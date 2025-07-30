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Программа курса «DataLens Enterprise для администраторов»

Программа курса состоит из 9 тем и длится 6 недель.

Содержание программы

Тема 1. Определение требований к ВМ и кластеру для разворачивания дистрибутива

  1. Минимальные требования к серверу
  2. Масштабирование под нагрузку
  3. Получение дистрибутива

Тема 2. Установка дистрибутива

  1. Установка DataLens на виртуальную машину и в Kubernetes
  2. Настройка ключей, секретов и self-signed сертификатов
  3. Подключение внешнего PostgreSQL и работа с кастомными сертификатами
  4. Обзор компонентов платформы и схема сетевого взаимодействия
  5. Особенности установки в закрытом контуре (HighCharts, лицензии)
  6. Сброс пароля администратора и проверка целостности (checksum)

Тема 3. Настройка конфигурации и включение фичей

  1. Включение функций (экспорт, usage tracking и др.)
  2. Настройка мониторинга и отладки
  3. Работа с файловыми коннекторами
  4. Особенности при внешнем ClickHouse и S3

Тема 4. Авторизация и роли

  1. Интеграция с LDAP и OpenID
  2. Отладка и описание конфигураций
  3. Синхронизация групп и переменная UI_APP_ENDPOINT
  4. Работа с ролями пользователей
  5. Продвинутая синхронизация групп через скрипты

Тема 5. Подключение источников данных

  1. Файловые подключения
  2. Подключения через JSON API
  3. Подключение Trino
  4. Подключение с TLS-шифрованием

Тема 6. Настройка конфигурации и включение фичей

  1. Включение функций (экспорт, usage tracking и др.)
  2. Настройка мониторинга и отладки
  3. Работа с файловыми коннекторами
  4. Особенности при внешнем ClickHouse и S3

Тема 7. Подключение специфичных функций

  1. Подключение Яндекс Карт
  2. Работа с Chart Editor

Тема 8. Работа с документацией

  1. Как искать информацию
  2. Структура документации и Readme

Тема 9. Миграция на Enterprise

  1. Бэкап и восстановление БД
  2. Экспорт и импорт воркбуков

Необходимые пререквизиты

Работа с Kubernetes и контейнерами

  1. Понимание принципов контейнеризации
  2. Опыт развёртывания приложений в Kubernetes
  3. Работа с Helm-чартами

Знание облачной инфраструктуры

  1. Опыт работы с Yandex Cloud или аналогичными платформами
  2. Базовое понимание сетевых настроек и облачной архитектуры
  1. Уверенное использование Linux
  2. Знание Bash-команд
  3. Умение работать с конфигурационными файлами и логами через CLI
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