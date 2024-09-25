Деплой инфраструктуры по модели GitOps
- Три модуля с теорией и практикой
- Бесплатный курс
- Сертификат об окончании курса
- 10 часов на прохождение
- Обновлено в августе 2024
На курсе вы
Развернёте облачную инфраструктуру
Организуете конвейер для сборки и деплоя приложения на микросервисах
Познакомитесь с Managed Service for Kubernetes® в Yandex Cloud
Научитесь работать с GitLab, Helm, Crossplane и Argo CD
Будете много практиковаться
Сделаете базовый пайплайн, который позволит вам провести код от дева до запуска в продакшн
Кому подойдёт курс
Кому подойдёт курс
Практикующим DevOps‑инженерам middle- или senior‑уровня.
Мы не учим вас профессии DevOps, а фокусируемся на том, как с помощью наших инструментов вы сможете улучшить свою работу.
Мы ждём, что вы:
Docker и Kubernetes®
- Работали с Docker и знаете основные команды
- Работали с Kubernetes
- Знакомы с Helm
Git, SCM-системы
- Работали с Git
- Работали с GitHub, GitLab или Bitbucket
Веб
- Понимаете протоколы HTTP, HTTPS
- Знакомы с веб-сервером Nginx или Apache
- Понимаете, как устроены веб-приложения
Программа
Введение
Введение
Расскажем подробнее о том, что вас будет ждать в курсе, и дадим рекомендации, как подготовиться к его прохождению.
1. GitOps-подход
1. GitOps-подход
2. IaC: Crossplane
2. IaC: Crossplane
3. Деплой приложения с GitLab
3. Деплой приложения с GitLab
Итоги курса и сертификат
Итоги курса и сертификат
Курс разработан совместно с KTS
KTS DevOps — это полностью документированные CI/CD и инфраструктура, за которые отвечает целая команда опытных инженеров.
Авторы курса
Нарек Татевосян
Руководитель команды архитекторов Yandex Cloud
Нурслутан Калниязов
Архитектор облачных решений Yandex Cloud
Павел Селиванов
Архитектор Yandex Cloud
Сергей Маленко
Руководитель DevOps-направления KTS
Как вы будете учиться
Изучение теории
Читайте интересные лонгриды в любое удобное время
Решение практических заданий
Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам
Поддержка и обмен опытом
Делитесь опытом с коллегами и задавайте вопросы специалистам Yandex Cloud в Telegram-чате Kubernetes the right way
Частые вопросы
Как организована практическая часть курса?
Как организована практическая часть курса?
Практические задания курса вы проходите в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно будет оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант. Стартовый грант даётся, когда вы создаёте свой первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней. Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.
Сколько времени займёт прохождение курса?
Сколько времени займёт прохождение курса?
Получу ли я сертификат?
Получу ли я сертификат?
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