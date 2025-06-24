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Программа курса «ClickHouse® для дата-инженеров»

Программа состоит из 5 тем и длится 6 недель.

Содержание

Тема 1. Основы ClickHouse

  1. Знакомство с ClickHouse
  2. Чтение логов

Тема 2. Структура базы данных

  1. Основные движки таблиц
  2. Специализированные движки таблиц
  3. Агрегатные типы данных
  4. Индексы: теория
  5. ZooKeeper в кластерной инсталляции

Тема 3. Проектирование структуры БД и SQL-запросы

  1. Изменение данных и структуры БД
  2. Партицирование таблиц
  3. Реплицируемые таблицы
  4. Простые и материализованные представления
  5. Проекции в ClickHouse
  6. Explain
  7. Join

Тема 4. Настройка и мониторинг

  1. Системные таблицы и основные метрики для мониторинга: часть 1
  2. Системные таблицы и основные метрики для мониторинга: часть 2
  3. Диагностика и анализ метрик для создания уведомлений о критических ситуациях
  4. Управление нагрузкой: квоты и ограничения

Тема 5. Эффективное использование ClickHouse

  1. Подходы к оптимизации производительности
  2. Проектирование

Необходимые пререквизиты

Работа с облачными сервисами

Есть опыт работы с консолью управления, создания ресурсов и контроля потребление в облаке.

Работа с одной или несколькими СУБД

Базовые понятия реляционных СУБД, есть опыт работы в одной из них: PostgreSQL или MySQL®.

Работа в IDE или терминалах

Есть опыт самостоятельного создания соединений, отправки запросов, включения SQL.

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