Программа курса «ClickHouse® для дата-инженеров»
Программа состоит из 5 тем и длится 6 недель.
Содержание
Тема 1. Основы ClickHouse
- Знакомство с ClickHouse
- Чтение логов
Тема 2. Структура базы данных
- Основные движки таблиц
- Специализированные движки таблиц
- Агрегатные типы данных
- Индексы: теория
- ZooKeeper в кластерной инсталляции
Тема 3. Проектирование структуры БД и SQL-запросы
- Изменение данных и структуры БД
- Партицирование таблиц
- Реплицируемые таблицы
- Простые и материализованные представления
- Проекции в ClickHouse
- Explain
- Join
Тема 4. Настройка и мониторинг
- Системные таблицы и основные метрики для мониторинга: часть 1
- Системные таблицы и основные метрики для мониторинга: часть 2
- Диагностика и анализ метрик для создания уведомлений о критических ситуациях
- Управление нагрузкой: квоты и ограничения
Тема 5. Эффективное использование ClickHouse
- Подходы к оптимизации производительности
- Проектирование
Необходимые пререквизиты
Работа с облачными сервисами
Есть опыт работы с консолью управления, создания ресурсов и контроля потребление в облаке.
Работа с одной или несколькими СУБД
Базовые понятия реляционных СУБД, есть опыт работы в одной из них: PostgreSQL или MySQL®.
Работа в IDE или терминалах
Есть опыт самостоятельного создания соединений, отправки запросов, включения SQL.