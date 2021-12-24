Новости Yandex Database

Yandex Database (YDB) — распределённая Distributed SQL база данных с высокой доступностью. Сервис сочетает в себе масштабируемость, поддержку ACID-транзакций со строгой консистентностью. Рассказываем, что нового появилось в YDB.

.NET SDK для взаимодействия с YDB

Мы продолжаем расширять набор SDK для YDB и добавили в GitHub-репозиторий библиотеку для .NET. Теперь разрабатывать приложения, взаимодействующие с Yandex Database, можно на C# и других языках .NET Framework.

Минимальная версия платформы, необходимая для нового SDK — .NET Core 3.1.

Новая библиотека повторяет базовые возможности, которые есть у SDK для других языков (Python, Go, Node.js, PHP, Java). .NET SDK подходит и для взаимодействия с Yandex Database Serverless из Cloud Functions на C#. Таким образом пользователь будет платить только за выполненные запросы к функции и базе данных, а также за хранение данных в Yandex Database.

Также с YDB можно работать через HTTP-интерфейс Document API, совместимый со всеми DynamoDB SDK.

Ссылка на репозиторий →

Примеры приложения →

Метрики работы YDB в Yandex Monitoring

Мы существенно расширили состав диагностических метрик работы базы данных, которые доступны в Yandex Monitoring. Также в консоли управления в разделе «Мониторинг» пользователи могут следить за графиками метрик на сервисных дашбордах. Они позволяют контролировать потребление ресурсов БД, отслеживать ошибки, поток, количество и статус запросов и анализировать время их выполнения на стороне сервера.

Новая функциональность доступна всем пользователям.

Подробнее о правилах тарификации читайте в документации Yandex Monitoring.

Предлагайте свои идеи, как сделать Yandex.Cloud и сервис YDB еще лучше. Расскажите, каких возможностей вам не хватает, и наша команда постарается их реализовать.

Остались вопросы о Yandex Database и новой функциональности сервиса? Напишите в чат и мы поможем разобраться.