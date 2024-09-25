Практические задания курса вы проходите в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно будет оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант. Стартовый грант даётся, когда вы создаёте свой первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней. Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.