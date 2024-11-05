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DevOps‑инженер

Трек объединяет курсы по основным DevOps‑инструментам и сценариям в Yandex Cloud. Можно проходить их в любой последовательности.

  • 3 уровня
  • 14 курсов
  • Сертификаты о прохождении
  • Бесплатный доступ
  • Разработано экспертами Yandex Cloud и партнёрами
К выбору курса

Как вы будете учиться

Теория

Читайте подробные лонгриды в удобное время

Практика

Тренируйтесь на актуальных задачах от Yandex Cloud и партнёров платформы

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм‑канале комьюнити

Introduction

Расскажем про основы работы в облаке и базовые понятия контейнеризации.

Кому подойдёт этот уровень

Разработчикам

создать инфраструктуру для командной разработки

Администраторам

перейти к современным DevOps‑практикам и мониторингу

Всем, кто интересуется DevOps

узнать больше о применении технологии

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Контейнеризация с Docker

Освоите Docker и начнёте управлять мультиконтейнерными приложениями.

12 часов на прохождение.

Обновлено в августе 2024

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Cloud Computing

На курсе вы узнаете, как:

  • Создавать своё облако в Yandex Cloud и работать с основными инфраструктурными сервисами.
  • Создавать и настраивать виртуальные машины, виртуальные сети и балансировщики нагрузки.
  • Автоматически восстанавливать и масштабировать облачные системы.

В разработке

Следите за обновлениями

В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.

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Intermediate

Поделимся основными инструментами DevOps в Yandex Cloud и сценариями их применения.

Кому подойдёт этот уровень

DevOps‑инженерам

углубить навыки автоматизации развёртывания приложений

Разработчикам

довести код до рабочих приложений и создать инфраструктуру для командной разработки

Системным администраторам

настроить автоматизированные пайплайны и мониторинг приложений

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Kubernetes® Basic

Освоите Kubernеtes: от развёртывания кластеров до мониторинга и управления доступом.

20 часов на прохождение.

Обновлено в сентябре 2024

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IaC: Terraform

Научитесь управлять инфраструктурой как кодом, развёртывать и масштабировать ресурсы.

14 часов на прохождение.

Обновлено в мае 2024

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GitLab CI/CD

Настроите CI/CD-пайплайны для автоматизации сборки, тестирования и развёртывания приложений в кластере Kubernetes.

В разработке

Metrics (Prom/VM stack)

Настроите и внедрите мониторинг инфраструктуры и приложений с помощью Yandex Monitoring.

В разработке

Logging (Loki, ELK)

Организуете сбор, хранение и выгрузку логов в облаке, познакомитесь с инструментами логирования.

В разработке

Следите за обновлениями

В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.

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Advanced

Расскажем про сложные и специфические сценарии для специалистов продвинутого уровня.

Кому подойдёт этот уровень

DevOps‑инженерам

улучшать пайплайны, стабильность и предсказуемость развёртываний

Руководителям DevOps‑команд

научиться работать со сложными и специфическими сценариями применения технологии

Администраторам

организовывать работу пользователей в кластере и повышать надёжность системы

Лидам команд

создавать и настраивать инфраструктуру разработки, тестирования и продакшена

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Деплой инфраструктуры по модели GitOps

Начнёте работу с Managed Service for Kubernetes, GitLab, Helm, Crossplane и Argo CD.

10 часов на прохождение.

Обновлено в августе 2024

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Нагрузочное тестирование

Повысите надёжность системы и научитесь определять её максимальную производительность.

15 часов на прохождение.

Обновлено в марте 2024

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DevSecOps в облачном CI/CD

Улучшите DevOps‑пайплайны и обеспечите безопасность приложений.

18 часов на прохождение.

Обновлено в июне 2024

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Kubernetes Advanced

Научитесь настраивать сетевую инфраструктуру и безопасность в Yandex Cloud, использовать продвинутые практики для работы с кластерами и реализовывать стратегии деплоя и автоскейлинга.

В разработке

Следите за обновлениями

В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.

Подписаться

Над треком работали

Павел Селиванов

Архитектор Yandex Cloud

Нурсултан Калниязов

Архитектор Yandex Cloud

Антон Брехов

Архитектор по работе с партнёрами Yandex Cloud

Роман Тимофеев

Архитектор Yandex Cloud

FAQ

Как организована практическая часть курсов?

Для закрепления материала вас ждут практические задания на платформе Yandex Cloud. Также в каждом уроке есть несколько проверочных вопросов для лучшего усвоения теории.