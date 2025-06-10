Информационная безопасность: как защищать данные от атак и ошибок

Initial Access Vectors — каналы первичного проникновения злоумышленников в инфраструктуру организации. К ним относят фишинговые рассылки (T1566), эксплуатацию уязвимых публичных сервисов (T1190), компрометацию легитимных учётных записей или удалённых сервисов (T1078 / T1133) и другие методы, перечисленные в тактике Initial Access (TA0001) фреймворка MITRE ATT&CK™.

Уникальный идентификатор техники Exploit Public‑Facing Application в матрице MITRE ATT&CK™. Значение идентификатора: эксплуатация уязвимостей публичных сервисов (веб‑порталов, VPN‑шлюзов или API) для получения начального доступа к инфраструктуре жертвы.

T1078 — Valid Accounts: использование легитимных учетных записей — компрометированных, купленных или полученных фишингом — для получения начального доступа, обхода защит и эскалации привилегий.

T1133 — External Remote Services: эксплуатация внешних удалённых сервисов (VPN, Citrix, RDP, SSH и других) для доступа к внутренним ресурсам и поддержания присутствия в сети.

T1566.002 — Spear‑Phishing Link: рассылка целевых писем с вредоносной ссылкой, при переходе по которой жертва загружает malware или передаёт учётные данные злоумышленнику.

T1566.001 — Spear‑Phishing Attachment: рассылка целевых писем с вредоносным вложением (документ, архив и т. п.), открытие которого приводит к выполнению вредоносного кода.

T1110 — Brute Force: применение методов перебора паролей — систематическая или итеративная попытка угадывания учётных данных онлайн (через сервисы проверки) или офлайн (по ранее полученным хешам) для получения доступа к аккаунтам.

T1195 — Supply Chain Compromise: манипуляция компонентами или механизмами доставки продуктов (аппаратного или программного обеспечения) до их получения конечным потребителем для компрометации данных или системы.

Публичная программа поощрения независимых специалистов за поиск и сообщение об уязвимостях с выплатой вознаграждений.

Для анализа каналов проникновения, построения моделей угроз и оценки защищённости инфраструктуры используют матрицу MITRE ATT&CK™ — открытую базу знаний о тактиках и техниках, которые применяют злоумышленники на разных этапах атаки.

Мы проанализировали самые цитируемые отчёты об инцидентах за последний год. Во всех них совпадают ключевые векторы первичного доступа — чаще всего атакующие используют одни и те же пять техник из MITRE ATT&CK™:

Exploit Public‑Facing Application (T1190): злоумышленники эксплуатировали уязвимые веб‑порталы, VPN‑шлюзы и API, чтобы сразу получить шелл на периметре. В отчёте M‑Trends 2024 техника дала 28,7% всех начальных компрометаций. Valid Accounts или External Remote Services (T1078 или T1133): вход с легитимными учётками, купленными или добытыми фишингом/лог‑скиммингом. Отчёт IBM X‑Force показывает 30% инцидентов , связанных с использованием украденных паролей. Spear-Phishing Link или Attachment (T1566.002 или T1566.001): доставка малвари через письма, OneDrive‑ссылки и макросы. Компания в области кибербезопасности Secureworks отмечает, что фишинг обеспечивает до 33% первичных доступов в системы организаций. Brute Force (T1110): массовый перебор паролей к RDP/VPN. Компания в области кибербезопасности Sophos указывает на рост атак на MFA‑незащищённые сервисы, а M‑Trends 2025 фиксирует оценку в 6,3%. Supply Chain Compromise (T1195): редкая, но резонансная техника (MOVEit, 3CX). В M‑Trends 2025 за 2024‑й она встретилась лишь в 0,2% кейсов.

В 2024 году 99% взломов в облаке начинались с проблем с доступом — утечки учётных данных или избыточные права. Это могли быть переданные стороннему пользователю ключи API или уязвимая учётная запись администратора.

Третья по частоте причина инцидентов — небезопасные интерфейсы и API. Злоумышленники могут использовать их, чтобы обойти защиту и получить доступ к данным.

Ещё один риск — многоарендная инфраструктура. Если злоумышленник найдёт уязвимость на уровне платформы, он может получить доступ сразу к нескольким клиентам.

Наконец, компании зависят от стабильности облачного провайдера. Если он столкнётся с техническими проблемами , остановится работа всех клиентов.

Эти угрозы требуют пересмотра подходов к безопасности: защита в облаке должна учитывать не только сетевые и физические уровни, но и архитектуру приложений, распределение прав и процессы безопасной разработки — DevSecOps.

Распространённые атаки и уязвимости

Многие атаки начинаются не со взлома, а с доверия — 74% инцидентов связаны с человеческим фактором . Чаще всего злоумышленники используют пять приёмов :

украденные учётные данные,

фишинг,

слабые парольные политики,

отсутствие двухфакторной авторизации,

нарушение принципа минимальных привилегий.

Ещё один популярный сценарий — компрометация деловой переписки . Он составляет более половины всех инцидентов социального инжиниринга. Злоумышленники притворяются сотрудниками компании и убеждают адресата перевести деньги или выдать доступ к системам.

Распространены и атаки на уязвимое ПО . Необновлённые системы особенно уязвимы к:

вредоносным программам, в том числе шифровальщикам,

DDoS‑атакам — распределённый отказ в обслуживании,

атакам на данные — утечкам конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности.

«OWASP Top 10» — списку десяти наиболее критичных рисков безопасности веб‑приложений.

В 2024 году DDoS впервые стали самым частым типом инцидента в Европе. Против таких атак помогает только комплексный подход: использование средств защиты от DDoS- и веб‑атак.

Особое внимание стоит уделить атакам на цепочку поставок. В 2024 году этот вектор стал одной из наиболее заметных угроз на российском рынке: такие инциденты могут затронуть сразу многих клиентов облачного провайдера. Для контроля рисков внедряют комплексные процессы SDL и DSPM — для мониторинга секретов и проверки подрядчиков.

В нашей команде постоянный мониторинг аномалий позволяет оперативно выявлять подозрительные действия со стороны партнёров или внешних поставщиков. Неоднократно удавалось обнаружить нарушения на ранних этапах — ещё до появления публичных инцидентов у других облачных провайдеров. Такой подход помогает защищать инфраструктуру на шаг впереди и поддерживать устойчивость сервисов.

Виды информационной безопасности

Информационную безопасность делят не только по уровням — от личной до государственной, — но и по типам защиты: физическая, техническая и административная. Отдельная история — облачные системы: у них свои угрозы и логика защиты.

Персональная, корпоративная, государственная безопасность

Начальный уровень — персональный. Это защита устройств и личных данных: антивирусы, сложные пароли, VPN и другие инструменты, которые снижают риск взлома.

Дальше — корпоративная безопасность. Здесь другие масштабы: тысячи и десятки тысяч сотрудников, внутренние сети, собственные серверы. Компании строят системы контроля доступа и соблюдают требования законодательства и отраслевых стандартов.

На верхнем уровне — государственная безопасность. Её цель — защитить ключевые инфраструктуры: транспорт, энергетику, финансы. Для этого используют регламенты, национальные CERT‑центры и киберразведку. Это вопрос устойчивости и независимости целых отраслей.

Физическая, техническая и программная защиты

Физическая защита — это про двери, камеры и тревожные кнопки. Кто и когда заходит в серверную, не случится ли пожара или отключения света — всё это регулируют системы доступа, видеонаблюдение и аварийное питание.

Техническая — про сети и железо. Тут на страже стоят файрволы, системы шифрования, IDS/IPS, которые замечают подозрительную активность, и средства, ограничивающие, например, подключение флешек к корпоративным ноутбукам.

Административная — про то, что внутри: приложения, базы, учётные записи. Антивирусы, шифрование, регулярные бэкапы — всё это стандарт. Но важнее всего, чтобы уязвимости не появлялись вообще. Поэтому безопасную разработку важно начинать с первого коммита.

Информационная безопасность в облачных системах

В облаке безопасность делится пополам: за железо — серверы, сети, дата‑центры — отвечает провайдер. За остальное — приложения, данные, настройки — клиент. Поэтому важно не просто выбрать сервис, а правильно его настроить: ограничить доступ, включить мониторинг и регулярно проверять, что всё работает как нужно.

Средства и методы обеспечения информационной безопасности

Мы единственный российский облачный провайдер, внедривший собственный открытый стандарт по безопасности облака. Сервис прошёл аттестацию в соответствии с требованиями 152‑ФЗ о защите персональных данных. Инфраструктура открыта для проверки: допускается независимое сканирование на уязвимости и проведение внешнего пентестинга без дополнительных согласований — работает bug bounty.

Организационные меры и стратегии защиты

Первым делом прописывают внутренние правила , создают инструкции, формализуют, кто и как управляет доступом к данным и что делать, если случится инцидент. Но важно не просто написать документы — их встраивают в ежедневную работу, чтобы правила работали на практике.

Компании регулярно учат сотрудников цифровой гигиене: объясняют, как распознать фишинг, где хранить пароли, почему нельзя отправлять важные документы в соцсетях или мессенджерах. Важный элемент — постоянная оценка и управление рисками: именно эти процессы помогают своевременно выявлять уязвимости и корректировать меры защиты.

Ещё один пласт — требования извне. Стандарты ISO/IEC 27001, PCI DSS, ГОСТ 57580 и 152 ФЗ задают рамки : как строить защиту, как работать с персональными данными, что документировать. Следование этим нормам — не просто галочка для отчёта, а часть логики всей системы безопасности. Они формируют подход к защите информации и влияют на все процедуры обработки данных.

Программные средства и технические решения

Среди технических решений выделяются следующие группы:

Средства контроля доступа и идентификации : системы управления доступом, менеджеры привилегированных учётных записей, многофакторная аутентификация, Single Sign‑On (SSO).

: системы управления доступом, менеджеры привилегированных учётных записей, многофакторная аутентификация, Single Sign‑On (SSO). Криптографические средства : шифрование данных на дисках и в хранилищах, шифрование сетевого трафика (VPN, TLS/SSL), цифровые подписи и инфраструктура открытых ключей.

: шифрование данных на дисках и в хранилищах, шифрование сетевого трафика (VPN, TLS/SSL), цифровые подписи и инфраструктура открытых ключей. Сетевые экраны (файрволы) : контроль и фильтрация сетевого трафика, защита от внешних атак и угроз приложений.

: контроль и фильтрация сетевого трафика, защита от внешних атак и угроз приложений. Системы обнаружения и предотвращения вторжений : мониторинг сетевой активности, выявление и автоматическое предотвращение угроз на основе поведенческого анализа.

: мониторинг сетевой активности, выявление и автоматическое предотвращение угроз на основе поведенческого анализа. Защита конечных устройств : антивирусные решения, системы класса Endpoint Detection & Response, контролирующие активность и поведение приложений.

: антивирусные решения, системы класса Endpoint Detection & Response, контролирующие активность и поведение приложений. Системы резервного копирования и восстановления данных : регулярные резервные копии, хранение копий в изолированных средах, наличие планов аварийного восстановления.

: регулярные резервные копии, хранение копий в изолированных средах, наличие планов аварийного восстановления. Мониторинг и аудит безопасности : системы сбора и корреляции событий, позволяющие оперативно выявлять и реагировать на инциденты.

: системы сбора и корреляции событий, позволяющие оперативно выявлять и реагировать на инциденты. Средства тестирования безопасности: сканеры уязвимостей, регулярные пентесты, программы поиска багов.

Защита в облаке: специфические средства для облачных решений

Облачные провайдеры предлагают базовые инструменты безопасности — например, шифрование, управление ключами, защиту веб‑приложений и другие. Но главная идея в облачной безопасности — совместная ответственность. Провайдер отвечает за безопасность инфраструктуры, клиент — за настройки, доступы и контроль за своими данными.

Для дополнительной защиты используют специализированные решения :