Привилегии Программы для Клиентов:

6.1. Расширенный Грант. Клиенту предоставляется расширенный Грант — до 200 000 рублей, включая НДС. Срок действия Гранта: 60 (шестьдесят) календарных дней. Грант состоит из двух частей:

6.1.1. 50 000 руб. (включая НДС): сумма, которая может быть потрачена на оплату инфраструктурных* Сервисов, за исключением Сервиса Yandex Cloud Interconnect,

6.1.2. 150 000 руб. (включая НДС): сумма может быть потрачена на оплату Сервисов DATA STORAGE & ANALYTICS, CLOUD-NATIVE.

В период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года Программа предусматривает возможность получения Клиентом дополнительного Гранта до 800 000 рублей (включая НДС) из расчета: 200 000 рублей (включая НДС) на инфраструктурные Сервисы и 600 000 рублей (включая НДС) на Сервисы DATA STORAGE & ANALYTICS, CLOUD-NATIVE сроком на 2 (два) месяца с даты их предоставления.

Условия выдачи дополнительного Гранта:

— в течение первых 2 месяцев Пробного периода Клиент израсходовал стандартный Грант 200 000 рублей, при этом расходовались обе составляющие: Грант на инфраструктурные Сервисы и Грант на Сервисы DATA STORAGE & ANALYTICS, CLOUD-NATIVE.

— успешное прохождение дополнительного интервью Клиента с менеджером программы и/или архитектором.

Яндекс оставляет за собой право отказать в выдаче дополнительного Гранта без объяснения причин, а также изменить срок действия данного предложения.

6.1.3. Если в течение двух месяцев с момента присвоения статуса участника Программы Клиент перешел в платное потребление, ему предоставляется скидка в размере 20% на тарифы Сервисов, не входящих в перечень инфраструктурных Сервисов (за исключением сервисов Yandex Speechkit, Yandex Translate, Yandex Vision) сроком на 6 (шесть) месяцев.

6.2. Индивидуальные консультации, предоставляемые архитекторами Платформы.

6.2.1. Участник вправе получить 2 часа консультации архитектора или инженера Яндекс.Облака в месяц по вопросам построения облачной архитектуры. Формат проведения консультации: онлайн (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Клиентом и менеджером Платформы.

6.2.2. Клиент может принимать участие в регулярных групповых консультациях (от 1 до 15 человек). Формат проведения консультации: онлайн (Skype/Zoom/Telegram и т. д.). Дата и время консультации назначаются по итогам согласования между Участником и менеджером Платформы.

6.3. Клиенту предоставляется доступ к закрытому тестированию новых Сервисов Яндекс.Облака в режиме Preview. Механика подключения Клиента к закрытому тестированию определяется Яндексом и доводится до сведения Клиента менеджером Яндекс.Облака.

6.4. Бесплатная техническая поддержка уровня «Бизнес» на срок 3 (три) месяца с даты получения Клиентом статуса Участника Программы. Начиная со второго года с даты получения статуса Участника Программы соответствующему Участнику предоставляется бесплатная поддержка уровня «Базовый». Вопросы и задачи, для решения которых Участник может обратиться в службу технической поддержки Яндекс.Облака, а также время отклика приведены на странице, расположенной по адресу: https://cloud.yandex.ru/docs/support/overview.