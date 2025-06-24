Условия акции «Расширенный грант на сервисы управляемых баз данных»

1. Общие положения

2. Понятия, используемые в Правилах

3. Участники и порядок участия в Акции

4. Сроки проведения Акции

5. Прочие Условия

1. Общие положения

1.1. Настоящая акция (далее — «Акция»), не является лотереей, не содержит элементы риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами, расположенными по адресу в сети Интернет: https://cloud.yandex.com/ru-kz/grant-mdb/terms-kz.

1.2. Акция проводится на территории Республики Казахстан.

1.3. Организатором Акции является: ТОО «Яндекс.Облако Казахстан» (БИН: 210140006471) (далее — «Организатор»).

2. Понятия, используемые в Правилах

Грант — скидка, предоставляемая Участнику, которая может применяться в отношении платно потребленных сервисов платформы «Яндекс.Облако».

Пользователь — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Казахстан.

Платежный аккаунт — Бизнес-аккаунт Участника, с которого осуществляется потребление Сервисов.

3. Участники и порядок участия в Акции

3.1.Участником Акции является Пользователь, зарегистрировавший и активировавший Платежный аккаунт на Платформе «Яндекс.Облако» в период с 23 ноября 2022 г. по 10 января 2023 г. (включительно) (далее — «Участник»).

3.2. Сумма Гранта, выдаваемого Участнику Акции, составляет 120 000 (двадцать тысяч) тенге. Срок действия Гранта: 60 (шестьдесят) дней с даты активации Платежного аккаунта.

3.3. Грант может использоваться в отношении следующих сервисов платформы «Яндекс.Облако»:

Сервис Управления для ClickHouse / Yandex Managed Service for Clickhouse;

Сервис Управления данными Data Proc / Yandex Data Proc;

Сервис Управления для MySQL ® / Yandex Managed Service for MySQL ® ;

/ Yandex Managed Service for MySQL ; Сервис Управления для Redis ™ / Yandex Managed Service for Redis ™ ;

/ Yandex Managed Service for Redis ; Сервис Управления для PostgreSQL / Yandex Managed Service for PostgreSQL;

Сервис Управления для Greenplum ® / Yandex Managed Service for Greenplum ® ;

/ Yandex Managed Service for Greenplum ; Сервис Управления (для Apache Kafka ® ) / Managed Service for Apache Kafka ® ;

) / Managed Service for Apache Kafka ; Сервисы Управления базами данных Yandex Database / Yandex Managed Databases.

3.4. Грант начисляется в дополнение к базовому стартовому гранту. Использование стартового гранта регламентировано документом, расположенным по адресу: https://cloud.yandex.com/ru-kz/docs/getting-started/usage-grant.

4. Сроки проведения Акции

4.1. Срок проведения Акции: с 23 ноября 2022 г. по 10 января 2023 г. включительно (далее — Период проведения Акции). Отсчет производится по московскому времени.

4.2. Акция может быть прекращена досрочно в любой момент без уведомления Участника.

5. Прочие Условия

5.1. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение данной Акции. Новые условия Акции вступают в силу и применяются с даты их публикации по указанному адресу, если иное не оговорено в соответствующей публикации.

5.2. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с Правилами Акции.

5.3. В целях противодействия недобросовестному получению Грантов, предусмотренных Правилами, и/или злоупотреблениям при получении таких Грантов Организатор оставляет за собой право применять прямо не указанные в настоящих Условиях способы проверки того, что Участник получает Грант в соответствии с настоящими Правилами, а также отказывать в предоставлении Гранта, предусмотренного Правилами, или аннулировать соответствующую сумму Гранта в случае выявления соответствующих злоупотреблений и/или недобросовестного получения Гранта, предусмотренного Правилами.