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Yandex Monitoring®

  • Свободный доступ
  • 4 темы с теорией и практикой
  • Материал рассчитан на 10 часов
  • Входит в трек DevOps-инженер
  • Свидетельство об окончании

Обновлено в марте 2025

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Чему вы научитесь

Оптимизировать систему

Оптимизировать производительность системы, своевременно обнаруживать проблемы в работе веб-серверов и баз данных

Работать с дашбордами

Работать с готовыми дашбордами и виджетами, а также создавать их с помощью Yandex Monitoring®

Настраивать оператор Prometheus

Работать с Prometheus, включая настройку оператора в кластере Kubernetes®

Использовать PromQL

Использовать язык PromQL и отображать полученные данные в Yandex Monitoring®

Настраивать оповещения

Настраивать алерты, эскалации и звонки для критичных оповещений

Собирать метрики

Настраивать сбор и хранение несистемных метрик с помощью Yandex Unified Agent

Мониторинг инфраструктуры и приложений в Yandex Cloud

Monitoring® — это инструмент для сбора, хранения и визуализации метрик: для облачной инфраструктуры и пользовательских приложений. Yandex Monitoring® обеспечивает:

  • надёжность данных
  • лёгкую настройку панелей мониторинга
  • гибкие настройки для управления оповещениями
  • совместимость с популярным опенсорс-форматом Prometheus

Курс поможет разобраться во встроенных инструментах мониторинга Yandex Cloud и их интеграции с внешними сервисами, например Prometheus.

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Кому будет полезно

  • Разработчикам и DevOps-инженерам.
    Освоите инструменты мониторинга в Yandex Cloud, научитесь настраивать алерты и собирать метрики для контроля инфраструктуры.

  • Системным администраторам.
    Разберётесь в механизмах сбора метрик, мониторинга виртуальных машин, сервисов и инфраструктуры в облаке.

  • Аналитикам и инженерам данных.
    Научитесь интерпретировать метрики, работать с PromQL и строить дашборды для анализа работы сервисов.

  • IT-специалистам, работающим с облачными технологиями.
    Узнаете, как оптимизировать процессы мониторинга и повысить отказоустойчивость систем.

Программа

Темы можно проходить в произвольном порядке.
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  • Назначение мониторинга: задачи, структура, push- и pull-модели, методики изучения
  • Практика: создание сервисного аккаунта и виртуальной машины, обзор метрик, которые доступны с гипервизора

Авторы курса

Что вас ждёт

Доступ в любое время

Подходит для самостоятельного обучения — узнавайте новое в комфортном для вас темпе, когда и где угодно. А доступ к материалам останется у вас навсегда.

Понятная теория на интерактивной платформе

Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT. Вы изучите теорию на реальных примерах и выполните интерактивные задания на платформе.

Практические работы

Вы примените знания на реальных аналитических кейсах.

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм-канале комьюнити.

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Вам потребуются знания и навыки

Опыт работы с облачными технологиями и базовое понимание сервисов Yandex Cloud

Опыт работы с Linux и командной оболочкой Bash

Знание основ контейнеризации (Docker, Kubernetes®)

Опыт работы с YAML-файлами и конфигурацией инфраструктуры

Навыки работы с системами контроля версий, например с Git

Частые вопросы

Все материалы курса доступны бесплатно, изучайте их в удобное для вас время.

Начните прямо сейчас

Контролируйте облачную инфраструктуру и обеспечивайте стабильную работу приложений с Yandex Monitoring®.

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