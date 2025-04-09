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Yandex B2B Tech запустит YCDR — сервис по мониторингу и реагированию на киберинциденты

С помощью Yandex Cloud Detection and Response ИБ‑специалисты смогут оперативно обнаруживать хакерские атаки и другие типы угроз. Новое решение позволит бизнесу использовать технологии и многолетний опыт защиты инфраструктуры Яндекса.

9 апреля 2025 г.
10 минут чтения

YCDR разработан на базе центра мониторинга безопасности (SOC, Security Operations Center) платформы Yandex Cloud. За обнаружение угроз в сервисе будут отвечать ИБ‑специалисты, разработчики и инженеры с наработанной экспертизой в специфике современных облачных атак. Команда Security Operation Center Yandex Cloud использует в работе SIEM‑систему собственной разработки, инструменты анализа больших данных Security Data Lake и машинного обучения. Алгоритмы помогают специалистам быстрее выявлять аномалии в информационных системах.

Для доступа к сервису Yandex Cloud Detection and Response подайте заявку

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Команда Yandex Cloud

«За последний год Yandex Cloud увеличила количество специалистов по безопасности до 130 человек. Теперь ИБ‑команда не только обеспечивает безопасность облачной платформы, но и развивает инструменты защиты для бизнеса, включая свой SOC как сервис (SOCaaS). В будущем сервис будет защищать и облачную среду, и локальную инфраструктуру клиентов».

Yandex Cloud уделяет большое внимание обеспечению безопасной работы в облаке и вкладывается в развитие собственных сервисов в области защиты данных. В 2024 году в развитие безопасности Yandex Cloud проинвестировала 1,3 млрд рублей — на 30% больше, чем в 2023 году.

На сегодняшний день платформа запустила уже 17 сервисов безопасности для бизнеса. Среди них, например, Yandex Security Deck — для централизованного управления безопасностью облачной инфраструктуры класса CNAPP. Сервис включает в себя модуль DSPM, который снижает риск утечек чувствительной информации. Также Yandex Cloud запустила новый межсетевой экран Web Application Firewall (WAF) в составе сервиса Yandex Smart Web Security, разработанного на базе технологии защиты веб‑ресурсов Яндекса от DDoS‑атак.

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Евгений Сидоров
CISO Yandex Cloud

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Yandex B2B Tech запустит YCDR — сервис по мониторингу и реагированию на киберинциденты
9 апреля 2025 г.
10 минут чтения
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