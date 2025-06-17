Как Мосполитех вдвое снизил количество инфраструктурных инцидентов

Университет использовал собственную IT-инфраструктуру, но сталкивался с ростом капитальных затрат на покупку нового и обновление имеющегося оборудования, увеличением расходов на поддержку инженерных систем собственного ЦОДа, рисками вендорлока, потребностью в расширении штата IT-специалистов и пропорциональным ростом ФОТ. Также у университета был дефицит квалифицированных кадров, например в области больших данных, искусственного интеллекта и анализа информации.

Поэтому решили реорганизовать инфраструктуру: часть систем университета перенести в облако, а часть оставить в собственном ЦОДе. Так можно было делегировать большую часть нагрузки по обслуживанию инфраструктуры поставщику облачных услуг. Это должно было упростить поддержку, снизить затраты и необходимый уровень компетенций команды. Специалисты университета смогли бы сфокусироваться на эксплуатации систем и гарантировать нужную скорость технологических изменений.

Мосполитех рассматривал несколько облачных платформ, оценивая уровень SLA и возможности масштабирования. Провайдер должен был предоставить нужные проекту вычислительные мощности, инструменты для быстрого развёртывания сервисов и управления инфраструктурой. Платформа должна быть сертифицирована в области информационной безопасности — ресурсы аттестованы в соответствии со 152-ФЗ и требованиями ФСТЭК.

Выбор сделали в пользу Yandex Cloud. Платформа предложила высокое качество технической поддержки, широкий спектр управляемых сервисов, гибкую модель ценообразования и понятную систему биллинга. Кроме того, Yandex Cloud соответствовала требованиям по отказоустойчивости за счёт использования нескольких ЦОДов.