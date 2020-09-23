Анонсы сервисов в составе платформы данных
Новые возможности для управления данными на платформе Yandex.Cloud.
Сервисы хранения данных и управления ими — одно из самых быстрорастущих направлений платформы Yandex.Cloud. Управляемые базы данных традиционно популярны и востребованы пользователями — с начала 2020 года потребление выросло в 3 раза, а количество созданных баз данных превысило 10 000. Как выглядит платформа данных Yandex.Cloud сейчас:
Сегодня мы запускаем два новых сервиса управляемых баз данных и рассказываем о новых сервисах для передачи и синхронизации данных.
Yandex Managed Service for SQL Server™
Сервис управления базой данных SQL Server™ сделает облако ближе для Enterprise-пользователей в сегменте баз данных общего назначения.
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Сервис предоставит новые возможности для аналитики, например, дополнит ClickHouse полнотекстовым поиском.
Также мы продолжаем улучшать сценарии миграции данных и распределённой доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Сервис позволяет создавать кластеры Apache Kafka® в инфраструктуре Yandex.Cloud и поможет обеспечить потоковую передачу данных в аналитические системы.
Yandex Data Transfer
Новый специализированный сервис для быстрой и безопасной миграции данных. Он позволяет перемещать данные между СУБД и настраивать резервное копирование.
Документация | Запросить доступ
Эти сервисы доступны пользователям в режиме Preview и не тарифицируются.