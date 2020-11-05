Дайджест новостей за октябрь
Всё самое интересное за октябрь: новости сервисов и документации, специальные предложения, мероприятия и многое другое.
Новости сервисов
Yandex DataSphere
Сервис для разработки машинного обучения Yandex DataSphere перешел в общий доступ. DataSphere позволяет разрабатывать модели машинного обучения с сохранением версий расчетов по трем измерениям — данные, код и состояние. Это позволит вам вернуться к любому этапу разработки модели без потери прогресса и учитывать меняющиеся условия бизнеса.
На видео мы продемонстрировали, как просто сохранить состояние модели, вернуться к предыдущему состояию или поделиться им с внешними пользователями.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Появился статический анализатор SQL от holistic.dev для Managed Service for PostgreSQL.
Этот продукт проводит анализ схемы данных и запросов и подсказывает, где могут возникать ошибки.
На скриншоте пример использования сервиса. Пробуйте и изучайте рекомендации, чтобы не допускать ошибок при написании запросов.
Yandex Managed Service for ClickHouse
В первой статье про управляемые базы данных вы узнаете о преимуществах ClickHouse в облаке. Мы постарались ответить на вопросы: почему колоночные СУБД быстрее традиционных и какие задачи можно решать с помощью ClickHouse?
Специальные предложения
Черная пятница. Сделайте ваш сайт устойчивым к перегрузкам во время распродаж — мигрируйте в Yandex.Cloud быстро и с минимальными затратами.
Резервируемое потребление (CVoS). Планируйте ИТ-бюджет на год с выгодой от использования вычислительных мощностей и платформенных сервисов. Цены для вас фиксируются и не будут зависеть от курса рубля.
Новые образы в Marketplace
- Kaspersky Security
Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред защищает сервисы от программ-шифровальщиков и от бесфайлового вредоносного ПО, предотвращает использование эксплойтов, блокирует сетевые атаки, проводит поведенческий анализ вредоносного ПО. Образ доступен по модели BYOL (Bring Your Own License): подписка на услугу оформляется напрямую у «Лаборатории Касперского».
- Apache Airflow 1.10
Образ Apache Airflow позволит вам создавать графы выполнения задач (DAG) в облаке. Вы можете легко визуализировать запущенные задачи, наблюдать за прогрессом их выполнения и возникающими в процессе ошибками в удобном веб-интерфейсе.
- 1С:Предприятие 8.3
Готовый образ сервера приложений 1С: Предприятие 8×64 на базе операционной системы семейства Linux для простого и быстрого развертывания 1С-инфраструктуры. Образ предоставляется партнером WiseAdvice специально для инфраструктуры Yandex.Cloud.
Вебинары
Прошедшие вебинары, доступные в записи:
- Как избежать ошибок на этапе пилота голосового робота
- Вебинар о Managed Service for Apache Kafka®
- Архитектуры обработки больших данных
- Обзор платформы Yandex.Cloud
Истории успеха
«Почта России» использует Yandex SpeechKit
«Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit. Он обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам и уже обрабатывает 30% обращений. Подробнее →
ЦНИИ Эпидемиологии обрабатывает данные о COVID-19 в Yandex.Cloud
На базе Центрального НИИ эпидемиологии работает Центр молекулярной диагностики (CMD) — один из крупнейших лабораторно-диагностических центров в России. С помощью партнёра Yandex.Cloud облачного провайдера «Аплана Диджитал» CMD смогли провести миграцию своей высоконагруженной инфраструктуры в облако с простоем всего в две минуты. Подробнее →
Мгновенный анализ снимков для диагностики коронавируса COVID–19
Компания RADLogics обрабатывает и анализирует рентген-снимки и снимки компьютерной томографии в Yandex.Cloud. Подробнее →
Развертывание рабочих мест Zextras/Zimbra в Yandex.Cloud
Zextras — расширения почтового сервера Zimbra, которые добавляют в него возможности совместной работы и коммуникаций, поддержку хранилищ и мобильных устройств. Один из самых удобных и выгодных вариантов работы в Zextras — аренда ресурсов в облаке, а для развертывания в России был выбран Yandex.Cloud. Подробнее →
Popmechanic: как мы «проели» инвестиции, но через год смогли успешно перезапуститься
Основатель Popmechanic рассказал, почему не стоит сдаваться и как в новых победах ему помогает участие в программе Yandex Cloud Boost. Подробнее →
Документация
Обновились следующие документы:
Обзор платформы Yandex.Cloud
- Описано использование меток.
Yandex API Gateway
- Дополнена инструкция по подключению домена.
Yandex Compute Cloud
- Добавлены инструкции по работе с выделенными хостами:
- Создание виртуальной машины на выделенном хосте.
- Создание виртуальной машины в группе выделенных хостов.
- Описана роль compute.admin.
Yandex Container Solution
- Обновлена инструкция по созданию ВМ с Docker-контейнером на базе образа Container Optimized Image.
Yandex Data Transfer
- Добавлено описание мониторинга трансферов.
Yandex DataLens
- Добавлено описание резервного копирования.
- Добавлено описание аудита доступа к объектам.
- Дополнены инструкции по созданию подключений к базам данных:
- Создание подключения к MySQL.
- Создание подключения к PostgreSQL.
Yandex DataSphere
- Описана работа с контрольными точками.
- Добавлена интеграция с Data Proc:
- Концепции.
- Настройка вычислений на кластерах Apache Spark™.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавлена инструкция про управление групами шардов.
- Обновлена инструкция про шардирование таблиц.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Описаны правила тарификации сервиса.
Yandex Managed Service for Kubernetes®
- Добавлен сценарий резервного копирования кластера Kubernetes в Yandex Object Storage.
Yandex Managed Service for MongoDB
- Описана роль mdbDbAdmin.
- Дополнено резервное копирование:
- Концепции.
- Инструкция.
- Дополнено изменение дополнительных настроек кластера.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Описаны пользователи и роли.
- Дополнена инструкция про управление пользователями.
Yandex Managed Service for Redis
- Дополнено изменение дополнительных настроек кластера.
Yandex Object Storage
- Добавлены сервисные роли.