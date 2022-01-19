Дайджест новостей платформы данных (октябрь — декабрь)

Экспресс-курс «Построение корпоративной аналитической платформы» . Архитекторы Yandex.Cloud подготовили бесплатный курс, который позволит вам разобраться, как организовать сбор и анализ данных в компании для организации внешнего хранилища данных.

Изменение политики обслуживания управляемых сервисов: теперь обслуживание будет проводиться и для выключенных кластеров. Это нужно для установки важных обновлений, в том числе связанных с безопасностью (CVE), и не повлияет на потребление ресурсов.

Появились новые CPU-Optimized классы хостов с уменьшенным соотношением количества RAM к vCPU (2:1). Такие конфигурации могут быть полезны для кластеров с повышенными требованиями к производительности процессора.

Создана роль mdb_admin, в которой можно управлять данными других пользователей и создавать расширения. Для неё резервируются дополнительные соединения как для суперпользователя.

Новые возможности сервиса:

Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.