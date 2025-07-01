«Петровакс Фарм» создала аналитическую платформу за 7 месяцев

«Петровакс Фарм» — российский разработчик и производитель оригинальных лекарственных препаратов и вакцин, биологических добавок. Фармацевтическая компания выпускает такие препараты, как Лонгидаза, Полиоксидоний, Превенар и другие.

Компания создала аналитическую платформу для точного прогнозирования спроса, управления цепочками поставок и адаптации стратегии к изменениям в поведении потребителей.

Для разработки решения «Петровакс Фарм» привлекла партнёра SQEEL, который специализируется на построении платформ данных. За три месяца команда проекта развернула гибридную инфраструктуру и запустила платформу анализа данных. Сохранили локальное хранилище, а аналитическую часть перенесли в облако Yandex Cloud. 150 сотрудников «Петровакс Фарм» анализируют большой объём информации с помощью новых, гибких инструментов.