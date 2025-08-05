Связаться с намиПодключиться

Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)

Представили Нейроаналитика в DataLens и дополнили SourceCraft контекстом по умолчанию и текстовым поиском по задачам. Обновили сервисы платформы данных и запустили практические интенсивы. Об этом и многом другом — в июльском дайджесте.

5 августа 2025 г.
20 минут чтения
  • В Yandex Cloud AI Studio добавили модель Qwen3‑235B‑A22B‑Instruct‑2507, она доступна для использования через API.
  • На стадии Preview стали доступны четыре новых сервиса: Yandex Managed Service for Trino, Yandex Managed Service for Apache Spark, Yandex Managed Service for YTsaurus и Data Catalog (Yandex MetaData Hub).
  • В SourceCraft Code Assistant добавили настройку контекста по умолчанию и библиотеку промтов с шаблонами для типовых задач.
  • Запустили новую страницу сервисов безопасности и обновления в Yandex Cloud Desktop.
  • Представили Нейроаналитика в Yandex DataLens и запустили бесплатный триал DataLens Business.
  • Запустили новый формат обучения — практические интенсивы с воркшопами и обратной связью от наставника.
  • В Yandex Cloud Marketplace появилась Метрика Про — расширенная версия Яндекс Метрики для углублённой аналитики.
ML&AI

Qwen3‑235B‑A22B‑Instruct‑2507 уже доступна в AI Studio

Alibaba в июле выпустили обновлённую флагманскую модель поколения Qwen3. Модель демонстрирует качество на уровне GPT‑4o и DeepSeek‑V3 и выше по ряду бенчмарков. Особенно она хороша в коде и агентных сценариях.

Мы подключили 235‑миллиардную Qwen3 к Yandex Cloud AI Studio — её можно вызывать через API, собирать ИИ‑агентов и автоматизировать рутинные процессы без собственной фермы GPU. Стоимость — 50 копеек за 1000 токенов со скидкой до 25 октября 2025 года.

Инфраструктура и сеть

Уведомления через вебхуки

Теперь можно настроить автоматическую отправку сообщений на заданные URL‑адреса при возникновении определённых событий в Yandex Cloud. Простая настройка системы уведомлений помогает учесть различные бизнес‑потребности и гибко интегрировать текущую систему сообщений о событиях в облаке с помощью вебхуков.

Новый тип дисков с высокой скоростью операций ввода‑вывода.

Служба координации кластера.

SQL‑команды для сброса и перезагрузки кешей, логов и привилегий MySQL.

Разделённого на части для повышения производительности.

Логические сегменты данных шардированного кластера; каждая часть хранится и обслуживается отдельным сервером.

Направленные ациклические графы, описывающие последовательность задач рабочего процесса.

Платформа данных

Новые сервисы на стадии Preview

На стадии Preview стали доступны четыре новых сервиса:

  • Yandex Managed Service for Trino — SQL‑движок для аналитики, который позволяет запрашивать данные из разных хранилищ без их копирования.
  • Yandex Managed Service for Apache Spark — платформа для обработки больших данных с поддержкой потоковой обработки и машинного обучения.
  • Yandex Managed Service for YTsaurus — распределённая система хранения и обработки данных.
  • Data Catalog (Yandex MetaData Hub) — централизованный каталог метаданных для управления информацией о данных в организации.

Сверхбыстрые реплицируемые диски

Появилась возможность создавать и восстанавливать из бэкапа кластеры управляемых баз данных на сверхбыстрых реплицируемых SSD‑накопителях (ssd‑io‑m3). Они обеспечивают производительность, близкую к нереплицируемым сетевым дискам (network-non-replicated-ssd), но при этом гарантируют отказоустойчивость за счёт репликации на три физических носителя.

С помощью таких дисков можно создавать высокодоступные кластеры из двух хостов вместо трёх. Функциональность доступна для всех управляемых баз данных:

Шифрование дисков в базах данных

Теперь можно создавать и восстанавливать из бэкапа кластеры управляемых баз данных с шифрованными дисками. Шифрование осуществляется пользовательским KMS‑ключом и поддерживается для всех сетевых дисков.

Функциональность доступна после запроса в поддержку для Managed Service for PostgreSQL, Managed Service for ClickHouse®, Managed Service for MySQL®, Managed Service for MongoDB, Managed Service for OpenSearch и Managed Service for Valkey.

Обновления PostgreSQL

В Managed Service for PostgreSQL появились новые возможности:

  • миграция с версии 16 на версию 17 простым изменением версии в интерфейсе;
  • поддержка расширения Apache AGE для работы с графовыми данными;
  • автоматическое создание соединений в Connection Manager в Yandex MetaData Hub для всех новых кластеров.

Обновления ClickHouse®

Managed Service for ClickHouse® получил несколько важных улучшений.

Категория

Пункт

Производительность и функциональность

Ускорение создания бэкапов до шести раз.

Возможность использования MySQL®‑клиентов для работы с ClickHouse®. Особенно актуально для BI‑инструмента Looker — системы бизнес‑аналитики.

Управление расширениями через API и CLI: просмотр, включение и отключение расширений.

Автоматический перенос ClickHouse Keeper на другие хосты при изменении кластера для обеспечения высокой доступности.

Новые версии и возможности

Поддержка версий 25.3, 25.4 и 25.5.

Автомасштабирование дисков. Функция доступна в утилите командной строки Yandex Cloud CLI, скоро появится в Terraform и интерфейсе.

Обновлённый мониторинг с разбивкой графиков кластера на секции.

Обновления Managed Service for Greenplum®

В сервис добавили:

  • новый Yandex Data Transfer для миграции данных между кластерами Greenplum®;
  • управление ресурсными группами и пользователями через Terraform и Yandex Cloud CLI (интерфейс станет доступен летом);
  • поддержку версии 6.28.

Yandex Data Processing

В Yandex Data Processing появились новые возможности:

  • поддержка системы единого входа OS Login для клиентов;
  • механизм задания переменных окружения для Managed Service for Apache Spark, Apache Hadoop® и Apache Hive через свойства кластера.

Обновления других сервисов баз данных:

Сервис

Новое в релизе

Managed Service for MySQL®
  • Поддержка версии 8.4;
  • Возможность выдачи роли mdb_admin для управления через SQL сущностями databases, users, grants, servers и запуска команд FLUSH по запросу в поддержку;
  • Автомасштабирование дисков по аналогии с PostgreSQL — функция доступна в утилите командной строки Yandex Cloud CLI и позже станет доступна в UI и Terraform.

Managed Service for MongoDB

Кластеры с двумя хостами в разных зонах теперь считаются высокодоступными — ранее требовалось три хоста.

Managed Service for Valkey
  • Восстановление шардированного кластера — из бэкапа целиком, а не по шардам — функция доступна через API и скоро будет доступна в UI;
  • Поддержка версии 8.1;
  • Новый режим персистентности «только на репликах» — сохранение данных на диск происходит только на резервных серверах для увеличения скорости записи без потери надёжности.

Managed Service for Apache Kafka®
  • Миграция с Zookeeper на Kraft — переход с устаревшей системы координации на новую архитектуру Apache Kafka®;
  • Доступен Kafka UI — веб‑интерфейс для управления кластером;
  • Поддержка версий 3.7, 3.8 и 3.9.

Managed Service for OpenSearch
  • Увеличили плотность хранения холодных данных — с экономией от 8 до 30%;
  • Улучшили стабильность при операциях с хостами кластера — теперь дополнительная нагрузка, вызванная перезапуском хоста, будет распределяться равномернее и с меньшим влиянием на пользовательскую нагрузку.

Yandex Data Transfer

В Yandex Data Transfer появились новые возможности:

  • выгрузка истории из Яндекс Метрики в Yandex Cloud для подписчиков Метрика Про;
  • новый коннектор Greenplum® для миграции данных.

Yandex Managed Service for Apache Airflow®

В Managed Service for Apache Airflow® добавили возможность импорта DAG из git‑репозитория.

Инструмент загрузки пакетов в языке Go.

Инструменты разработчика

SourceCraft Code Assistant

В новой версии теперь можно настроить контекст по умолчанию — это удобно, если нужно, чтобы помощник накапливал контекст в процессе работы. Добавили правила, которые Code Assistant будет соблюдать при выполнении запросов, — есть готовые шаблоны, которые можно редактировать, а можно создать свои собственные.

Ещё появилась библиотека промтов с шаблонами для типовых задач — тоже с готовыми вариантами и возможностью их редактировать или добавлять свои. В окно ввода встроили меню с быстрыми действиями — например, можно попросить улучшить код или сформировать сообщение для коммита. А чтобы удобнее было читать переписку, большие блоки кода теперь автоматически сворачиваются.

В плагинах для Visual Studio Code и IDE от JetBrains обновили функциональность чата:

  • просмотр используемого контекста чата;
  • добавление в контекст конкретных файлов и директорий проекта.

Появилась возможность добавлять или удалять в контексте:

  • данные, размещённые по ссылке в интернете;
  • конкретные файлы и директории проекта;
  • открытый на текущей вкладке файл;
  • все открытые в IDE вкладки;
  • изменения в проекте с последней отправки коммита;
  • последние строки из активного терминала IDE;
  • все уведомления из меню Problems IDE.

Платформа SourceCraft

Улучшения работы с задачами

Текстовый поиск по задачам теперь доступен в поле фильтров. Нужно просто начать вводить текст и выбрать опцию «Искать по этому тексту». Кроме того, появилась возможность создавать связи между задачами разных репозиториев для взаимодействия между командами.

Новая функциональность Pages

Появилась возможность хостинга статических сайтов на данных из репозитория. Достаточно создать файл .sourcecraft/pages.yaml в публичном репозитории и получить сайт на {org_name}.sourcecraft.site/{repository_name}. Для быстрого старта Pages также доступен шаблон.

Обновления интерфейса

Дополнили интерфейс SourceCraft новыми возможностями:

  • Поддержка команды go get с прямыми ссылками на веб‑интерфейс публичных репозиториев в публичных организациях — теперь можно использовать: go get sourcecraft․dev/<организация>/<репозиторий>@<тег>.
  • Недавно посещённые репозитории теперь показываются во вкладке «Деятельность» (без удалённых).
  • Поддержка системной темы и исправление мигания при загрузке тёмной темы.
  • Улучшенное меню текущего пользователя с быстрым переключением между вашими профилями и отображением электронной почты.
  • Фильтрация по имени репозиториев помогает быстро найти нужный.
  • Улучшенная страница тегов в репозитории теперь отображает сам тег и связанный коммит. Также появились фильтрация и сортировка по тегу.
  • Приглашения в организации теперь показываются на дашборде и левой панели.
  • Вставка картинок из буфера обмена в комментарии к пул‑реквестам и задачам.
  • OpenGraph‑превью для ссылок на репозитории с фирменной картинкой и описанием.
  • Документация теперь в публичном доступе — можно отправлять свои правки, сделав ответвление и пул‑реквест в репозиторий documentation.

Мониторинг

Правила алертинга в Prometheus®

В публичное превью вышли правила алертинга в Yandex Managed Service for Prometheus®. Теперь можно настраивать отправку алертов на стороне сервиса без необходимости поднимать локальный Alert Manager.

Практическое руководство по мониторингу 1С

Подготовили руководство по мониторингу производительности, нагрузки и состояния кластера 1С с помощью Yandex Monitoring.

Time range filtering

Обновили сценарий использования metrics explorer. Добавили более точную фильтрацию метрик по выбранному временному интервалу. С новым фильтром на графиках и в легенде больше не отображаются пустые линии. Функция работает везде, где можно указать время — в каталоге метрик и параметрах дашбордов.

Программный интерфейс для отправки событий.

Подстановка переменных в текст сообщений по специальному синтаксису.

Serverless

Yandex Cloud Functions и Yandex Serverless Containers

Сняли ограничение на количество пользовательских сетей Dynamic VPC. Стандартное ограничение на количество пользовательских сетей в одном облаке (serverless.dynamicNetworks.count) увеличили до десяти.

Event Router

Добавили коннектор PutEvent API для управления отправкой событий в шину событий через API. Функциональность можно включать, приостанавливать и отключать через консоль или программно.

Workflows

В Yandex Serverless Integrations появилась интеграция с Telegram. Добавили новый элемент «Telegram‑бот» для отправки сообщений в выбранный чат. Элемент поддерживает jq‑шаблонизацию и настраивается через конструктор рабочего процесса.

Yandex Cloud Postbox

В Yandex Cloud Postbox реализовали несколько обновлений.

Аутентификация и интеграция:

  • поддержка аутентификации с помощью IAM‑токена для упрощения интеграции с сервисами Yandex Cloud, включая Yandex Cloud Functions;
  • поддержка в провайдере Terraform для регистрации домена и подтверждения владения.

Отслеживание и безопасность:

  • расширенный список событий отслеживания: открытие письма, отписка от рассылки, задержка письма;
  • возможность доставки только по защищённому каналу — письма доставляются адресату только при защищённых соединениях на всех этапах.

Контейнеры и Kubernetes®

Обновления в кластерах

В кластерах с туннельным режимом добавили поддержку Topology Aware Routing — функции автоматической маршрутизации трафика. Она локализует трафик в одной зоне доступности для сокращения сетевых задержек.

Появилась возможность назначения прав на конкретные кластеры, а не только на весь фолдер или облако.

Prometheus‑оператор с поддержкой Yandex Monitoring

Обновили продукт в Yandex Cloud Marketplace. Теперь правила Alerting и Recording — настройки оповещений и записи метрик, создаваемые в кластере Kubernetes®, — автоматически добавляются в Managed Service for Prometheus®. Расчёт правил и рассылка алертов происходят на стороне сервиса.

Безопасность

Новая страница сервисов безопасности

Запустили обзорную страницу сервисов безопасности, которая помогает ориентироваться в инструментах защиты облачной инфраструктуры.

Обновления Yandex Cloud Desktop

В Yandex Cloud Desktop добавили изменения в ролевую модель — систему управления правами доступа. Теперь при выполнении практически каждого действия сервис VDI Manager — система управления виртуальными рабочими столами — проверяет наличие у пользователя необходимых разрешений.

Управление разрешениями осуществляется с помощью ролей. Пользователю может быть назначена одна или несколько ролей.

Yandex DataLens

Нейроаналитик

Представили Нейроаналитика — инструмент для интеллектуального анализа данных с машинным обучением. Он встроен в интерфейс Yandex DataLens в формате чата.

Агент помогает находить инсайты, перестраивать визуализации и уточнять формулы по запросу на естественном языке. Это сокращает время подготовки отчётов и проверки гипотез примерно на 30%.

Первая версия станет доступна внешним компаниям в сентябре 2025 года — уже открыт лист ожидания. Инструмент будет работать как в облаке, так и локально по модели on‑premises.

Внутри Яндекса Нейроаналитиком уже пользуются более 4 тыс. сотрудников. Команда Яндекс Еды анализирует воронку регистраций курьеров, исследователи Yandex Cloud ищут инсайты для отчётов. Агент построен на технологиях Yandex Cloud AI Studio — на той же платформе компании могут создавать собственных AI‑агентов.

Бесплатный триал DataLens Business

Запустили бесплатный триал DataLens Business — расширенной версии сервиса визуализации и анализа данных. С 1 июля в интерфейсе DataLens доступен 30‑дневный пробный период тарифа Business.

В триале открыты кастомные визуализации через JavaScript‑редактор, брендирование интерфейса, вход по корпоративным учёткам через SSO, аудит действий пользователей и контроль публикации объектов.

Пользователи могут делать интерактивные презентации, печатные отчёты и встраивать дашборды в продукты или CRM — это расширяет число зрителей аналитики. Тариф обеспечивает SLA и приоритетную поддержку.

Обучение

Практические интенсивы

Запустили новый формат обучения — практические интенсивы с воркшопами и обратной связью от наставника.

Характеристики программы:

  • Продолжительность: 4–6 недель
  • Нагрузка: до восьми часов в неделю

Доступные направления:

Новый курс по Yandex Monitoring

Подготовили курс по мониторингу облачной инфраструктуры. Программа входит в трек «DevOps‑инженер» и подходит разработчикам, DevOps‑инженерам, системным администраторам, SRE‑специалистам — инженерам по надёжности сайтов, системным и бизнес‑аналитикам.

Материалы помогают сформировать системный подход к наблюдению за сервисами, базами данных и кластерами. Курс охватывает язык запросов PromQL — специальный язык для работы с метриками в системах мониторинга, работу с Prometheus® и визуализацию данных в Grafana и Yandex Monitoring.

Устранение неполадок в Kubernetes®

В июле вышел новый практикум по устранению неполадок в Kubernetes® от Rebrain и Yandex Cloud. В практическом кейсе участники разбирали ситуацию с невозможностью подключения к приложению в кластере.

Участники анализировали сеть, проверяли настройки сервисов и ингресса, искали ошибки в kube‑proxy — компоненте сетевой маршрутизации — и DNS. Практика заняла около часа и была доступна бесплатно для инженеров уровня джуниор+.

Marketplace

Метрика Про

В Yandex Cloud Marketplace появилась Метрика Про — расширенная версия Яндекс Метрики для углублённой аналитики и интеграции с Yandex Cloud.

Функциональность:

  • выгрузка неагрегированных данных в Yandex Cloud с потоковой передачей через Yandex Data Streams;
  • гибкие настройки выборки и отключение семплирования;
  • расширенные лимиты: цели, сегменты, API, фильтры доступа;
  • управление доступами, учёт роботности визитов, история изменений;
  • API для медийной рекламы и мониторинг квот.

Примеры использования:

  • сквозная аналитика на базе Yandex Cloud;
  • дашборды и отчёты, недоступные в стандартной Яндекс Метрике;
  • расширение рекламных сценариев и оптимизация кампаний;
  • анализ в реальном времени, настройка алертов и мониторинга.

Обновления SVZCloud Backup

SVZCloud Backup Basic и SVZCloud Backup Enterprise — решения для безагентного бэкапа виртуальных машин и дисков — получили обновления:

  • автоматическое параллельное резервное копирование нескольких дисков для ускорения бэкапа в Yandex Object Storage;
  • сохранение конфигурации управляющего сервера в файл для восстановления после аварии;
  • обновление через патчи без переустановки.

Обновления продуктов Хайстекс Акура

Обновилась линейка решений для переноса, резервного копирования и восстановления IT‑инфраструктуры:

Документация

Инфраструктура и сеть

Yandex API Gateway

Yandex Application Load Balancer

Yandex BareMetal

  • Обновили информацию про сервера: добавили информацию про резервирование питания серверов.
  • Обновили пошаговые инструкции по работе с сетями: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.

Yandex Cloud Backup

Yandex Cloud CDN

Yandex Compute Cloud

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Smart Web Security

Платформа данных

Yandex Data Processing

Yandex Data Transfer

Yandex DataLens

Yandex Managed Service for Apache Airflow

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for Apache Spark

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for MongoDB

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Trino

Yandex Managed Service for Valkey

Yandex Managed Service for YTsaurus

Yandex MetaData Hub

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex WebSQL

Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Serverless Containers

Инструменты разработчика

Yandex Managed Service for GitLab

Yandex Search API

Yandex WebSQL

Бессерверные вычисления

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Functions

Yandex Cloud Postbox

Yandex IoT Core

Yandex Object Storage

Yandex Serverless Containers

Yandex Serverless Integrations

Безопасность

Yandex Audit Trails

Yandex Cloud Registry

Yandex Identity and Access Management

Yandex Smart Web Security

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Identity Hub

Yandex Cloud Quota Manager

Yandex Identity and Access Management

Yandex Monitoring

Машинное обучение

Yandex Foundation Models

Yandex Search API

Yandex SpeechKit

Yandex Vision OCR

  • Добавили «Историю изменений» за 30.06.2025.
  • Обновили информацию про сервис Yandex Vision OCR: добавили информацию про новые модели распознавания.
Бизнес-инструменты

Yandex Cloud Video

Yandex DataLens

Yandex SpeechSense

Другие обновления

Архитектурные решения

Интерфейс командной строки

Практические руководства платформы Yandex Cloud

Техническая поддержка Yandex Cloud

Команда Yandex Cloud

