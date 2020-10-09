Новое в документации за сентябрь

Появились новые сервисы:

Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.