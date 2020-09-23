Связаться с намиПодключиться

Анонсы сервисов в составе платформы данных

Новые возможности для управления данными на платформе Yandex.Cloud.

23 сентября 2020 г.
Сервисы хранения данных и управления ими — одно из самых быстрорастущих направлений платформы Yandex.Cloud. Управляемые базы данных традиционно популярны и востребованы пользователями — с начала 2020 года потребление выросло в 3 раза, а количество созданных баз данных превысило 10 000. Как выглядит платформа данных Yandex.Cloud сейчас:

Сегодня мы запускаем два новых сервиса управляемых баз данных и рассказываем о новых сервисах для передачи и синхронизации данных.

Yandex Managed Service for SQL Server

Сервис управления базой данных SQL Server сделает облако ближе для Enterprise-пользователей в сегменте баз данных общего назначения.

Yandex Managed Service for Elasticsearch

Сервис предоставит новые возможности для аналитики, например, дополнит ClickHouse полнотекстовым поиском.

Также мы продолжаем улучшать сценарии миграции данных и распределённой доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Сервис позволяет создавать кластеры Apache Kafka® в инфраструктуре Yandex.Cloud и поможет обеспечить потоковую передачу данных в аналитические системы.

Документация | Консоль

Yandex Data Transfer

Новый специализированный сервис для быстрой и безопасной миграции данных. Он позволяет перемещать данные между СУБД и настраивать резервное копирование.

Документация | Запросить доступ

Эти сервисы доступны пользователям в режиме Preview и не тарифицируются.

Команда Yandex Cloud
