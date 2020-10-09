Связаться с намиПодключиться

Новое в документации за сентябрь

Дайджест последних изменений в документации.

9 октября 2020 г.
15 минут чтения

Появились новые сервисы:

  • Yandex Data Transfer — инструмент для миграции баз данных. Подробнее в документации.
  • Yandex Managed service for Elasticsearch — сервис для управления кластерами Elasticsearch и Kibana в инфраструктуре Yandex.Cloud. Подробнее в документации.

Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.

  • Yandex Managed Service for SQL Server — сервис для управления кластерами популярной реляционной СУБД SQL Server в инфраструктуре Yandex.Cloud. Подробнее в документации.
  • Мобильное приложение Yandex.Cloud. Подробнее в документации.
  • Реферальная программа — программа привлечения новых клиентов Yandex.Cloud с помощью распространения реферальных ссылок. Подробнее в документации.

Биллинг

Новое:

Сценарии использования платформы Yandex.Cloud

Новое:

Yandex API Gateway

Новое:

Yandex Certificate Manager

Новое:

Улучшения:

Yandex Cloud Functions

Новое:

Yandex Compute Cloud

Новое:

Улучшения:

Yandex Container Solution

Улучшения:

Yandex Data Proc

Новое:

Yandex DataLens

Улучшения:
Изменена структура инструкций по созданию карт.

Yandex DataSphere

Новое:

Улучшения:

Yandex Instance Groups

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for ClickHouse

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for Kubernetes

Новое:

Yandex Managed Service for MongoDB

Новое:

Добавлена поддержка MongoDB версии 4.4.

Улучшения:

Обновлена инструкция по управлению резервными копиями.

Yandex Managed Service for MySQL®

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for Redis

Улучшения:

Обновлена инструкция по управлению резервными копиями.

Yandex Monitoring

Новое:

Добавлена инструкция об экспорте метрик в формате Prometheus.

Yandex Object Storage

Новое:

Yandex Virtual Private Cloud

Новое:

Улучшения:

Yandex Database

Новое:

author
Команда Yandex Cloud
Новое в документации за сентябрь
9 октября 2020 г.
15 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост