Сервис для бизнеса Flowsell.me в два раза ускорил подключение клиентов

О чём эта история
Flowsell.me — сервис из Казахстана, который помогает малому и среднему бизнесу выстраивать повторные коммуникации с клиентами через мессенджеры и приводить их к повторным покупкам. Сейчас им пользуются уже 2,5 тыс. пользователей в 54 странах, причём 70% компаний — из России. Основная аудитория сервиса — представители бьюти‑индустрии, медицинских центров и ресторанного бизнеса. Среди клиентов — сети салонов красоты «Персона», «Точка красоты», TOPGUN.
Чтобы обеспечить стабильную работу сервиса, упростить управление инфраструктурой и получить доступ к надёжным управляемым сервисам, команда Flowsell.me перенесла проект в Yandex Cloud. В результате сократилось количество сбоев, а число отказов от использования продукта снизилось с 10% до 5%. Благодаря масштабируемой облачной инфраструктуре сервис стал обрабатывать в 300 раз больше вебхук‑сообщений о действиях пользователей. Кроме того, время подключения новых клиентов уменьшилось вдвое.
Поиск надёжного облака для растущего сервиса
Изначально сервис создавали для автоматизации административных процессов в сети салонов красоты «Персона». Со временем проект заинтересовал и другие компании, а вместе с ростом популярности возросли нагрузки на инфраструктуру. Тогда сервис перенесли в одно из популярных облаков, но вскоре команда столкнулась с ограниченным выбором управляемых сервисов, сложностями с оплатой и низкой скоростью ответов поддержки. В итоге компания продолжила поиск облачного провайдера, который смог бы обеспечить отказоустойчивость, гибкость и масштабируемость, необходимые для дальнейшего роста.
Компания рассматривала варианты среди российских и зарубежных облачных провайдеров. Для Flowsell.me было принципиально важно наличие управляемых сервисов: небольшая команда разработчиков не располагала ресурсами для настройки и обслуживания инфраструктуры. Немаловажным фактором стала прозрачность расходов — требовалась подробная отчётность по использованию облачных ресурсов для оптимизации затрат. Кроме того, Flowsell.me нуждалась в оперативной технической поддержке, которая поможет в освоении и внедрении новых технологий. Yandex Cloud соответствовал всем этим требованиям. Дополнительным плюсом стал удобный и интуитивно понятный интерфейс платформы.
Управляемые сервисы Yandex Cloud для ускорения развития сервиса
Flowsell.me помогает бизнесу взаимодействовать с клиентами через популярные мессенджеры. Сервис интегрируется с CRM‑системой компании и отправляет клиентам триггерные сообщения: поздравления с днём рождения, напоминания о записи и персонализированные предложения на основе анализа данных. Это позволяет поддерживать лояльность и помогает возвращать клиентов: в среднем 30 — 35 из 100 получивших пуш‑уведомление совершают повторный визит.
Сервис сегментирует аудиторию на основе истории покупок, частоты и суммы трат. Всего предусмотрено 27 категорий клиентов. Персональные предложения формируются в зависимости от их активности. Идентификация по номеру телефона позволяет отслеживать весь путь взаимодействия с клиентом.
Миграция в Yandex Cloud заняла полтора месяца. Переносом занималась команда из трёх человек. Изначально проект представлял собой монолит в одном Docker‑контейнере, с технологическим стеком C#, .NET, PostgreSQL. При миграции команда решила перейти на микросервисную архитектуру, чтобы упростить дальнейшую поддержку и масштабирование. Первым шагом стало выделение базы данных. Выбор пал на Yandex Managed Service for PostgreSQL, который обеспечивает автоматическое обновление, мониторинг и резервное копирование. Для переноса основной базы данных команда использовала Yandex Data Transfer. Это ускорило переход и избавило от необходимости ручной настройки репликации и синхронизации баз. Для обработки событий и обмена сообщениями выбрали Yandex Managed Service for Apache Kafka®, а кеширование данных и запросов реализовали через Yandex Managed Service for Valkey™. Данные из WhatsApp* продолжили обрабатываться с использованием MongoDB, для чего в облаке развернули Yandex Managed Service for MongoDB. Первоначально все аналитические задачи выполнялись на PostgreSQL, включая подсчёт отправленных, прочитанных сообщений и ответов. Но с ростом объёма данных увеличивалось потребление ресурсов, поэтому аналитику перенесли в Yandex Managed Service for ClickHouse®, что позволило сократить нагрузку и ускорить обработку.
Первоначально для оркестрации контейнеров использовали Docker Swarm, но его настройка и поддержка требовали значительных усилий и экспертизы. Поэтому решили заменить его на Yandex Managed Service for Kubernetes®, который автоматизирует управление кластерами, мониторинг и масштабирование. Для этого привлекли экспертов системного интегратора DevOps и IT‑решений — Core 24/7. Они продолжили разбиение монолита: каждый новый сервис сначала переносили в тестовое окружение Managed Service for Kubernetes, проверяли его работоспособность, исправляли ошибки, а затем разворачивали следующий компонент. Такой поэтапный подход позволил минимизировать риски и избежать глобальных сбоев.
Масштабируемая инфраструктура и быстрое подключение клиентов
Компания развернула в Yandex Cloud отказоустойчивое и легко масштабируемое решение. В результате сократилось количество инфраструктурных сбоев и уменьшилось число отказов от использования сервиса с 10% до 5% в месяц. С переходом в Yandex Cloud вырос в 300 раз ключевой показатель — обработка вебхук‑сообщений о действиях пользователя.
Благодаря детализированной отчётности по расходам удалось оптимизировать затраты на инфраструктуру. С ростом числа пользователей увеличился и объём базы данных PostgreSQL — со 100 до 500 ГБ. Переход на управляемые сервисы позволил разгрузить команду и вдвое сократить время подключения новых клиентов.
Сейчас компания работает над новым проектом для оценки качества взаимодействия с клиентами. Он ориентирован на руководителей колл‑центров и позволяет анализировать работу операторов. Записи разговоров расшифровывают с помощью Yandex SpeechKit, после чего текст анализируют с использованием YandexGPT. Параллельно команда работает над AI‑ассистентами, которые смогут самостоятельно позвонить и записать клиента, например, в салон красоты.
Мнение
Yandex Cloud — это облако, с которым легко запускать как небольшие, так и масштабные проекты: для этого есть все необходимые инструменты. За счёт миграции в Yandex Cloud наша компания снизила затраты на поддержку инфраструктуры и начала использовать новые технологии благодаря простоте интеграции управляемых сервисов.
* Организация Meta, а также её продукт WhatsApp, на который мы ссылаемся в этой статье, признаны экстремистскими на территории РФ.