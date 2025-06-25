Условия участия в программе поддержки малого и среднего предпринимательства от Yandex Cloud

Программа поддержки малого и среднего предпринимательства (далее — «Программа») ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» (далее — «Яндекс») предназначена для привлечения и удержания на Платформе Яндекс Облако компаний, разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты. Другими словами, эта программа для вас, если вы занимаетесь разработкой компьютерного ПО, консультируете в области компьютерных технологий, планируете, проектируете, подготавливаете и сопровождаете компьютерные системы, занимаетесь вычислительными и информационными технологиями, создаёте и используете базы данных и информационные ресурсы.

В программе могут принять участие только новые пользователи — компании, которые ранее не являлись клиентами Yandex Cloud.

Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших платежный аккаунт для оплаты ресурсов в Яндекс Облакe (далее — «Бизнес-аккаунт») и выбравшим способ оплаты Банковский перевод.

Привилегии Программы доступны для новых Клиентов Яндекс Облака.

Новым Клиентом в контексте настоящих условий считается:

— Пользователь-владелец Бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Яндекс Облаку;

— Клиент, который не пользовался услугами Яндекс Облака (платно или в пробном периоде) в течение последних 365 дней.

Статус участника Программы предоставляется Яндексом по результатам рассмотрения заявки Клиента, поданной через Сайт, при условии регистрации Клиентом Бизнес-аккаунта на Платформе. Информация о принятом по итогам рассмотрения заявки решении направляется Яндексом на электронный адрес Клиента, указанный при подаче заявки через Сайт или при регистрации на Платформе Яндекс Облако.

Для получения статуса участника Программы, Клиент должен соответствовать критериям субъекта малого и среднего предпринимательства (находится в базе https://rchl.govtec.kz/ru) и вести деятельность по основному ОКВЭД из перечисленных ниже:

Разработка программного обеспечения;

Сопровождение программного обеспечения;

Консультационные и практические услуги в области информационных технологий;

Планирование и проектирование коммерческих информационных систем;

Другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем, не включенные;

Размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность 63112. Информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных.

Привилегии Программы для Клиентов:

7.1. Расширенный Грант. Клиенту предоставляется расширенный Грант — 500 000 тенге, включая НДС. Срок действия Гранта: 90 (девяносто) календарных дней. Грант состоит из двух частей:

7.1.1. 125 000 тенге (включая НДС): сумма, которая может быть потрачена на оплату Сервисов Яндекс Облака — Облачных Вычислений, Виртуального частного Облака, Мониторинга, Объектного хранилища, Управления сетевыми балансировщиками нагрузки, анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения DataSphere, Речевых технологий, Машинного перевода, Компьютерного Зрения, Магазина облачных приложений.

7.1.2. 375 000 тенге (включая НДС): сумма может быть потрачена на оплату всех сервисов Яндекс Облака, за исключением сервисов — Облачных Вычислений, Виртуального частного Облака, Мониторинга, Объектного хранилища, Управления сетевыми балансировщиками нагрузки, анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения DataSphere, Речевых технологий, Машинного перевода, Компьютерного Зрения, Магазина облачных приложений и сервиса Выделенных сетевых соединений.

Яндекс вправе отказать новому Клиенту в участие в программе без объяснения причин.

Яндекс вправе в любое время лишить Клиента статуса участника Программы, в случае нарушения Клиентом обязательств, установленных договором на использование ресурсов платформы Яндекс Облако. Яндекс уведомляет о прекращении статуса участника программы путем направления уведомления на адрес электронной почты Клиента с немедленным эффектом.

Яндекс вправе в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия. Соответствующая информация размещается на Сайте https://yandex.cloud/ru-kz.