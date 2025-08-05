Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)

Новый тип дисков с высокой скоростью операций ввода‑вывода.

Платформа данных

Новые сервисы на стадии Preview

На стадии Preview стали доступны четыре новых сервиса:

Сверхбыстрые реплицируемые диски

Появилась возможность создавать и восстанавливать из бэкапа кластеры управляемых баз данных на сверхбыстрых реплицируемых SSD‑накопителях (ssd‑io‑m3). Они обеспечивают производительность, близкую к нереплицируемым сетевым дискам (network-non-replicated-ssd), но при этом гарантируют отказоустойчивость за счёт репликации на три физических носителя.

С помощью таких дисков можно создавать высокодоступные кластеры из двух хостов вместо трёх. Функциональность доступна для всех управляемых баз данных:

Шифрование дисков в базах данных

Теперь можно создавать и восстанавливать из бэкапа кластеры управляемых баз данных с шифрованными дисками. Шифрование осуществляется пользовательским KMS‑ключом и поддерживается для всех сетевых дисков.

Функциональность доступна после запроса в поддержку для Managed Service for PostgreSQL, Managed Service for ClickHouse®, Managed Service for MySQL®, Managed Service for MongoDB, Managed Service for OpenSearch и Managed Service for Valkey™.

Обновления PostgreSQL

В Managed Service for PostgreSQL появились новые возможности:

миграция с версии 16 на версию 17 простым изменением версии в интерфейсе;

поддержка расширения Apache AGE ™ для работы с графовыми данными;

Apache AGE для работы с графовыми данными; автоматическое создание соединений в Connection Manager в Yandex MetaData Hub для всех новых кластеров.

Обновления ClickHouse®

Managed Service for ClickHouse® получил несколько важных улучшений.

Категория Пункт Производительность и функциональность Ускорение создания бэкапов до шести раз. Возможность использования MySQL®‑клиентов для работы с ClickHouse®. Особенно актуально для BI‑инструмента Looker — системы бизнес‑аналитики. Управление расширениями через API и CLI: просмотр, включение и отключение расширений. Автоматический перенос ClickHouse Keeper на другие хосты при изменении кластера для обеспечения высокой доступности. Новые версии и возможности Поддержка версий 25.3, 25.4 и 25.5. Автомасштабирование дисков. Функция доступна в утилите командной строки Yandex Cloud CLI, скоро появится в Terraform и интерфейсе. Обновлённый мониторинг с разбивкой графиков кластера на секции.

Обновления Managed Service for Greenplum®

В сервис добавили:

новый Yandex Data Transfer для миграции данных между кластерами Greenplum ® ;

; управление ресурсными группами и пользователями через Terraform и Yandex Cloud CLI (интерфейс станет доступен летом);

поддержку версии 6.28.

Yandex Data Processing

В Yandex Data Processing появились новые возможности:

поддержка системы единого входа OS Login для клиентов;

механизм задания переменных окружения для Managed Service for Apache Spark™, Apache Hadoop® и Apache Hive через свойства кластера.

Обновления других сервисов баз данных:

Сервис Новое в релизе Managed Service for MySQL® Поддержка версии 8.4;

Возможность выдачи роли mdb_admin для управления через SQL сущностями databases, users, grants, servers и запуска команд FLUSH по запросу в поддержку;

по запросу в поддержку; Автомасштабирование дисков по аналогии с PostgreSQL — функция доступна в утилите командной строки Yandex Cloud CLI и позже станет доступна в UI и Terraform. Managed Service for MongoDB Кластеры с двумя хостами в разных зонах теперь считаются высокодоступными — ранее требовалось три хоста. Managed Service for Valkey™ Восстановление шардированного кластера — из бэкапа целиком, а не по шардам — функция доступна через API и скоро будет доступна в UI;

— из бэкапа целиком, а не по — функция доступна через API и скоро будет доступна в UI; Поддержка версии 8.1;

Новый режим персистентности «только на репликах» — сохранение данных на диск происходит только на резервных серверах для увеличения скорости записи без потери надёжности. Managed Service for Apache Kafka® Миграция с Zookeeper на Kraft — переход с устаревшей системы координации на новую архитектуру Apache Kafka ® ;

; Доступен Kafka UI — веб‑интерфейс для управления кластером;

Поддержка версий 3.7, 3.8 и 3.9. Managed Service for OpenSearch Увеличили плотность хранения холодных данных — с экономией от 8 до 30%;

Улучшили стабильность при операциях с хостами кластера — теперь дополнительная нагрузка, вызванная перезапуском хоста, будет распределяться равномернее и с меньшим влиянием на пользовательскую нагрузку.

Yandex Data Transfer

В Yandex Data Transfer появились новые возможности:

выгрузка истории из Яндекс Метрики в Yandex Cloud для подписчиков Метрика Про;

новый коннектор Greenplum® для миграции данных.

Yandex Managed Service for Apache Airflow®

В Managed Service for Apache Airflow® добавили возможность импорта DAG из git‑репозитория.