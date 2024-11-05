DevOps‑инженер
Трек объединяет курсы по основным DevOps‑инструментам и сценариям в Yandex Cloud. Можно проходить их в любой последовательности.
- 3 уровня
- 14 курсов
- Сертификаты о прохождении
- Бесплатный доступ
- Разработано экспертами Yandex Cloud и партнёрами
Как вы будете учиться
Introduction
Расскажем про основы работы в облаке и базовые понятия контейнеризации.
Кому подойдёт этот уровень
Кому подойдёт этот уровень
Разработчикам
создать инфраструктуру для командной разработки
Администраторам
перейти к современным DevOps‑практикам и мониторингу
Всем, кто интересуется DevOps
узнать больше о применении технологии
Контейнеризация с Docker
Освоите Docker и начнёте управлять мультиконтейнерными приложениями.
12 часов на прохождение.
Обновлено в августе 2024
Cloud Computing
На курсе вы узнаете, как:
- Создавать своё облако в Yandex Cloud и работать с основными инфраструктурными сервисами.
- Создавать и настраивать виртуальные машины, виртуальные сети и балансировщики нагрузки.
- Автоматически восстанавливать и масштабировать облачные системы.
В разработке
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.
Intermediate
Поделимся основными инструментами DevOps в Yandex Cloud и сценариями их применения.
Кому подойдёт этот уровень
Кому подойдёт этот уровень
DevOps‑инженерам
углубить навыки автоматизации развёртывания приложений
Разработчикам
довести код до рабочих приложений и создать инфраструктуру для командной разработки
Системным администраторам
настроить автоматизированные пайплайны и мониторинг приложений
Kubernetes® Basic
Освоите Kubernеtes: от развёртывания кластеров до мониторинга и управления доступом.
20 часов на прохождение.
Обновлено в сентябре 2024
IaC: Terraform
Научитесь управлять инфраструктурой как кодом, развёртывать и масштабировать ресурсы.
14 часов на прохождение.
Обновлено в мае 2024
GitLab CI/CD
Настроите CI/CD-пайплайны для автоматизации сборки, тестирования и развёртывания приложений в кластере Kubernetes.
В разработке
Metrics (Prom/VM stack)
Настроите и внедрите мониторинг инфраструктуры и приложений с помощью Yandex Monitoring.
В разработке
Logging (Loki, ELK)
Организуете сбор, хранение и выгрузку логов в облаке, познакомитесь с инструментами логирования.
В разработке
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.
Advanced
Расскажем про сложные и специфические сценарии для специалистов продвинутого уровня.
Кому подойдёт этот уровень
Кому подойдёт этот уровень
DevOps‑инженерам
улучшать пайплайны, стабильность и предсказуемость развёртываний
Руководителям DevOps‑команд
научиться работать со сложными и специфическими сценариями применения технологии
Администраторам
организовывать работу пользователей в кластере и повышать надёжность системы
Лидам команд
создавать и настраивать инфраструктуру разработки, тестирования и продакшена
Деплой инфраструктуры по модели GitOps
Начнёте работу с Managed Service for Kubernetes, GitLab, Helm, Crossplane и Argo CD.
10 часов на прохождение.
Обновлено в августе 2024
Нагрузочное тестирование
Повысите надёжность системы и научитесь определять её максимальную производительность.
15 часов на прохождение.
Обновлено в марте 2024
DevSecOps в облачном CI/CD
Улучшите DevOps‑пайплайны и обеспечите безопасность приложений.
18 часов на прохождение.
Обновлено в июне 2024
Kubernetes Advanced
Научитесь настраивать сетевую инфраструктуру и безопасность в Yandex Cloud, использовать продвинутые практики для работы с кластерами и реализовывать стратегии деплоя и автоскейлинга.
В разработке
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.
Над треком работали
Павел Селиванов
Архитектор Yandex Cloud
Нурсултан Калниязов
Архитектор Yandex Cloud
Антон Брехов
Архитектор по работе с партнёрами Yandex Cloud
Роман Тимофеев
Архитектор Yandex Cloud
FAQ
Как организована практическая часть курсов?
Как организована практическая часть курсов?
Для закрепления материала вас ждут практические задания на платформе Yandex Cloud. Также в каждом уроке есть несколько проверочных вопросов для лучшего усвоения теории.
Сколько стоит обучение?
Сколько стоит обучение?
Как получить сертификат?
Как получить сертификат?
Как и когда я буду учиться?
Как и когда я буду учиться?