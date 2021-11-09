Связаться с намиПодключиться

Новости платформы данных: анализ производительности и мониторинг

Рассказываем, что нового появилось в сервисах платформы данных за сентябрь и октябрь 2021 года.

9 ноября 2021 г.

Диагностика производительности

Managed Service for MongoDB и Managed Service for MySQL

Для Managed Service for MongoDB и Managed Service for MySQL® добавили возможность проводить диагностику производительности кластера. Новый инструмент помогает анализировать метрики сессий и запросов. В случае с Managed Service for MongoDB в диагностику производительности попадают только тяжелые запросы, порог которых (в миллисекундах) задается в настройках кластера (по умолчанию порог составляет 300 миллисекунд). Также инструмент выявляет предполагаемые индексы, которые могли бы улучшить скорость выполнения запросов.

Для включения диагностики производительности нужно активировать сбор статистики, после чего она будет доступна на вкладке «Диагностика производительности» в UI консоли на странице кластера Managed Service for MySQL® и Managed Service for MongoDB.

Как включить диагностику производительности для Managed Service for MongoDB →

Как включить диагностику производительности для Managed Service for MySQL®

Новая функциональность для Managed Service for MySQL и Managed Service for MongoDB находится в стадии Preview.

Managed Service for PostgreSQL

Для Managed Service for PostgreSQL улучшили инструмент анализа производительности кластера и разработали руководство по использованию диагностики и мониторинга для решения проблем.

Кроме того, в визуализации плана запроса в UI-консоли добавили дополнительные вкладки с расширенной информацией. Новая функциональность позволит пользователю получать сведения об операциях и количестве использованных ресурсов.

Подробнее о визуализации плана запроса →

Для включения диагностики производительности нужно активировать сбор статистики, после чего она будет доступна на вкладке «Диагностика производительности» в UI консоли на странице кластера Managed Service for PostgreSQL.

Как включить диагностику производительности для Managed Service for PostgreSQL

Managed Service for SQL Server

Диагностика производительности доступна и для Managed Service for SQL Server. C помощью нашей инструкции пользователи сервиса могут включить сбор статистики и диагностики средствами SQL Server Management Studio и Query Store.

Мониторинг

Пользователям всех managed решений платформы данных доступно множество метрик и графиков на сервисных дашбордах.

Документации с описанием метрик на графиках:

Managed Service for PostgreSQL

Managed Service for MySQL®

Managed Service for SQL Server

Managed Service for Redis

Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed service for Elasticsearch

Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Managed Service for MongoDB

Yandex Data Proc

Сервисные дашборды

Сервисный дашборд Managed ClickHouse

Также мы подготовили руководство по настройке оповещений показателей состояния кластера и хостов Managed Service for PostgreSQL на основе метрик сервисных дашбордов.

Подробнее →

С помощью сервисных дашбордов пользователи могут следить за состоянием кластера, в том числе и в мобильном приложении, создавать и настраивать для каждой метрики алерты — периодически вычисляемые функции, которые применяются к значению метрики. А нажав кнопку «Дублировать», можно клонировать сервисный дашборд себе для его кастомизации и обогащения собственными графиками и метриками.

Подробнее →

Просмотр сервисных дашбордов по вашему кластеру происходит несколькими способами:

  • в разделе «Мониторинг» в UI-консоли на странице кластера;
  • в сервисе Yandex Monitoring в разделе «Сервисные дашборды» (доступны сервисные дашборды только по тем managed сервисам, которыми вы пользуетесь);
  • в мобильном приложении в разделе «Мониторинг кластера».

Не хватает определенной функциональности или есть пожелания по улучшению? Предлагайте свои идеи, как сделать Yandex.Cloud и сервисы группы платформы данных еще лучше. Напишите, каких возможностей вам не хватает, и наша команда постарается их реализовать.

author
Команда Yandex Cloud
