Анонсы сервисов в составе платформы данных

Сегодня мы запускаем два новых сервиса управляемых баз данных и рассказываем о новых сервисах для передачи и синхронизации данных.

Yandex Managed Service for SQL Server™

Сервис управления базой данных SQL Server™ сделает облако ближе для Enterprise-пользователей в сегменте баз данных общего назначения.

Yandex Managed Service for Elasticsearch

Сервис предоставит новые возможности для аналитики, например, дополнит ClickHouse полнотекстовым поиском.

Также мы продолжаем улучшать сценарии миграции данных и распределённой доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Сервис позволяет создавать кластеры Apache Kafka® в инфраструктуре Yandex.Cloud и поможет обеспечить потоковую передачу данных в аналитические системы.

Yandex Data Transfer

Новый специализированный сервис для быстрой и безопасной миграции данных. Он позволяет перемещать данные между СУБД и настраивать резервное копирование.

Эти сервисы доступны пользователям в режиме Preview и не тарифицируются.