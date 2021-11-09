Новости платформы данных: анализ производительности и мониторинг

Диагностика производительности

Managed Service for MongoDB и Managed Service for MySQL

Для Managed Service for MongoDB и Managed Service for MySQL® добавили возможность проводить диагностику производительности кластера. Новый инструмент помогает анализировать метрики сессий и запросов. В случае с Managed Service for MongoDB в диагностику производительности попадают только тяжелые запросы, порог которых (в миллисекундах) задается в настройках кластера (по умолчанию порог составляет 300 миллисекунд). Также инструмент выявляет предполагаемые индексы, которые могли бы улучшить скорость выполнения запросов.

Для включения диагностики производительности нужно активировать сбор статистики, после чего она будет доступна на вкладке «Диагностика производительности» в UI консоли на странице кластера Managed Service for MySQL® и Managed Service for MongoDB.

Как включить диагностику производительности для Managed Service for MongoDB →

Как включить диагностику производительности для Managed Service for MySQL® →