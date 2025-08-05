Как Русполимет построила облачную платформу данных для металлургии

С 2019 года компания «Русполимет» начала цифровизацию и внедрила:

SAP S4/HANA — систему планирования ресурсов предприятия;

SAP HCM — систему управления персоналом для оптимизации кадровых процессов;

SAP PP/DS — решение для оптимизации и детального планирования производства;

SAP PM (ТОРО) — систему управления технического обслуживания и ремонта оборудования.

После этого бизнес-процессы стали более прозрачными и понятными, а у компании появилось общее информационное пространство.

Команда аналитики формирует отчёты по операционной деятельности. При этом компания столкнулась с различными проблемами. Из-за разных подходов к сбору информации, различий в методиках расчёта и влияния человеческого фактора скорость подготовки отчётов в разных службах отличалась.

Команда решила собирать и анализировать данные в едином цифровом пространстве и по единым правилам. Построение облачной инфраструктуры оказалось оптимальным вариантом: развёртывание основных компонентов систем и масштабирование инфраструктуры проходит быстро, при этом на старте не нужно вкладывать много средств и ресурсов в администрирование.

Компания сформировала два уровня приоритетов в построении корпоративного хранилища и аналитики данных.

Первый уровень:

учёт данных,

развитие компетенций в аналитике данных,

создание платформы данных,

создание системы помощи пользователям в работе с данными,

контроль безопасности хранения и обработки данных.

Второй уровень:

управление дата-продуктами,

self-service-аналитика, при которой бизнес-пользователи применяют аналитическую платформу самостоятельно,

разработка ML-моделей,

увеличение скорости поставки данных,

внутренняя монетизация и доступность данных,

привлечение внешних данных.

При выборе облачного провайдера «Русполимету» было важно, чтобы поставщик услуг размещал серверы на территории России и имел сертификаты безопасности данных. Компания должна соблюдать требования 152-ФЗ и стандарта ISO/IEC 27001. Также «Русполимет» искала управляемые СУБД и SaaS-инструменты.

Компания выбрала Yandex Cloud из-за управляемых сервисов для PostgreSQL и ClickHouse® для построения корпоративного хранилища данных и из-за собственной облачной BI-системы — Yandex DataLens.