Программа курса «DataLens Enterprise для администраторов»

Программа курса состоит из 9 тем и длится 6 недель.

Содержание программы

Тема 1. Определение требований к ВМ и кластеру для разворачивания дистрибутива

Минимальные требования к серверу Масштабирование под нагрузку Получение дистрибутива

Тема 2. Установка дистрибутива

Установка DataLens на виртуальную машину и в Kubernetes Настройка ключей, секретов и self-signed сертификатов Подключение внешнего PostgreSQL и работа с кастомными сертификатами Обзор компонентов платформы и схема сетевого взаимодействия Особенности установки в закрытом контуре (HighCharts, лицензии) Сброс пароля администратора и проверка целостности (checksum)

Тема 3. Настройка конфигурации и включение фичей

Включение функций (экспорт, usage tracking и др.) Настройка мониторинга и отладки Работа с файловыми коннекторами Особенности при внешнем ClickHouse и S3

Тема 4. Авторизация и роли

Интеграция с LDAP и OpenID Отладка и описание конфигураций Синхронизация групп и переменная UI_APP_ENDPOINT Работа с ролями пользователей Продвинутая синхронизация групп через скрипты

Тема 5. Подключение источников данных

Файловые подключения Подключения через JSON API Подключение Trino Подключение с TLS-шифрованием

Тема 6. Настройка конфигурации и включение фичей

Включение функций (экспорт, usage tracking и др.) Настройка мониторинга и отладки Работа с файловыми коннекторами Особенности при внешнем ClickHouse и S3

Тема 7. Подключение специфичных функций

Подключение Яндекс Карт Работа с Chart Editor

Тема 8. Работа с документацией

Как искать информацию Структура документации и Readme

Тема 9. Миграция на Enterprise

Бэкап и восстановление БД Экспорт и импорт воркбуков

Необходимые пререквизиты

Работа с Kubernetes и контейнерами

Понимание принципов контейнеризации Опыт развёртывания приложений в Kubernetes Работа с Helm-чартами

Знание облачной инфраструктуры

Опыт работы с Yandex Cloud или аналогичными платформами Базовое понимание сетевых настроек и облачной архитектуры

Навыки работы в терминале