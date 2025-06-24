Условия акции «Расширенный грант на сервисы управляемых баз данных»
2. Понятия, используемые в Правилах
3. Участники и порядок участия в Акции
1. Общие положения
1.1. Настоящая акция (далее — «Акция»), не является лотереей, не содержит элементы риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами, расположенными по адресу в сети Интернет: https://cloud.yandex.com/ru-kz/grant-mdb/terms-kz.
1.2. Акция проводится на территории Республики Казахстан.
1.3. Организатором Акции является: ТОО «Яндекс.Облако Казахстан» (БИН: 210140006471) (далее — «Организатор»).
2. Понятия, используемые в Правилах
Грант — скидка, предоставляемая Участнику, которая может применяться в отношении платно потребленных сервисов платформы «Яндекс.Облако».
Пользователь — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Казахстан.
Платежный аккаунт — Бизнес-аккаунт Участника, с которого осуществляется потребление Сервисов.
3. Участники и порядок участия в Акции
3.1.Участником Акции является Пользователь, зарегистрировавший и активировавший Платежный аккаунт на Платформе «Яндекс.Облако» в период с 23 ноября 2022 г. по 10 января 2023 г. (включительно) (далее — «Участник»).
3.2. Сумма Гранта, выдаваемого Участнику Акции, составляет 120 000 (двадцать тысяч) тенге. Срок действия Гранта: 60 (шестьдесят) дней с даты активации Платежного аккаунта.
3.3. Грант может использоваться в отношении следующих сервисов платформы «Яндекс.Облако»:
- Сервис Управления для ClickHouse / Yandex Managed Service for Clickhouse;
- Сервис Управления данными Data Proc / Yandex Data Proc;
- Сервис Управления для MySQL® / Yandex Managed Service for MySQL®;
- Сервис Управления для Redis™/ Yandex Managed Service for Redis™;
- Сервис Управления для PostgreSQL / Yandex Managed Service for PostgreSQL;
- Сервис Управления для Greenplum® / Yandex Managed Service for Greenplum®;
- Сервис Управления (для Apache Kafka®) / Managed Service for Apache Kafka®;
- Сервисы Управления базами данных Yandex Database / Yandex Managed Databases.
3.4. Грант начисляется в дополнение к базовому стартовому гранту. Использование стартового гранта регламентировано документом, расположенным по адресу: https://cloud.yandex.com/ru-kz/docs/getting-started/usage-grant.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции: с 23 ноября 2022 г. по 10 января 2023 г. включительно (далее — Период проведения Акции). Отсчет производится по московскому времени.
4.2. Акция может быть прекращена досрочно в любой момент без уведомления Участника.
5. Прочие Условия
5.1. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение данной Акции. Новые условия Акции вступают в силу и применяются с даты их публикации по указанному адресу, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
5.2. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с Правилами Акции.
5.3. В целях противодействия недобросовестному получению Грантов, предусмотренных Правилами, и/или злоупотреблениям при получении таких Грантов Организатор оставляет за собой право применять прямо не указанные в настоящих Условиях способы проверки того, что Участник получает Грант в соответствии с настоящими Правилами, а также отказывать в предоставлении Гранта, предусмотренного Правилами, или аннулировать соответствующую сумму Гранта в случае выявления соответствующих злоупотреблений и/или недобросовестного получения Гранта, предусмотренного Правилами.