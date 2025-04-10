Yandex Managed Service for GitLab®
- Свободный доступ
- 4 темы с теорией и практикой
- Материал рассчитан на 18 часов
- Входит в трек «DevOps-инженер»
- Свидетельство об окончании
Обновлено в апреле 2025 года.
Чему вы научитесь
Работать с инстансами Managed GitLab® в Yandex Cloud, раннерами и CI/CD-задачами
Понимать методологию DevOps и инструменты DevOps-специалиста
Создавать пайплайны GitLab® и управлять ими
Интегрировать Yandex Cloud Registry и Lockbox в CI/CD для повышения стабильности и отказоустойчивости
Выстраивать процессы разработки, тестирования и развёртывания приложений
Масштабировать инфраструктуру с Yandex Cloud и Terraform для управления ресурсами GitLab®
Yandex Managed Service for GitLab®
GitLab® — платформа для автоматизации разработки, тестирования и развёртывания. Она объединяет все этапы DevOps.
Yandex Managed Service for GitLab® — это сервис для управления кодом, автоматизации CI/CD, хранения артефактов и совместной работы команд. Он интегрируется с Yandex Container Registry, позволяет настраивать доступ и масштабировать инфраструктуру в облаке.
Курс поможет освоить ключевые функции Yandex Managed Service for GitLab® и эффективно применять их в своих проектах.
Кому будет полезно
Кому будет полезно
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Разработчикам и DevOps-инженерам
Освоите настройку CI/CD в GitLab®, научитесь автоматизировать сборку, тестирование и развёртывание приложений.
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Системным администраторам
Познакомитесь с развёртыванием GitLab®, настройкой раннеров и управлением инфраструктурой в облаке.
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Менеджерам команд разработки
Узнаете, как организовать процессы согласования изменений, тестирования и развёртывания с помощью GitLab®.
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IT-специалистам, работающим с облачными технологиями
Научитесь интегрировать GitLab® с Yandex Cloud, Terraform и другими инструментами DevOps.
Программа
Темы можно проходить в произвольном порядке.
- Основные концепции DevOps и CI/CD
- Подготовка инфраструктуры и развёртывание GitLab® в Yandex Cloud
- Развёртывание и настройка GitLab Runner® в Yandex Cloud
Авторы
Павел Селиванов
Архитектор Yandex Cloud
Александр Душеин
Архитектор Yandex Cloud
Вячеслав Федосеев
DevOps Teamlead, «Честный знак»
Что вас ждёт
Что вас ждёт
Доступ в любое время
Это курс для самостоятельного обучения — узнавайте новое в комфортном для вас темпе, в удобное время, из любой точки мира. Доступ к материалам курса останется у вас навсегда.
Понятная теория на интерактивной платформе
Программа составлена экспертами Yandex Cloud — изучайте теорию с примерами из практики и интерактивными заданиями прямо на платформе.
Практическая работа с сервисами Yandex Cloud
Пробуйте свои силы на реальных аналитических кейсах.
Обмен опытом
Делитесь опытом в телеграм-чате комьюнити.
Вам потребуются знания и навыки
Частые вопросы
Все материалы предоставляются бесплатно.
Начните прямо сейчас
Освойте автоматизацию разработки с помощью GitLab®, настройку пайплайнов и эффективное развёртывание приложений в Yandex Cloud.
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