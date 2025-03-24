Yandex Monitoring®
Yandex Monitoring®
- Свободный доступ
- 4 темы с теорией и практикой
- Материал рассчитан на 10 часов
- Входит в трек DevOps-инженер
- Свидетельство об окончании
Обновлено в марте 2025
Чему вы научитесь
Оптимизировать систему
Оптимизировать производительность системы, своевременно обнаруживать проблемы в работе веб-серверов и баз данных
Работать с дашбордами
Работать с готовыми дашбордами и виджетами, а также создавать их с помощью Yandex Monitoring®
Настраивать оператор Prometheus
Работать с Prometheus, включая настройку оператора в кластере Kubernetes®
Использовать PromQL
Использовать язык PromQL и отображать полученные данные в Yandex Monitoring®
Настраивать оповещения
Настраивать алерты, эскалации и звонки для критичных оповещений
Собирать метрики
Настраивать сбор и хранение несистемных метрик с помощью Yandex Unified Agent
Мониторинг инфраструктуры и приложений в Yandex Cloud
Monitoring® — это инструмент для сбора, хранения и визуализации метрик: для облачной инфраструктуры и пользовательских приложений. Yandex Monitoring® обеспечивает:
- надёжность данных
- лёгкую настройку панелей мониторинга
- гибкие настройки для управления оповещениями
- совместимость с популярным опенсорс-форматом Prometheus
Курс поможет разобраться во встроенных инструментах мониторинга Yandex Cloud и их интеграции с внешними сервисами, например Prometheus.
Кому будет полезно
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Разработчикам и DevOps-инженерам.
Освоите инструменты мониторинга в Yandex Cloud, научитесь настраивать алерты и собирать метрики для контроля инфраструктуры.
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Системным администраторам.
Разберётесь в механизмах сбора метрик, мониторинга виртуальных машин, сервисов и инфраструктуры в облаке.
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Аналитикам и инженерам данных.
Научитесь интерпретировать метрики, работать с PromQL и строить дашборды для анализа работы сервисов.
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IT-специалистам, работающим с облачными технологиями.
Узнаете, как оптимизировать процессы мониторинга и повысить отказоустойчивость систем.
Программа
- Назначение мониторинга: задачи, структура, push- и pull-модели, методики изучения
- Практика: создание сервисного аккаунта и виртуальной машины, обзор метрик, которые доступны с гипервизора
Авторы курса
Что вас ждёт
Доступ в любое время
Подходит для самостоятельного обучения — узнавайте новое в комфортном для вас темпе, когда и где угодно. А доступ к материалам останется у вас навсегда.
Понятная теория на интерактивной платформе
Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT. Вы изучите теорию на реальных примерах и выполните интерактивные задания на платформе.
Практические работы
Вы примените знания на реальных аналитических кейсах.
Обмен опытом
Делитесь опытом в телеграм-канале комьюнити.
Вам потребуются знания и навыки
Частые вопросы
Все материалы курса доступны бесплатно, изучайте их в удобное для вас время.
Начните прямо сейчас
Контролируйте облачную инфраструктуру и обеспечивайте стабильную работу приложений с Yandex Monitoring®.