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Деплой инфраструктуры по модели GitOps

  • Три модуля с теорией и практикой
  • Бесплатный курс
  • Сертификат об окончании курса
  • 10 часов на прохождение
  • Обновлено в августе 2024
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На курсе вы

Развернёте облачную инфраструктуру

Организуете конвейер для сборки и деплоя приложения на микросервисах

Познакомитесь с Managed Service for Kubernetes® в Yandex Cloud

Научитесь работать с GitLab, Helm, Crossplane и Argo CD

Будете много практиковаться

Сделаете базовый пайплайн, который позволит вам провести код от дева до запуска в продакшн

Кому подойдёт курс

Практикующим DevOps‑инженерам middle- или senior‑уровня.

Мы не учим вас профессии DevOps, а фокусируемся на том, как с помощью наших инструментов вы сможете улучшить свою работу.

Мы ждём, что вы:

Docker и Kubernetes®

  • Работали с Docker и знаете основные команды
  • Работали с Kubernetes
  • Знакомы с Helm

Git, SCM-системы

  • Работали с Git
  • Работали с GitHub, GitLab или Bitbucket

Веб

  • Понимаете протоколы HTTP, HTTPS
  • Знакомы с веб-сервером Nginx или Apache
  • Понимаете, как устроены веб-приложения

На курсе вы разберётесь в сервисах Yandex Cloud

Программа

Введение

Расскажем подробнее о том, что вас будет ждать в курсе, и дадим рекомендации, как подготовиться к его прохождению.

Курс разработан совместно с KTS

KTS DevOps — это полностью документированные CI/CD и инфраструктура, за которые отвечает целая команда опытных инженеров.

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Авторы курса

Нарек Татевосян

Руководитель команды архитекторов Yandex Cloud

Нурслутан Калниязов

Архитектор облачных решений Yandex Cloud

Павел Селиванов

Архитектор Yandex Cloud

Сергей Маленко

Руководитель DevOps-направления KTS

Как вы будете учиться

Изучение теории

Читайте интересные лонгриды в любое удобное время

Решение практических заданий

Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам

Поддержка и обмен опытом

Делитесь опытом с коллегами и задавайте вопросы специалистам Yandex Cloud в Telegram-чате Kubernetes the right way

Частые вопросы

Как организована практическая часть курса?

Практические задания курса вы проходите в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно будет оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант. Стартовый грант даётся, когда вы создаёте свой первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней. Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.

Начните обучение сегодня

Разверните гибкую облачную инфраструктуру на базе Yandex Cloud

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