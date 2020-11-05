Связаться с намиПодключиться

Дайджест новостей за октябрь

Всё самое интересное за октябрь: новости сервисов и документации, специальные предложения, мероприятия и многое другое.

5 ноября 2020 г.
15 минут чтения

Новости сервисов

Yandex DataSphere

Сервис для разработки машинного обучения Yandex DataSphere перешел в общий доступ. DataSphere позволяет разрабатывать модели машинного обучения с сохранением версий расчетов по трем измерениям — данные, код и состояние. Это позволит вам вернуться к любому этапу разработки модели без потери прогресса и учитывать меняющиеся условия бизнеса.

На видео мы продемонстрировали, как просто сохранить состояние модели, вернуться к предыдущему состояию или поделиться им с внешними пользователями.

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Появился статический анализатор SQL от holistic.dev для Managed Service for PostgreSQL.
Этот продукт проводит анализ схемы данных и запросов и подсказывает, где могут возникать ошибки.
На скриншоте пример использования сервиса. Пробуйте и изучайте рекомендации, чтобы не допускать ошибок при написании запросов.

Машинное обучение DataSpehere

Yandex Managed Service for ClickHouse

В первой статье про управляемые базы данных вы узнаете о преимуществах ClickHouse в облаке. Мы постарались ответить на вопросы: почему колоночные СУБД быстрее традиционных и какие задачи можно решать с помощью ClickHouse?

Специальные предложения

  • Черная пятница. Сделайте ваш сайт устойчивым к перегрузкам во время распродаж — мигрируйте в Yandex.Cloud быстро и с минимальными затратами.

  • Резервируемое потребление (CVoS). Планируйте ИТ-бюджет на год с выгодой от использования вычислительных мощностей и платформенных сервисов. Цены для вас фиксируются и не будут зависеть от курса рубля.

Новые образы в Marketplace

  • Kaspersky Security
    Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред защищает сервисы от программ-шифровальщиков и от бесфайлового вредоносного ПО, предотвращает использование эксплойтов, блокирует сетевые атаки, проводит поведенческий анализ вредоносного ПО. Образ доступен по модели BYOL (Bring Your Own License): подписка на услугу оформляется напрямую у «Лаборатории Касперского».
  • Apache Airflow 1.10
    Образ Apache Airflow позволит вам создавать графы выполнения задач (DAG) в облаке. Вы можете легко визуализировать запущенные задачи, наблюдать за прогрессом их выполнения и возникающими в процессе ошибками в удобном веб-интерфейсе.
  • 1С:Предприятие 8.3
    Готовый образ сервера приложений 1С: Предприятие 8×64 на базе операционной системы семейства Linux для простого и быстрого развертывания 1С-инфраструктуры. Образ предоставляется партнером WiseAdvice специально для инфраструктуры Yandex.Cloud.

Вебинары

Прошедшие вебинары, доступные в записи:

Истории успеха

«Почта России» использует Yandex SpeechKit

«Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit. Он обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам и уже обрабатывает 30% обращений. Подробнее →

ЦНИИ Эпидемиологии обрабатывает данные о COVID-19 в Yandex.Cloud

На базе Центрального НИИ эпидемиологии работает Центр молекулярной диагностики (CMD) — один из крупнейших лабораторно-диагностических центров в России. С помощью партнёра Yandex.Cloud облачного провайдера «Аплана Диджитал» CMD смогли провести миграцию своей высоконагруженной инфраструктуры в облако с простоем всего в две минуты. Подробнее →

Мгновенный анализ снимков для диагностики коронавируса COVID–19

Компания RADLogics обрабатывает и анализирует рентген-снимки и снимки компьютерной томографии в Yandex.Cloud. Подробнее →

Развертывание рабочих мест Zextras/Zimbra в Yandex.Cloud

Zextras — расширения почтового сервера Zimbra, которые добавляют в него возможности совместной работы и коммуникаций, поддержку хранилищ и мобильных устройств. Один из самых удобных и выгодных вариантов работы в Zextras — аренда ресурсов в облаке, а для развертывания в России был выбран Yandex.Cloud. Подробнее →

Popmechanic: как мы «проели» инвестиции, но через год смогли успешно перезапуститься

Основатель Popmechanic рассказал, почему не стоит сдаваться и как в новых победах ему помогает участие в программе Yandex Cloud Boost. Подробнее →

Документация

Обновились следующие документы:

Обзор платформы Yandex.Cloud
Yandex API Gateway
Yandex Compute Cloud
Yandex Container Solution
Yandex Data Transfer
  • Добавлено описание мониторинга трансферов.
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
  • Описана работа с контрольными точками.
  • Добавлена интеграция с Data Proc:
  • Концепции.
  • Настройка вычислений на кластерах Apache Spark.
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for Kubernetes®
  • Добавлен сценарий резервного копирования кластера Kubernetes в Yandex Object Storage.
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for MySQL®
Yandex Managed Service for Redis
Yandex Object Storage
author
Команда Yandex Cloud
