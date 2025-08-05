Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)
Представили Нейроаналитика в DataLens и дополнили SourceCraft контекстом по умолчанию и текстовым поиском по задачам. Обновили сервисы платформы данных и запустили практические интенсивы. Об этом и многом другом — в июльском дайджесте.
- В Yandex Cloud AI Studio добавили модель Qwen3‑235B‑A22B‑Instruct‑2507, она доступна для использования через API.
- На стадии Preview стали доступны четыре новых сервиса: Yandex Managed Service for Trino, Yandex Managed Service for Apache Spark™, Yandex Managed Service for YTsaurus и Data Catalog (Yandex MetaData Hub).
- В SourceCraft Code Assistant добавили настройку контекста по умолчанию и библиотеку промтов с шаблонами для типовых задач.
- Запустили новую страницу сервисов безопасности и обновления в Yandex Cloud Desktop.
- Представили Нейроаналитика в Yandex DataLens и запустили бесплатный триал DataLens Business.
- Запустили новый формат обучения — практические интенсивы с воркшопами и обратной связью от наставника.
- В Yandex Cloud Marketplace появилась Метрика Про — расширенная версия Яндекс Метрики для углублённой аналитики.
ML&AI
Qwen3‑235B‑A22B‑Instruct‑2507 уже доступна в AI Studio
Alibaba в июле выпустили обновлённую флагманскую модель поколения Qwen3. Модель демонстрирует качество на уровне GPT‑4o и DeepSeek‑V3 и выше по ряду бенчмарков. Особенно она хороша в коде и агентных сценариях.
Мы подключили 235‑миллиардную Qwen3 к Yandex Cloud AI Studio — её можно вызывать через API, собирать ИИ‑агентов и автоматизировать рутинные процессы без собственной фермы GPU. Стоимость — 50 копеек за 1000 токенов со скидкой до 25 октября 2025 года.
Инфраструктура и сеть
Уведомления через вебхуки
Теперь можно настроить автоматическую отправку сообщений на заданные URL‑адреса при возникновении определённых событий в Yandex Cloud. Простая настройка системы уведомлений помогает учесть различные бизнес‑потребности и гибко интегрировать текущую систему сообщений о событиях в облаке с помощью вебхуков.
Новый тип дисков с высокой скоростью операций ввода‑вывода.
Служба координации кластера.
SQL‑команды для сброса и перезагрузки кешей, логов и привилегий MySQL.
Разделённого на части для повышения производительности.
Логические сегменты данных шардированного кластера; каждая часть хранится и обслуживается отдельным сервером.
Направленные ациклические графы, описывающие последовательность задач рабочего процесса.
Платформа данных
Новые сервисы на стадии Preview
На стадии Preview стали доступны четыре новых сервиса:
- Yandex Managed Service for Trino — SQL‑движок для аналитики, который позволяет запрашивать данные из разных хранилищ без их копирования.
- Yandex Managed Service for Apache Spark™ — платформа для обработки больших данных с поддержкой потоковой обработки и машинного обучения.
- Yandex Managed Service for YTsaurus — распределённая система хранения и обработки данных.
- Data Catalog (Yandex MetaData Hub) — централизованный каталог метаданных для управления информацией о данных в организации.
Сверхбыстрые реплицируемые диски
Появилась возможность создавать и восстанавливать из бэкапа кластеры управляемых баз данных на сверхбыстрых реплицируемых SSD‑накопителях (ssd‑io‑m3). Они обеспечивают производительность, близкую к нереплицируемым сетевым дискам (network-non-replicated-ssd), но при этом гарантируют отказоустойчивость за счёт репликации на три физических носителя.
С помощью таких дисков можно создавать высокодоступные кластеры из двух хостов вместо трёх. Функциональность доступна для всех управляемых баз данных:
- Yandex Managed Service for PostgreSQL,
- Yandex Managed Service for ClickHouse®,
- Yandex Managed Service for MySQL®,
- Yandex Managed Service for MongoDB,
- Yandex Managed Service for OpenSearch,
- Yandex Managed Service for Valkey™,
- Yandex Managed Service for Greenplum®,
- Yandex Managed Service for Apache Kafka®.
Шифрование дисков в базах данных
Теперь можно создавать и восстанавливать из бэкапа кластеры управляемых баз данных с шифрованными дисками. Шифрование осуществляется пользовательским KMS‑ключом и поддерживается для всех сетевых дисков.
Функциональность доступна после запроса в поддержку для Managed Service for PostgreSQL, Managed Service for ClickHouse®, Managed Service for MySQL®, Managed Service for MongoDB, Managed Service for OpenSearch и Managed Service for Valkey™.
Обновления PostgreSQL
В Managed Service for PostgreSQL появились новые возможности:
- миграция с версии 16 на версию 17 простым изменением версии в интерфейсе;
- поддержка расширения Apache AGE™ для работы с графовыми данными;
- автоматическое создание соединений в Connection Manager в Yandex MetaData Hub для всех новых кластеров.
Обновления ClickHouse®
Managed Service for ClickHouse® получил несколько важных улучшений.
|
Категория
|
Пункт
|
Производительность и функциональность
|
Ускорение создания бэкапов до шести раз.
|
Возможность использования MySQL®‑клиентов для работы с ClickHouse®. Особенно актуально для BI‑инструмента Looker — системы бизнес‑аналитики.
|
Управление расширениями через API и CLI: просмотр, включение и отключение расширений.
|
Автоматический перенос ClickHouse Keeper на другие хосты при изменении кластера для обеспечения высокой доступности.
|
Новые версии и возможности
|
Поддержка версий 25.3, 25.4 и 25.5.
|
Автомасштабирование дисков. Функция доступна в утилите командной строки Yandex Cloud CLI, скоро появится в Terraform и интерфейсе.
|
Обновлённый мониторинг с разбивкой графиков кластера на секции.
Обновления Managed Service for Greenplum®
В сервис добавили:
- новый Yandex Data Transfer для миграции данных между кластерами Greenplum®;
- управление ресурсными группами и пользователями через Terraform и Yandex Cloud CLI (интерфейс станет доступен летом);
- поддержку версии 6.28.
Yandex Data Processing
В Yandex Data Processing появились новые возможности:
- поддержка системы единого входа OS Login для клиентов;
- механизм задания переменных окружения для Managed Service for Apache Spark™, Apache Hadoop® и Apache Hive через свойства кластера.
Обновления других сервисов баз данных:
|
Сервис
|
Новое в релизе
|
Managed Service for MySQL®
|
|
Managed Service for MongoDB
|
Кластеры с двумя хостами в разных зонах теперь считаются высокодоступными — ранее требовалось три хоста.
|
Managed Service for Valkey™
|
|
Managed Service for Apache Kafka®
|
|
Managed Service for OpenSearch
|
Yandex Data Transfer
В Yandex Data Transfer появились новые возможности:
- выгрузка истории из Яндекс Метрики в Yandex Cloud для подписчиков Метрика Про;
- новый коннектор Greenplum® для миграции данных.
Yandex Managed Service for Apache Airflow®
В Managed Service for Apache Airflow® добавили возможность импорта DAG из git‑репозитория.
Инструмент загрузки пакетов в языке Go.
Инструменты разработчика
SourceCraft Code Assistant
В новой версии теперь можно настроить контекст по умолчанию — это удобно, если нужно, чтобы помощник накапливал контекст в процессе работы. Добавили правила, которые Code Assistant будет соблюдать при выполнении запросов, — есть готовые шаблоны, которые можно редактировать, а можно создать свои собственные.
Ещё появилась библиотека промтов с шаблонами для типовых задач — тоже с готовыми вариантами и возможностью их редактировать или добавлять свои. В окно ввода встроили меню с быстрыми действиями — например, можно попросить улучшить код или сформировать сообщение для коммита. А чтобы удобнее было читать переписку, большие блоки кода теперь автоматически сворачиваются.
В плагинах для Visual Studio Code и IDE от JetBrains обновили функциональность чата:
- просмотр используемого контекста чата;
- добавление в контекст конкретных файлов и директорий проекта.
Появилась возможность добавлять или удалять в контексте:
- данные, размещённые по ссылке в интернете;
- конкретные файлы и директории проекта;
- открытый на текущей вкладке файл;
- все открытые в IDE вкладки;
- изменения в проекте с последней отправки коммита;
- последние строки из активного терминала IDE;
- все уведомления из меню Problems IDE.
Платформа SourceCraft
Улучшения работы с задачами
Текстовый поиск по задачам теперь доступен в поле фильтров. Нужно просто начать вводить текст и выбрать опцию «Искать по этому тексту». Кроме того, появилась возможность создавать связи между задачами разных репозиториев для взаимодействия между командами.
Новая функциональность Pages
Появилась возможность хостинга статических сайтов на данных из репозитория. Достаточно создать файл .sourcecraft/pages.yaml в публичном репозитории и получить сайт на {org_name}.sourcecraft.site/{repository_name}. Для быстрого старта Pages также доступен шаблон.
Обновления интерфейса
Дополнили интерфейс SourceCraft новыми возможностями:
- Поддержка команды go get с прямыми ссылками на веб‑интерфейс публичных репозиториев в публичных организациях — теперь можно использовать: go get sourcecraft․dev/<организация>/<репозиторий>@<тег>.
- Недавно посещённые репозитории теперь показываются во вкладке «Деятельность» (без удалённых).
- Поддержка системной темы и исправление мигания при загрузке тёмной темы.
- Улучшенное меню текущего пользователя с быстрым переключением между вашими профилями и отображением электронной почты.
- Фильтрация по имени репозиториев помогает быстро найти нужный.
- Улучшенная страница тегов в репозитории теперь отображает сам тег и связанный коммит. Также появились фильтрация и сортировка по тегу.
- Приглашения в организации теперь показываются на дашборде и левой панели.
- Вставка картинок из буфера обмена в комментарии к пул‑реквестам и задачам.
- OpenGraph‑превью для ссылок на репозитории с фирменной картинкой и описанием.
- Документация теперь в публичном доступе — можно отправлять свои правки, сделав ответвление и пул‑реквест в репозиторий documentation.
Мониторинг
Правила алертинга в Prometheus®
В публичное превью вышли правила алертинга в Yandex Managed Service for Prometheus®. Теперь можно настраивать отправку алертов на стороне сервиса без необходимости поднимать локальный Alert Manager.
Практическое руководство по мониторингу 1С
Подготовили руководство по мониторингу производительности, нагрузки и состояния кластера 1С с помощью Yandex Monitoring.
Time range filtering
Обновили сценарий использования metrics explorer. Добавили более точную фильтрацию метрик по выбранному временному интервалу. С новым фильтром на графиках и в легенде больше не отображаются пустые линии. Функция работает везде, где можно указать время — в каталоге метрик и параметрах дашбордов.
Программный интерфейс для отправки событий.
Подстановка переменных в текст сообщений по специальному синтаксису.
Serverless
Yandex Cloud Functions и Yandex Serverless Containers
Сняли ограничение на количество пользовательских сетей Dynamic VPC. Стандартное ограничение на количество пользовательских сетей в одном облаке (serverless.dynamicNetworks.count) увеличили до десяти.
Event Router
Добавили коннектор PutEvent API для управления отправкой событий в шину событий через API. Функциональность можно включать, приостанавливать и отключать через консоль или программно.
Workflows
В Yandex Serverless Integrations появилась интеграция с Telegram. Добавили новый элемент «Telegram‑бот» для отправки сообщений в выбранный чат. Элемент поддерживает jq‑шаблонизацию и настраивается через конструктор рабочего процесса.
Yandex Cloud Postbox
В Yandex Cloud Postbox реализовали несколько обновлений.
Аутентификация и интеграция:
- поддержка аутентификации с помощью IAM‑токена для упрощения интеграции с сервисами Yandex Cloud, включая Yandex Cloud Functions;
- поддержка в провайдере Terraform для регистрации домена и подтверждения владения.
Отслеживание и безопасность:
- расширенный список событий отслеживания: открытие письма, отписка от рассылки, задержка письма;
- возможность доставки только по защищённому каналу — письма доставляются адресату только при защищённых соединениях на всех этапах.
Контейнеры и Kubernetes®
Обновления в кластерах
В кластерах с туннельным режимом добавили поддержку Topology Aware Routing — функции автоматической маршрутизации трафика. Она локализует трафик в одной зоне доступности для сокращения сетевых задержек.
Появилась возможность назначения прав на конкретные кластеры, а не только на весь фолдер или облако.
Prometheus‑оператор с поддержкой Yandex Monitoring
Обновили продукт в Yandex Cloud Marketplace. Теперь правила Alerting и Recording — настройки оповещений и записи метрик, создаваемые в кластере Kubernetes®, — автоматически добавляются в Managed Service for Prometheus®. Расчёт правил и рассылка алертов происходят на стороне сервиса.
Безопасность
Новая страница сервисов безопасности
Запустили обзорную страницу сервисов безопасности, которая помогает ориентироваться в инструментах защиты облачной инфраструктуры.
Обновления Yandex Cloud Desktop
В Yandex Cloud Desktop добавили изменения в ролевую модель — систему управления правами доступа. Теперь при выполнении практически каждого действия сервис VDI Manager — система управления виртуальными рабочими столами — проверяет наличие у пользователя необходимых разрешений.
Управление разрешениями осуществляется с помощью ролей. Пользователю может быть назначена одна или несколько ролей.
Yandex DataLens
Нейроаналитик
Представили Нейроаналитика — инструмент для интеллектуального анализа данных с машинным обучением. Он встроен в интерфейс Yandex DataLens в формате чата.
Агент помогает находить инсайты, перестраивать визуализации и уточнять формулы по запросу на естественном языке. Это сокращает время подготовки отчётов и проверки гипотез примерно на 30%.
Первая версия станет доступна внешним компаниям в сентябре 2025 года — уже открыт лист ожидания. Инструмент будет работать как в облаке, так и локально по модели on‑premises.
Внутри Яндекса Нейроаналитиком уже пользуются более 4 тыс. сотрудников. Команда Яндекс Еды анализирует воронку регистраций курьеров, исследователи Yandex Cloud ищут инсайты для отчётов. Агент построен на технологиях Yandex Cloud AI Studio — на той же платформе компании могут создавать собственных AI‑агентов.
Бесплатный триал DataLens Business
Запустили бесплатный триал DataLens Business — расширенной версии сервиса визуализации и анализа данных. С 1 июля в интерфейсе DataLens доступен 30‑дневный пробный период тарифа Business.
В триале открыты кастомные визуализации через JavaScript‑редактор, брендирование интерфейса, вход по корпоративным учёткам через SSO, аудит действий пользователей и контроль публикации объектов.
Пользователи могут делать интерактивные презентации, печатные отчёты и встраивать дашборды в продукты или CRM — это расширяет число зрителей аналитики. Тариф обеспечивает SLA и приоритетную поддержку.
Обучение
Практические интенсивы
Запустили новый формат обучения — практические интенсивы с воркшопами и обратной связью от наставника.
Характеристики программы:
- Продолжительность: 4–6 недель
- Нагрузка: до восьми часов в неделю
Доступные направления:
- ClickHouse® для дата‑инженеров
- Greenplum® для дата‑инженеров
- Kubernetes® для разработчиков
- DataLens Enterprise для администраторов
Новый курс по Yandex Monitoring
Подготовили курс по мониторингу облачной инфраструктуры. Программа входит в трек «DevOps‑инженер» и подходит разработчикам, DevOps‑инженерам, системным администраторам, SRE‑специалистам — инженерам по надёжности сайтов, системным и бизнес‑аналитикам.
Материалы помогают сформировать системный подход к наблюдению за сервисами, базами данных и кластерами. Курс охватывает язык запросов PromQL — специальный язык для работы с метриками в системах мониторинга, работу с Prometheus® и визуализацию данных в Grafana и Yandex Monitoring.
Устранение неполадок в Kubernetes®
В июле вышел новый практикум по устранению неполадок в Kubernetes® от Rebrain и Yandex Cloud. В практическом кейсе участники разбирали ситуацию с невозможностью подключения к приложению в кластере.
Участники анализировали сеть, проверяли настройки сервисов и ингресса, искали ошибки в kube‑proxy — компоненте сетевой маршрутизации — и DNS. Практика заняла около часа и была доступна бесплатно для инженеров уровня джуниор+.
Marketplace
Метрика Про
В Yandex Cloud Marketplace появилась Метрика Про — расширенная версия Яндекс Метрики для углублённой аналитики и интеграции с Yandex Cloud.
Функциональность:
- выгрузка неагрегированных данных в Yandex Cloud с потоковой передачей через Yandex Data Streams;
- гибкие настройки выборки и отключение семплирования;
- расширенные лимиты: цели, сегменты, API, фильтры доступа;
- управление доступами, учёт роботности визитов, история изменений;
- API для медийной рекламы и мониторинг квот.
Примеры использования:
- сквозная аналитика на базе Yandex Cloud;
- дашборды и отчёты, недоступные в стандартной Яндекс Метрике;
- расширение рекламных сценариев и оптимизация кампаний;
- анализ в реальном времени, настройка алертов и мониторинга.
Обновления SVZCloud Backup
SVZCloud Backup Basic и SVZCloud Backup Enterprise — решения для безагентного бэкапа виртуальных машин и дисков — получили обновления:
- автоматическое параллельное резервное копирование нескольких дисков для ускорения бэкапа в Yandex Object Storage;
- сохранение конфигурации управляющего сервера в файл для восстановления после аварии;
- обновление через патчи без переустановки.
Обновления продуктов Хайстекс Акура
Обновилась линейка решений для переноса, резервного копирования и восстановления IT‑инфраструктуры:
- Хайстекс Акура — Миграция в Yandex Cloud — перенос инфраструктуры в реальном времени без остановки приложений;
- Хайстекс Акура — Система резервного копирования в Yandex Cloud — автоматизированное создание резервных копий с любых платформ;
- Хайстекс Акура — Аварийное восстановление в Yandex Cloud — восстановление инфраструктуры при сбоях или потере доступа.
Документация
Инфраструктура и сеть
Yandex API Gateway
- Добавили публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud.
- Добавили «Историю изменений» за май и июнь.
Yandex Application Load Balancer
- Добавили описание конфигурации ресурсов: GRPCRoute, GatewayPolicy, RoutePolicy, YCCertificate и YCStorageBucket.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию L7-балансировщика, группы бэкендов, HTTP-роутера для HTTP-трафика и HTTP-роутера для gRPC-трафика: добавили способ выполнения действий с помощью Terraform.
Yandex BareMetal
- Обновили информацию про сервера: добавили информацию про резервирование питания серверов.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с сетями: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
Yandex Cloud Backup
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
Yandex Cloud CDN
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены провайдера Yandex Cloud CDN.
Yandex Compute Cloud
- Добавили информацию про поколения оборудования.
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению к виртуальной машине Linux по SSH с помощью Yandex Cloud Shell.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили пошаговые инструкции по подключению к виртуальной машине Linux по SSH и работе с виртуальной машиной на базе публичного образа: добавили способ выполнения действий с помощью Консоли управления.
- Обновили тарифы для Intel Ice Lake (Compute Optimized) в разделе Правила тарификации.
Yandex Monitoring
- Добавили практическое руководство по сбору метрик кластера «1С:Предприятие» на базе Linux.
- Обновили Справочник метрик: добавили метрики Yandex Serverless Containers.
Yandex Object Storage
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по переименованию и перемещению объекта: добавили информацию, как изменить префикс для группы объектов и как переместить все объекты из одного бакета в другой.
- Обновили пошаговые инструкции по редактированию ACL бакета и настройке прав доступа к бакету с помощью Identity and Access Management: добавили способ выполнения действий с помощью ресурсов Terraform.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по базовой настройке защиты в Smart Web Security.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
Платформа данных
Yandex Data Processing
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Добавили «Историю изменений» для образов 2.2.8 (бета), 2.2.9 (бета), 2.1.20 и 2.0.79.
- Обновили пошаговую инструкцию по подключению к кластеру Yandex Data Processing: добавили информацию про подключение по OS Login.
Yandex Data Transfer
- Добавили интеграцию Yandex Connection Manager с эндпоинтами Greenplum.
- Добавили «Историю изменений» за июнь.
- Обновили информацию про типы и жизненные циклы трансферов: добавили статус Подготавливается.
- Обновили практическое руководство по миграции кластера PostgreSQL: добавили информацию про упрощённый перенос данных в новый кластер.
- Обновили пошаговую инструкцию по передаче данных из эндпоинта-источника Яндекс Метрика: добавили возможность выгрузки данных за определённый временной интервал.
Yandex DataLens
- Добавили информацию про пробный период Business.
- Добавили «Историю изменений» за июнь.
Yandex Managed Service for Apache Airflow
- Обновили пошаговую инструкцию по получению информации об имеющихся кластерах в Managed Service for Apache Airflow™: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Добавили информацию про роли пользователей в Yandex Managed Service for Apache Kafka®.
- Добавили информацию про политику работы с версиями Apache Kafka®.
- Добавили информацию про веб-интерфейс Kafka UI для Apache Kafka®.
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с веб-интерфейсом Kafka UI для Apache Kafka®.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены со скидкой за резервируемый объем ресурсов (CVoS) для хостов Apache Kafka® Raft, анонсировали цены вычислительных ресурсов для Kafka UI.
Yandex Managed Service for Apache Spark™
- Добавили информацию про классы хостов Managed Service for Apache Spark™.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Обновили информацию про хранилище в Managed Service for ClickHouse®: добавили информацию про шифрование диска.
- Обновили информацию про взаимосвязь ресурсов в Managed Service for ClickHouse®: добавили информацию о факторах, влияющих на минимальное количество хостов ClickHouse®.
Yandex Managed Service for Greenplum®
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера Greenplum® и изменению настроек кластера Greenplum®: добавили возможность включения передачи логов в сервис Yandex Cloud Logging.
- Обновили пошаговую инструкцию по правилам аутентификации пользователей: добавили способ выполнения действий с помощью CLI и API.
- Обновили пошаговую инструкцию по мониторингу состояния кластера Greenplum® и хостов: добавили информацию про мониторинг через дашборд.
Yandex Managed Service for MongoDB
- Обновили информацию про хранилище в Managed Service for MongoDB: добавили информацию про шифрование диска.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Обновили информацию про типы дисков в Managed Service for MySQL®: добавили информацию про шифрование диска.
Yandex Managed Service for OpenSearch
- Обновили информацию про типы дисков в Managed Service for OpenSearch: добавили информацию про шифрование диска.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера OpenSearch, управлению резервными копиями в Managed Service for OpenSearch и изменению настроек кластера OpenSearch: добавили информацию о требованиях к паролю пользователя.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавили «Вопросы и ответы» о сообщениях об ошибках в Managed Service for PostgreSQL.
- Добавили «Вопросы и ответы» о пользователях и ролях в Managed Service for PostgreSQL.
- Обновили информацию про планирование топологии кластера: добавили информацию про настройку балансировки для кластеров.
- Обновили «Вопросы и ответы» о высокой доступности и балансировке: добавили информацию, как настроить балансировку, чтобы запросы на чтение отправлялись только на реплики.
- Обновили «Вопросы и ответы» о сообщениях об ошибках в Managed Service for PostgreSQL: добавили информацию о необходимых действиях, если при подключении к базе данных postgres возникает ошибка, и о том, почему возникает ошибка при создании дампа с помощью
pg_dumpall.
- Обновили «Вопросы и ответы» об изменении кластера PostgreSQL: добавили ответ о создании базы данных с помощью команд SQL.
Yandex Managed Service for Trino
- Добавили раздел Правила тарификации.
- Добавили «Историю изменений» за июнь и за июль.
- Добавили Справочник Terraform.
- Обновили документацию в связи с выходом сервиса в GA.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с кластерами в Managed Service for Trino: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию каталога Trino, изменению каталога Trino, созданию кластера Trino и изменению кластера Trino: добавили способ выполнения действий с помощью Terraform.
- Обновили пошаговую инструкцию по получению информации об имеющихся кластерах в Managed Service for Trino: добавили описание, как получить подробную информацию об операции.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с каталогами Trino: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
Yandex Managed Service for Valkey™
- Обновили информацию про настройки Valkey™: добавили информацию про настройку Activedefrag.
- Обновили информацию про типы дисков в Yandex Managed Service for Valkey™: добавили информацию про шифрование диска.
Yandex Managed Service for YTsaurus
Yandex MetaData Hub
- Добавили пошаговую инструкцию по получению списка операций.
- Добавили Справочник API для Connection Manager.
- Описали сервисные роли Yandex Data Catalog.
Yandex Monitoring
- Добавили практическое руководство по сбору метрик кластера «1С:Предприятие» на базе Linux.
- Обновили Справочник метрик: добавили метрики Yandex Serverless Containers.
Yandex Object Storage
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по переименованию и перемещению объекта: добавили информацию, как изменить префикс для группы объектов и как переместить все объекты из одного бакета в другой.
- Обновили пошаговые инструкции по редактированию ACL бакета и настройке прав доступа к бакету с помощью Identity and Access Management: добавили способ выполнения действий с помощью ресурсов Terraform.
Yandex WebSQL
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили информацию про мультизапросы.
Контейнеры
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке WireGuard-шлюзов для подключения внешних узлов к кластеру.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке IPSec-шлюзов для подключения внешних узлов к кластеру.
- Добавили пошаговую инструкцию по установке OIDC Аутентификация.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили практическое руководство по управлению ресурсами Kubernetes в кластере Yandex Managed Service for Kubernetes с помощью провайдера Terraform: добавили пример подготовки постоянного тома с помощью Terraform.
Yandex Serverless Containers
- Добавили публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud.
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Инструменты разработчика
Yandex Managed Service for GitLab
- Добавили Справочник Terraform.
- Обновили информацию про взаимосвязь ресурсов в Managed Service for GitLab: добавили описание конфигураций инстанса.
- Обновили пошаговые инструкции по удалению инстанса GitLab и остановке и запуску инстанса GitLab: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию и активации, удалению, остановке и запуску инстанса Managed Service for GitLab и получению информации об инстансах: добавили способ выполнения действий с помощью API.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию и активации, удалению инстанса Managed Service for GitLab и получению информации об инстансах: добавили способ выполнения действий с помощью Terraform.
- Обновили пошаговую инструкцию по изменению настроек инстанса: добавили способ выполнения действий с помощью CLI, Terraform и API.
- Обновили пошаговую инструкцию по получению информации об инстансах: добавили описание, как получить подробную информацию об операции.
Yandex Search API
- Добавили пошаговую инструкцию по поиску изображений по текстовому описанию с помощью API v2.
- Добавили информацию про диагностику ошибок в API v2.
Yandex WebSQL
- Добавили «Историю изменений» за июль.
- Обновили информацию про мультизапросы.
Бессерверные вычисления
Yandex API Gateway
- Добавили публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud.
- Добавили «Историю изменений» за май и июнь.
Yandex Cloud Functions
- Добавили публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud.
- Добавили «Историю изменений» за июнь.
- Обновили информацию про среды выполнения: добавили поддержку Go 1.23.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию версии функции: добавили примеры создания версии функции с помощью API.
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Cloud Postbox
- Добавили информацию про отслеживание открытия писем.
- Добавили информацию про механизм отписки от рассылок.
- Добавили практическое руководство по отправке писем с помощью AWS SDK для .NET Core.
- Добавили практическое руководство по отправке писем с помощью AWS SDK для JavaScript.
- Добавили практическое руководство по отправке писем с помощью AWS SDK для Python.
- Добавили публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud.
- Добавили «Историю изменений» за май.
- Обновили пошаговую инструкцию по отправке письма: добавили информацию об отправке письма по протоколу SMTP с аутентификацией по IAM-токену сервисного аккаунта.
Yandex IoT Core
Yandex Object Storage
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по переименованию и перемещению объекта: добавили описание, как изменить префикс для группы объектов и как переместить все объекты из одного бакета в другой.
- Обновили пошаговые инструкции по редактированию ACL бакета и настройке прав доступа к бакету с помощью Identity and Access Management: добавили способ выполнения действий с помощью ресурсов Terraform.
Yandex Serverless Containers
- Добавили публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud.
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Serverless Integrations
- Добавили информацию про отправку событий в шину.
- Добавили спецификацию шага TelegramBot.
- Добавили пошаговую инструкцию по добавлению шага TelegramBot в рабочий процесс с помощью конструктора.
- Добавили пошаговые инструкции по отправке событий в шину.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию коннектора для API EventRouter.
- Добавили пошаговую инструкцию по записи логов в журнал выполнения шины.
- Добавили сравнение EventRouter, Workflows и Data Streams.
- Добавили информацию про сервисные роли для EventRouter.
- Добавили публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud.
- Добавили «Историю изменений» за май и июнь.
- Обновили спецификацию шага AIAgent: описали, как указать источники знаний.
- Обновили пошаговую инструкцию по добавлению шага AIAgent в рабочий процесс с помощью конструктора: описали, как указать источники знаний.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавили события уровня сервисов: Yandex Foundation Models, Yandex Identity Hub.
- Добавили события уровня конфигурации сервисов: Yandex Identity Hub, Yandex Network Load Balancer, Yandex Smart Web Security.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
Yandex Cloud Registry
- Обновили информацию про реестр в Yandex Cloud Registry: добавили информацию про типы реестров.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по базовой настройке защиты в Smart Web Security.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Identity Hub
- Добавили информацию про приложения в Yandex Identity Hub.
- Добавили пошаговую инструкцию по включению требования двухфакторной аутентификации.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению SAML-приложениями.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению OIDC-приложениями.
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию и добавлению пользователя: добавили информацию про локальных пользователей.
- Обновили информацию про управление доступом в Yandex Identity Hub: добавили новые сервисные роли.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили справочник событий уровня сервисов.
Yandex Cloud Quota Manager
- Добавили Справочник API для QuotaRequest.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили «Историю изменений» за II квартал 2025.
Yandex Monitoring
- Добавили практическое руководство по сбору метрик кластера «1С:Предприятие» на базе Linux.
- Обновили Справочник метрик: добавили метрики Yandex Serverless Containers.
Машинное обучение
Yandex Foundation Models
- Добавили практическое руководство по интеграции модели Qwen3 в Visual Studio Code.
- Добавили информацию про заголовки для диагностики ошибок в Yandex Foundation Models.
- Добавили «Вопросы и ответы» о AI-ассистентах.
- Обновили информацию про модели генерации текста: добавили модель Qwen3 235B.
Yandex Search API
- Добавили пошаговую инструкцию по поиску изображений по текстовому описанию с помощью API v2.
- Добавили информацию про диагностику ошибок в API v2.
Yandex SpeechKit
- Добавили информацию про обработку результатов распознавания с помощью LLM.
- Обновили информацию про данные для SpeechKit Brand Voice Lite: добавили информацию про статусы голоса и добавили инструкцию по созданию голоса.
- Обновили практическое руководство по разработке Telegram-бота для распознавания текста на изображениях, синтеза и распознавания аудио: добавили информацию про использование API v3.
Yandex Vision OCR
- Добавили «Историю изменений» за 30.06.2025.
- Обновили информацию про сервис Yandex Vision OCR: добавили информацию про новые модели распознавания.
Бизнес-инструменты
Yandex Cloud Video
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке канала и рекламы.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению нейропереводом.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению суммаризацией.
- Добавили цены и пример расчёта стоимости использования Cloud Video.
- Обновили информацию про управление доступом в Yandex Cloud Video: обновили информацию про сервисные роли.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Yandex DataLens
- Добавили информацию про пробный период Business.
- Добавили «Историю изменений» за июнь.
Yandex SpeechSense
- Добавили пошаговую инструкцию по изменению платёжного аккаунта.
- Обновили информацию про теги в диалогах: добавили информацию про ограничение слов в ключевой фразе.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию подключения, работе с диалогами, полнотекстовому поиску в REST API, созданию словаря и изменению словаря: добавили информацию про ограничение слов в ключевой фразе.
Другие обновления
Архитектурные решения
- Добавили руководство по тестированию отказоустойчивости в Yandex Cloud.
Интерфейс командной строки
- Обновили раздел Релизы CLI.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавили практическое руководство по отправке писем с помощью AWS SDK для платформы .NET Core.
- Добавили практическое руководство по интеграции модели Qwen3 в Visual Studio Code.
- Добавили практическое руководство по базовой настройке защиты в Smart Web Security.
- Добавили практическое руководство по отправке писем с помощью AWS SDK для JavaScript.
- Добавили практическое руководство по отправке писем с помощью AWS SDK для Python.
- Добавили практическое руководство по сбору метрик кластера «1С:Предприятие» на базе Linux.
- Обновили практическое руководство по миграции кластера PostgreSQL: добавили информацию про упрощённый перенос данных в новый кластер.
- Обновили практическое руководство по разработке Telegram-бота для распознавания текста на изображениях, синтеза и распознавания аудио: добавили информацию про использование API v3.
Техническая поддержка Yandex Cloud
- Обновили информацию про уведомления от Yandex Cloud: добавили информацию про вебхуки.