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Yandex Managed Service for GitLab®

  • Свободный доступ
  • 4 темы с теорией и практикой
  • Материал рассчитан на 18 часов
  • Входит в трек «DevOps-инженер»
  • Свидетельство об окончании

Обновлено в апреле 2025 года.

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Чему вы научитесь

Работать с инстансами Managed GitLab® в Yandex Cloud, раннерами и CI/CD-задачами

Понимать методологию DevOps и инструменты DevOps-специалиста

Создавать пайплайны GitLab® и управлять ими

Интегрировать Yandex Cloud Registry и Lockbox в CI/CD для повышения стабильности и отказоустойчивости

Выстраивать процессы разработки, тестирования и развёртывания приложений

Масштабировать инфраструктуру с Yandex Cloud и Terraform для управления ресурсами GitLab®

Yandex Managed Service for GitLab®

GitLab® — платформа для автоматизации разработки, тестирования и развёртывания. Она объединяет все этапы DevOps.

Yandex Managed Service for GitLab® — это сервис для управления кодом, автоматизации CI/CD, хранения артефактов и совместной работы команд. Он интегрируется с Yandex Container Registry, позволяет настраивать доступ и масштабировать инфраструктуру в облаке.

Курс поможет освоить ключевые функции Yandex Managed Service for GitLab® и эффективно применять их в своих проектах.

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Кому будет полезно

  • Разработчикам и DevOps-инженерам
    Освоите настройку CI/CD в GitLab®, научитесь автоматизировать сборку, тестирование и развёртывание приложений.

  • Системным администраторам
    Познакомитесь с развёртыванием GitLab®, настройкой раннеров и управлением инфраструктурой в облаке.

  • Менеджерам команд разработки
    Узнаете, как организовать процессы согласования изменений, тестирования и развёртывания с помощью GitLab®.

  • IT-специалистам, работающим с облачными технологиями
    Научитесь интегрировать GitLab® с Yandex Cloud, Terraform и другими инструментами DevOps.

Программа

Темы можно проходить в произвольном порядке.

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  • Основные концепции DevOps и CI/CD
  • Подготовка инфраструктуры и развёртывание GitLab® в Yandex Cloud
  • Развёртывание и настройка GitLab Runner® в Yandex Cloud

Авторы

Павел Селиванов

Архитектор Yandex Cloud

Александр Душеин

Архитектор Yandex Cloud

Вячеслав Федосеев

DevOps Teamlead, «Честный знак»

Что вас ждёт

Доступ в любое время

Это курс для самостоятельного обучения — узнавайте новое в комфортном для вас темпе, в удобное время, из любой точки мира. Доступ к материалам курса останется у вас навсегда.

Понятная теория на интерактивной платформе

Программа составлена экспертами Yandex Cloud — изучайте теорию с примерами из практики и интерактивными заданиями прямо на платформе.

Практическая работа с сервисами Yandex Cloud

Пробуйте свои силы на реальных аналитических кейсах.

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм-чате комьюнити.

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Вам потребуются знания и навыки

Основы Git

Умение работать с Git и разбираться в принципах контроля версий.

Основы Docker

Базовые знания контейнеризации и опыт работы с Docker.

Основы Terraform

Опыт использования Terraform и понимание принципов управления облачной инфраструктурой.

Основы Linux

Опыт работы с операционной системой Linux и использование командной строки Bash.

Работа с YAML-файлами

Навыки работы с YAML-файлами, их структурой и синтаксическими правилами.

Принципы Kubernetes®

Базовое представление о принципах работы Kubernetes® и развёртывании приложений.

Частые вопросы

Все материалы предоставляются бесплатно.

Начните прямо сейчас

Освойте автоматизацию разработки с помощью GitLab®, настройку пайплайнов и эффективное развёртывание приложений в Yandex Cloud.

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