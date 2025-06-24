Программа курса «Greenplum® для дата-инженеров»

Программа состоит из 4 тем и длится 5 недель.

Содержание

Тема 1. Общая информация про Greenplum

Знакомство с Greenplum Архитектура Greenplum Yandex Managed Service for Greenplum® Практика: создание кластера

Тема 2. Физическая модель данных и DDL

Ключевые сущности Greenplum Таблицы: виды, дистрибуция и сжатие Таблицы: партиционирование Прочие объекты БД. Зависимости между объектами Типы данных Преобразование типов данных

Тема 3. Работа с внешними источниками

Интеграция со смежными системами Yandex Data Transfer для загрузки данных из внешних систем

Тема 4. Оптимизация производительности запросов

Планы запросов и статистика Механика выполнения запросов в Greenplum Лучшие практики оптимизации запросов

Необходимые пререквизиты

Работа с SQL

Вы знакомы с SQL и умеете писать и читать запросы.

Работа с одной или несколькими СУБД

Вы знакомы с базовыми понятиями реляционных СУБД и уже работали в одной из них: PostgreSQL или MySQL®.

Работа в IDE или терминалах

У вас есть опыт работы с IDE или с терминальными клиентами баз данных.