Новости платформы данных: анализ производительности и мониторинг
Рассказываем, что нового появилось в сервисах платформы данных за сентябрь и октябрь 2021 года.
Диагностика производительности
Managed Service for MongoDB и Managed Service for MySQL
Для Managed Service for MongoDB и Managed Service for MySQL® добавили возможность проводить диагностику производительности кластера. Новый инструмент помогает анализировать метрики сессий и запросов. В случае с Managed Service for MongoDB в диагностику производительности попадают только тяжелые запросы, порог которых (в миллисекундах) задается в настройках кластера (по умолчанию порог составляет 300 миллисекунд). Также инструмент выявляет предполагаемые индексы, которые могли бы улучшить скорость выполнения запросов.
Для включения диагностики производительности нужно активировать сбор статистики, после чего она будет доступна на вкладке «Диагностика производительности» в UI консоли на странице кластера Managed Service for MySQL® и Managed Service for MongoDB.
Новая функциональность для Managed Service for MySQL и Managed Service for MongoDB находится в стадии Preview.
Managed Service for PostgreSQL
Для Managed Service for PostgreSQL улучшили инструмент анализа производительности кластера и разработали руководство по использованию диагностики и мониторинга для решения проблем.
Кроме того, в визуализации плана запроса в UI-консоли добавили дополнительные вкладки с расширенной информацией. Новая функциональность позволит пользователю получать сведения об операциях и количестве использованных ресурсов.
Для включения диагностики производительности нужно активировать сбор статистики, после чего она будет доступна на вкладке «Диагностика производительности» в UI консоли на странице кластера Managed Service for PostgreSQL.
Managed Service for SQL Server™
Диагностика производительности доступна и для Managed Service for SQL Server™. C помощью нашей инструкции пользователи сервиса могут включить сбор статистики и диагностики средствами SQL Server Management Studio и Query Store.
Мониторинг
Пользователям всех managed решений платформы данных доступно множество метрик и графиков на сервисных дашбордах.
Документации с описанием метрик на графиках:
Managed Service for PostgreSQL
Managed Service for SQL Server™
Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed service for Elasticsearch
Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.
Сервисные дашборды
Также мы подготовили руководство по настройке оповещений показателей состояния кластера и хостов Managed Service for PostgreSQL на основе метрик сервисных дашбордов.
С помощью сервисных дашбордов пользователи могут следить за состоянием кластера, в том числе и в мобильном приложении, создавать и настраивать для каждой метрики алерты — периодически вычисляемые функции, которые применяются к значению метрики. А нажав кнопку «Дублировать», можно клонировать сервисный дашборд себе для его кастомизации и обогащения собственными графиками и метриками.
Просмотр сервисных дашбордов по вашему кластеру происходит несколькими способами:
- в разделе «Мониторинг» в UI-консоли на странице кластера;
- в сервисе Yandex Monitoring в разделе «Сервисные дашборды» (доступны сервисные дашборды только по тем managed сервисам, которыми вы пользуетесь);
- в мобильном приложении в разделе «Мониторинг кластера».
Не хватает определенной функциональности или есть пожелания по улучшению? Предлагайте свои идеи, как сделать Yandex.Cloud и сервисы группы платформы данных еще лучше. Напишите, каких возможностей вам не хватает, и наша команда постарается их реализовать.