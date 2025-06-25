Условия участия в программе лояльности «Yandex Cloud Boost Migrate» для компаний-разработчиков
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Программа лояльности (далее — «Программа») ООО «Яндекс.Облако» (далее — «Яндекс») Yandex Cloud Boost предназначена для привлечения и удержания на Платформе Яндекс.Облако компаний, разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты.
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Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших бизнес-аккаунт в Яндекс.Облаке.
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Полный перечень привилегий Программы доступен для новых Клиентов.
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Новым Клиентом считается:
a. пользователь-владелец бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Яндекс.Облаку;
b. Клиент, который не пользовался услугами Яндекс.Облака (платно или в пробном периоде) в течение последних 32 дней.
c. Клиент Яндекс.Облака, не попадающий под описание в п. 4., может стать участником Программы и получить доступ ко всем привилегиям, за исключением привилегий, описанных в п. 6.1.
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Статус участника Программы предоставляется Яндексом по результатам рассмотрения заявки Клиента, поданной через Сайт, при условии регистрации Клиентом бизнес-аккаунта на Платформе. Информация о принятом по итогам рассмотрения заявки решении направляется Яндексом на адрес Клиента, указанный при подаче заявки через Сайт или при регистрации на Платформе Яндекс.Облако.
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Привилегии Программы для Клиентов:
6.1. Расширенный Грант. Клиенту предоставляется расширенный Грант — до 200 000 рублей, включая НДС. Срок действия Гранта: 60 (шестьдесят) календарных дней. Грант состоит из двух частей:
6.1.1. 50 000 руб. (включая НДС): сумма, которая может быть потрачена на оплату инфраструктурных* Сервисов, за исключением Сервиса Yandex Cloud Interconnect,
6.1.2. 150 000 руб. (включая НДС): сумма может быть потрачена на оплату Сервисов DATA STORAGE & ANALYTICS, CLOUD-NATIVE.
В период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года Программа предусматривает возможность получения Клиентом дополнительного Гранта до 800 000 рублей (включая НДС) из расчета: 200 000 рублей (включая НДС) на инфраструктурные Сервисы и 600 000 рублей (включая НДС) на Сервисы DATA STORAGE & ANALYTICS, CLOUD-NATIVE сроком на 2 (два) месяца с даты их предоставления.
Условия выдачи дополнительного Гранта:
— в течение первых 2 месяцев Пробного периода Клиент израсходовал стандартный Грант 200 000 рублей, при этом расходовались обе составляющие: Грант на инфраструктурные Сервисы и Грант на Сервисы DATA STORAGE & ANALYTICS, CLOUD-NATIVE.
— успешное прохождение дополнительного интервью Клиента с менеджером программы и/или архитектором.
Яндекс оставляет за собой право отказать в выдаче дополнительного Гранта без объяснения причин, а также изменить срок действия данного предложения.
6.1.3. Если в течение двух месяцев с момента присвоения статуса участника Программы Клиент перешел в платное потребление, ему предоставляется скидка в размере 20% на тарифы Сервисов, не входящих в перечень инфраструктурных Сервисов (за исключением сервисов Yandex Speechkit, Yandex Translate, Yandex Vision) сроком на 6 (шесть) месяцев.
6.2. Индивидуальные консультации, предоставляемые архитекторами Платформы.
6.2.1. Участник вправе получить 2 часа консультации архитектора или инженера Яндекс.Облака в месяц по вопросам построения облачной архитектуры. Формат проведения консультации: онлайн (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Клиентом и менеджером Платформы.
6.2.2. Клиент может принимать участие в регулярных групповых консультациях (от 1 до 15 человек). Формат проведения консультации: онлайн (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Участником и менеджером Платформы.
6.3. Клиенту предоставляется доступ к закрытому тестированию новых Сервисов Яндекс.Облака в режиме Preview. Механика подключения Клиента к закрытому тестированию определяется Яндексом и доводится до сведения Клиента менеджером Яндекс.Облака.
6.4. Бесплатная техническая поддержка уровня «Бизнес» на срок 3 (три) месяца с даты получения Клиентом статуса Участника Программы. Начиная со второго года с даты получения статуса Участника Программы соответствующему Участнику предоставляется бесплатная поддержка уровня «Базовый». Вопросы и задачи, для решения которых Участник может обратиться в службу технической поддержки Яндекс.Облака, а также время отклика приведены на странице, расположенной по адресу: https://cloud.yandex.ru/docs/support/overview.
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Яндекс вправе в любое время лишить Клиента статуса участника Программы, в случае нарушения Клиентом обязательств, установленных договором на использование ресурсов платформы Яндекс.Облако. Яндекс уведомляет о прекращении статуса участника программы путем направления уведомления на адрес электронной почты Клиента с немедленным эффектом.
Если платежный аккаунт Участника Программы находится в статусе TRIAL_EXPIRED не менее 30 календарных дней, Яндекс вправе лишить Клиента статуса участника Программы при условии предварительного уведомления Участника не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней по электронной почте на адрес, указанный в Консоли управления.
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Яндекс вправе в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия. Соответствующая информация размещается на Сайте в разделе Блог.
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Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной буквы, если из текста прямо не вытекает иное, имеют значения, указанные в оферте, размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_oferta/.
✶ Перечень инфраструктурных Сервисов приведен на странице по адресу: https://cloud.yandex.ru/services/