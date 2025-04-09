«За последний год Yandex Cloud увеличила количество специалистов по безопасности до 130 человек. Теперь ИБ‑команда не только обеспечивает безопасность облачной платформы, но и развивает инструменты защиты для бизнеса, включая свой SOC как сервис (SOCaaS). В будущем сервис будет защищать и облачную среду, и локальную инфраструктуру клиентов».

Yandex Cloud уделяет большое внимание обеспечению безопасной работы в облаке и вкладывается в развитие собственных сервисов в области защиты данных. В 2024 году в развитие безопасности Yandex Cloud проинвестировала 1,3 млрд рублей — на 30% больше, чем в 2023 году.

На сегодняшний день платформа запустила уже 17 сервисов безопасности для бизнеса. Среди них, например, Yandex Security Deck — для централизованного управления безопасностью облачной инфраструктуры класса CNAPP. Сервис включает в себя модуль DSPM, который снижает риск утечек чувствительной информации. Также Yandex Cloud запустила новый межсетевой экран Web Application Firewall (WAF) в составе сервиса Yandex Smart Web Security, разработанного на базе технологии защиты веб‑ресурсов Яндекса от DDoS‑атак.