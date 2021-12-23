1 января изменятся цены на продукты и лицензии Microsoft

С 1 января 2022 года повысятся цены на лицензии Windows Server (на 15%) и RDS (на 10%). Это изменение затронет стоимость сервисов и образов, в которых используются эти лицензии:

— Managed Service for SQL Server™.

— Образы для виртуальных машин Compute Cloud:

— Образы в Marketplace, которые базируются на ОС Windows:

Loginom Team 6.4.3,

Kaspersky Security.

Изменение цен связано с обновлением продуктов Microsoft и применяется во всех странах для коммерческих, корпоративных и академических лицензий.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите в техподдержку или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.