Сервис для бизнеса Flowsell.me в два раза ускорил подключение клиентов

Flowsell.me помогает бизнесу взаимодействовать с клиентами через популярные мессенджеры. Сервис интегрируется с CRM‑системой компании и отправляет клиентам триггерные сообщения: поздравления с днём рождения, напоминания о записи и персонализированные предложения на основе анализа данных. Это позволяет поддерживать лояльность и помогает возвращать клиентов: в среднем 30 — 35 из 100 получивших пуш‑уведомление совершают повторный визит.

Сервис сегментирует аудиторию на основе истории покупок, частоты и суммы трат. Всего предусмотрено 27 категорий клиентов. Персональные предложения формируются в зависимости от их активности. Идентификация по номеру телефона позволяет отслеживать весь путь взаимодействия с клиентом.

Миграция в Yandex Cloud заняла полтора месяца. Переносом занималась команда из трёх человек. Изначально проект представлял собой монолит в одном Docker‑контейнере, с технологическим стеком C#, .NET, PostgreSQL. При миграции команда решила перейти на микросервисную архитектуру, чтобы упростить дальнейшую поддержку и масштабирование. Первым шагом стало выделение базы данных. Выбор пал на Yandex Managed Service for PostgreSQL, который обеспечивает автоматическое обновление, мониторинг и резервное копирование. Для переноса основной базы данных команда использовала Yandex Data Transfer. Это ускорило переход и избавило от необходимости ручной настройки репликации и синхронизации баз. Для обработки событий и обмена сообщениями выбрали Yandex Managed Service for Apache Kafka®, а кеширование данных и запросов реализовали через Yandex Managed Service for Valkey™. Данные из WhatsApp* продолжили обрабатываться с использованием MongoDB, для чего в облаке развернули Yandex Managed Service for MongoDB. Первоначально все аналитические задачи выполнялись на PostgreSQL, включая подсчёт отправленных, прочитанных сообщений и ответов. Но с ростом объёма данных увеличивалось потребление ресурсов, поэтому аналитику перенесли в Yandex Managed Service for ClickHouse®, что позволило сократить нагрузку и ускорить обработку.

Первоначально для оркестрации контейнеров использовали Docker Swarm, но его настройка и поддержка требовали значительных усилий и экспертизы. Поэтому решили заменить его на Yandex Managed Service for Kubernetes®, который автоматизирует управление кластерами, мониторинг и масштабирование. Для этого привлекли экспертов системного интегратора DevOps и IT‑решений — Core 24/7. Они продолжили разбиение монолита: каждый новый сервис сначала переносили в тестовое окружение Managed Service for Kubernetes, проверяли его работоспособность, исправляли ошибки, а затем разворачивали следующий компонент. Такой поэтапный подход позволил минимизировать риски и избежать глобальных сбоев.