1 января изменятся цены на продукты и лицензии Microsoft

С 1 января 2022 года Microsoft повышает цены на несколько типов лицензий, включая Windows Server и Remote Desktop Services.

23 декабря 2021 г.

С 1 января 2022 года повысятся цены на лицензии Windows Server (на 15%) и RDS (на 10%). Это изменение затронет стоимость сервисов и образов, в которых используются эти лицензии:

— Managed Service for SQL Server.

— Образы для виртуальных машин Compute Cloud:

— Образы в Marketplace, которые базируются на ОС Windows:

Изменение цен связано с обновлением продуктов Microsoft и применяется во всех странах для коммерческих, корпоративных и академических лицензий.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите в техподдержку или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.

Команда Yandex Cloud
