Новое в документации за сентябрь
Дайджест последних изменений в документации.
Появились новые сервисы:
- Yandex Data Transfer — инструмент для миграции баз данных. Подробнее в документации.
- Yandex Managed service for Elasticsearch — сервис для управления кластерами Elasticsearch и Kibana в инфраструктуре Yandex.Cloud. Подробнее в документации.
Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.
- Yandex Managed Service for SQL Server™ — сервис для управления кластерами популярной реляционной СУБД SQL Server™ в инфраструктуре Yandex.Cloud. Подробнее в документации.
- Мобильное приложение Yandex.Cloud. Подробнее в документации.
- Реферальная программа — программа привлечения новых клиентов Yandex.Cloud с помощью распространения реферальных ссылок. Подробнее в документации.
Биллинг
Новое:
- Добавлена информация про Free tier экосистемы бессерверных вычислений.
Сценарии использования платформы Yandex.Cloud
Новое:
- Настройка отказоустойчивой архитектуры в Yandex.Cloud.
- Развертывание группы доступности Always On с внутренним сетевым балансировщиком.
Yandex API Gateway
Новое:
- Описано подключение домена.
Yandex Certificate Manager
Новое:
- Добавлен справочник API.
- Описаны новые сервисные роли:
certificate-manager.adminи
certificate-manager.certificates.downloader.
- Поддержаны уведомления пользователя об истечениии срока сертификата.
Улучшения:
- Описано управление сервисом через CLI и API.
- Дополнен раздел Проверка прав на домен.
Yandex Cloud Functions
Новое:
- Триггер для Cloud Logs:
- Концепции.
- Инструкция по созданию.
- Триггер для Container Registry:
- Концепции.
- Инструкция по созданию.
- Добавлено описание лог-группы.
- Добавлены новые языки программирования:
- Разработка на C#.
- Разработка на Java.
- Разработка на R.
Yandex Compute Cloud
Новое:
- Описаны выделенные хосты:
- Концепции.
- Правила тарификации.
- Добавлена новая платформа Intel Cascade Lake with NVIDIA® Tesla® V100.
- Добавлено описание технологии vGPU.
Улучшения:
Yandex Container Solution
Улучшения:
- Обновлена инструкция по созданию ВМ c дополнительным томом.
Yandex Data Proc
Новое:
- Описано автоматическое масштабирование подкластеров.
- Добавлен раздел Декомиссия подкластеров и хостов.
- Добавлены веб-интерфейсы компонентов Data Proc.
Yandex DataLens
Улучшения:
Изменена структура инструкций по созданию карт.
Yandex DataSphere
Новое:
- Добавлены правила тарификации.
- Добавлена интеграция с системами контроля версий и данных:
- Концепции.
- Инструкция по работе с Git.
Улучшения:
- Дополнен список предустановленного ПО.
- Обновлены конфигурации вычислительных ресурсов.
- Доступные команды теперь в отдельном разделе.
- Обновлены инструкции о том, как поделиться данными: публикация ноутбука и экспорт проекта.
Yandex Instance Groups
Новое:
- Описаны стратегии остановки виртуальных машин.
- Добавлены переменные в шаблоне виртуальной машины.
Улучшения:
- Обновлен раздел об автоматическом восстановлении.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Новое:
- ZooKeeper в многохостовых кластерах теперь размещается на отдельных хостах.
- Добавлена возможность выбирать подсети для размещения хостов кластера.
- Добавлена возможность подключения к брокерам Kafka извне Yandex.Cloud.
- Добавлена инструкция по изменению настроек кластера.
Улучшения:
- Обновлена инструкция по подключению к кластеру.
- Обновлен раздел Начало работы.
Yandex Managed Service for ClickHouse
Новое:
- Добавлена инструкция по подключению к DataLens.
- Добавлена поддержка гибридного хранилища.
- Добавлена возможность добавлять и удалять хосты ZooKeeper.
Улучшения:
- Обновлена инструкция по восстановлению удаленного кластера из резервной копии.
- Обновлена инструкция по изменению настроек ClickHouse.
Yandex Managed Service for Kubernetes
Новое:
- Добавлены сетевые политики кластера Kubernetes:
- Концепции.
- Инструкция по работе с сетевыми политиками.
- Описано шифрование секретов в Managed Service for Kubernetes.
- Добавлена возможность увеличить размера тома:
- Концепции.
- Инструкция по увеличению тома.
- Добавлены блочные тома:
- Концепции.
- Инструкция по подключению тома в блочном режиме.
Yandex Managed Service for MongoDB
Новое:
Добавлена поддержка MongoDB версии 4.4.
Улучшения:
Обновлена инструкция по управлению резервными копиями.
Yandex Managed Service for MySQL®
Новое:
- Добавлена инструкция по подключению к DataLens.
- Добавлена поддержка технологии Point-in-Time-Recovery:
- Концепции.
- Инструкция.
- Описана настройка окна технического обслуживания.
Улучшения:
- Обновлена инструкция по созданию кластера.
- Обновлена инструкция по изменению кластера.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Новое:
- Добавлена инструкция по подключению к DataLens.
- Добавлена поддержка технологии Point-in-Time-Recovery:
- Концепции.
- Инструкция.
- Описана настройка окна технического обслуживания.
Улучшения:
- Обновлена инструкция по созданию кластера.
- Обновлена инструкция по изменению кластера.
Yandex Managed Service for Redis
Улучшения:
Обновлена инструкция по управлению резервными копиями.
Yandex Monitoring
Новое:
Добавлена инструкция об экспорте метрик в формате Prometheus.
Yandex Object Storage
Новое:
- Описаны концепции:
- Политика доступа (Bucket Policy).
- Версионирование бакета.
- Шифрование бакета.
Yandex Virtual Private Cloud
Новое:
- Добавлены групп безопасности:
- Концепции.
- Инструкции по работе с группами безопасности.
Улучшения:
- Дополнено описание DDoS Protection.
Yandex Database
Новое:
- Добавлены рекомендации:
- По партицированию таблиц.
- По использованию таймаутов.
- Описаны концепции:
- Квоты и лимиты.
- Вторичные индексы.
- Serverless и Dedicated режимы работы Yandex Database.
- Time to Live (TTL).
- Описано резервное копирование.
- Добавлена инструкция по подключению к базе данных.
- Добавлено использование консольного клиента Yandex Database.
- Описаны системные таблицы.
