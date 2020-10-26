ClickHouse — первый прототип аналитической системы управления базами данных от Яндекс. База данных появилась в 2009 году и используется для мгновенного построения отчётов по неагрегированным логам в режиме реального времени. Сейчас эта СУБД может применяться в различных сферах для задач, где требуется огромная скорость обработки постоянно поступающей информации.

Зачем понадобились колоночные (столбцовые) системы управления базами данных

Универсальные СУБД при достаточно большой нагрузке либо становятся очень медленными, либо начинают потреблять большое количество серверных мощностей. Например, классическая проблема любой традиционной реляционной базы данных, которая хранит всё в строках, — это очень медленная работа сложных аналитических запросов, если количество записей достигает нескольких миллиардов строк. При создании отчётов таким СУБД приходится анализировать множество лишней связанной информации. На скорость построения выборок из такого количества записей не влияет даже оптимизация — правильно настроенные ключи и индексы.

Чтобы ускорить построение отчётов, были придуманы колоночные СУБД, которые, как можно догадаться, изначально хранят данные в колонках. Если один столбец содержит единственный набор значений, то становится гораздо проще строить отчёты по каким-либо показателям. Колоночные СУБД лучше всего подходят для OLAP сценариев работы — обработки аналитических запросов в режиме онлайн. Для таких задач характерны следующие факторы:

подавляющее большинство запросов идёт на чтение;

данные добавляются и обновляются достаточно большими пачками (> 1000 строк), а не по одной строке, или не добавляются и не обновляются вообще;

данные добавляются в базу данных, но не изменяются;

при чтении используется достаточно большое количество строк из базы данных, но только небольшое подмножество столбцов.

Если вы попытаетесь использовать для аналитики классические СУБД, то получите очень низкую производительность по сравнению с OLAP-СУБД. Это проще продемонстрировать визуально:

ClickHouse

Колоночная СУБД ClickHouse разрабатывалась, чтобы можно было в интерактивном режиме строить отчёты по неагрегированным логам пользовательских действий. Но этим возможности системы не ограничиваются. Со временем к ClickHouse была написана подробная документация, и базу данных стали активно использовать в других продуктах Яндекса — Директе, Маркете, Почте, ADFOX, Вебмастере, в мониторинге и бизнес-аналитике. Например, сервис нагрузочного тестирования Яндекс Танк использует ClickHouse для хранения данных телеметрии. СУБД позволяла решать задачи, для которых раньше не было подходящих инструментов, или же с ней получалось это делать намного эффективнее, чем с другими системами.

Вот лишь некоторые архитектурные особенности ClickHouse:

столбцовое хранение данных — данные считываются только из нужных колонок, и однотипная информация эффективно сжимается;

поддержка приближённых вычислений на части выборки — снижается число обращений к жёсткому диску, что ещё больше повышает скорость обработки данных;

физическая сортировка данных по первичному ключу — можно быстро получить конкретные значения или диапазоны;

векторные вычисления по кусочкам столбцов — снижаются издержки на диспетчеризацию, эффективно используется CPU;

распараллеливание операций как в пределах одного сервера на несколько процессорных ядер, так и в рамках распределённых вычислений на кластере за счёт механизма шардирования;

линейная масштабируемость — есть возможность построить кластер очень большого размера;

работа с жёсткими дисками — ClickHouse достаточно эффективно работает, когда данные не попадают в кеш памяти целиком. Дополнительно это снижает стоимость эксплуатации системы, так как жёсткие диски дешевле RAM;

отказоустойчивость — система представляет собой кластер шардов, где каждый шард — это группа реплик.

ClickHouse поддерживает клиенты для подключения к базе данных: консольный клиент, HTTP API, ряд wrapper’ов на Python, PHP, Node.js, Perl, Ruby, R и многие другие. Также для ClickHouse есть JDBC- и Golang-драйверы.

Где можно применять ClickHouse

За рамки внутренних проектов ClickHouse вышла в 2013 году, когда её начали применять для анализа метаданных о событиях эксперимента LHCb в CERN. Базу данных могли бы использовать более широко, но в то время мешал закрытый статус. Однако уже в июне 2016 года исходный код ClickHouse был выложен в open source под лицензией Apache 2.0. Это позволило взять её на вооружение IT-департаментам множества отечественных и зарубежных компаний. В их числе Cloudflare, Bloomberg, ВКонтакте, Avito, онлайн-кинотеатр ivi.ru, интернет-порталы Mail.ru и Rambler. Например, социальная сеть VK использует нашу СУБД для хранения и чтения отладочных логов. Аналогично делают и другие компании, сгружая в базы данных логи микросервисов и приложений за большой период, а затем быстро возвращаясь к ним для анализа.