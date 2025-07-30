Программа курса «DataLens Enterprise для администраторов»
Программа курса состоит из 9 тем и длится 6 недель.
Содержание программы
Тема 1. Определение требований к ВМ и кластеру для разворачивания дистрибутива
- Минимальные требования к серверу
- Масштабирование под нагрузку
- Получение дистрибутива
Тема 2. Установка дистрибутива
- Установка DataLens на виртуальную машину и в Kubernetes
- Настройка ключей, секретов и self-signed сертификатов
- Подключение внешнего PostgreSQL и работа с кастомными сертификатами
- Обзор компонентов платформы и схема сетевого взаимодействия
- Особенности установки в закрытом контуре (HighCharts, лицензии)
- Сброс пароля администратора и проверка целостности (checksum)
Тема 3. Настройка конфигурации и включение фичей
- Включение функций (экспорт, usage tracking и др.)
- Настройка мониторинга и отладки
- Работа с файловыми коннекторами
- Особенности при внешнем ClickHouse и S3
Тема 4. Авторизация и роли
- Интеграция с LDAP и OpenID
- Отладка и описание конфигураций
- Синхронизация групп и переменная
UI_APP_ENDPOINT
- Работа с ролями пользователей
- Продвинутая синхронизация групп через скрипты
Тема 5. Подключение источников данных
- Файловые подключения
- Подключения через JSON API
- Подключение Trino
- Подключение с TLS-шифрованием
Тема 6. Настройка конфигурации и включение фичей
- Включение функций (экспорт, usage tracking и др.)
- Настройка мониторинга и отладки
- Работа с файловыми коннекторами
- Особенности при внешнем ClickHouse и S3
Тема 7. Подключение специфичных функций
- Подключение Яндекс Карт
- Работа с Chart Editor
Тема 8. Работа с документацией
- Как искать информацию
- Структура документации и Readme
Тема 9. Миграция на Enterprise
- Бэкап и восстановление БД
- Экспорт и импорт воркбуков
Необходимые пререквизиты
Работа с Kubernetes и контейнерами
- Понимание принципов контейнеризации
- Опыт развёртывания приложений в Kubernetes
- Работа с Helm-чартами
Знание облачной инфраструктуры
- Опыт работы с Yandex Cloud или аналогичными платформами
- Базовое понимание сетевых настроек и облачной архитектуры
Навыки работы в терминале
- Уверенное использование Linux
- Знание Bash-команд
- Умение работать с конфигурационными файлами и логами через CLI