструктуры. Образ предоставляется партнером WiseAdvice специально для инфраструктуры Yandex.Cloud.

Истории успеха

«Почта России» использует Yandex SpeechKit

«Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit. Он обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам и уже обрабатывает 30% обращений. Подробнее →

ЦНИИ Эпидемиологии обрабатывает данные о COVID-19 в Yandex.Cloud

На базе Центрального НИИ эпидемиологии работает Центр молекулярной диагностики (CMD) — один из крупнейших лабораторно-диагностических центров в России. С помощью партнёра Yandex.Cloud облачного провайдера «Аплана Диджитал» CMD смогли провести миграцию своей высоконагруженной инфраструктуры в облако с простоем всего в две минуты. Подробнее →

Мгновенный анализ снимков для диагностики коронавируса COVID–19

Компания RADLogics обрабатывает и анализирует рентген-снимки и снимки компьютерной томографии в Yandex.Cloud. Подробнее →

Развертывание рабочих мест Zextras/Zimbra в Yandex.Cloud

Zextras — расширения почтового сервера Zimbra, которые добавляют в него возможности совместной работы и коммуникаций, поддержку хранилищ и мобильных устройств. Один из самых удобных и выгодных вариантов работы в Zextras — аренда ресурсов в облаке, а для развертывания в России был выбран Yandex.Cloud. Подробнее →

Popmechanic: как мы «проели» инвестиции, но через год смогли успешно перезапуститься

Основатель Popmechanic рассказал, почему не стоит сдаваться и как в новых победах ему помогает участие в программе Yandex Cloud Boost. Подробнее →

Документация

Обновились следующие документы:

Обзор платформы Yandex.Cloud Описано использование меток.

Yandex API Gateway Дополнена инструкция по подключению домена.

Yandex Container Solution Обновлена инструкция по созданию ВМ с Docker-контейнером на базе образа Container Optimized Image.

Yandex Data Transfer Добавлено описание мониторинга трансферов.

Yandex DataSphere Описана работа с контрольными точками.

Добавлена интеграция с Data Proc:

Концепции.

Настройка вычислений на кластерах Apache Spark™.

Yandex Managed Service for ClickHouse Добавлена инструкция про управление групами шардов.

Обновлена инструкция про шардирование таблиц.

Yandex Managed Service for Apache Kafka® Описаны правила тарификации сервиса.

Yandex Managed Service for Kubernetes® Добавлен сценарий резервного копирования кластера Kubernetes в Yandex Object Storage.

Yandex Managed Service for MongoDB Описана роль mdbDbAdmin.

Дополнено резервное копирование:

Концепции.

Инструкция.

Дополнено изменение дополнительных настроек кластера.

Yandex Managed Service for MySQL® Описаны пользователи и роли.

Дополнена инструкция про управление пользователями.

Yandex Managed Service for Redis Дополнено изменение дополнительных настроек кластера.