Программа курса «ClickHouse® для дата-инженеров»

Программа состоит из 5 тем и длится 6 недель.

Содержание

Тема 1. Основы ClickHouse

Знакомство с ClickHouse Чтение логов

Тема 2. Структура базы данных

Основные движки таблиц Специализированные движки таблиц Агрегатные типы данных Индексы: теория ZooKeeper в кластерной инсталляции

Тема 3. Проектирование структуры БД и SQL-запросы

Изменение данных и структуры БД Партицирование таблиц Реплицируемые таблицы Простые и материализованные представления Проекции в ClickHouse Explain Join

Тема 4. Настройка и мониторинг

Системные таблицы и основные метрики для мониторинга: часть 1 Системные таблицы и основные метрики для мониторинга: часть 2 Диагностика и анализ метрик для создания уведомлений о критических ситуациях Управление нагрузкой: квоты и ограничения

Тема 5. Эффективное использование ClickHouse

Подходы к оптимизации производительности Проектирование

Необходимые пререквизиты

Работа с облачными сервисами

Есть опыт работы с консолью управления, создания ресурсов и контроля потребление в облаке.

Работа с одной или несколькими СУБД

Базовые понятия реляционных СУБД, есть опыт работы в одной из них: PostgreSQL или MySQL®.

Работа в IDE или терминалах

Есть опыт самостоятельного создания соединений, отправки запросов, включения SQL.