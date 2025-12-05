Записи вебинаров и полезные материалы
Продуктовый дайджест Yandex Cloud (ноябрь)
Открыли доступ к Alice AI LLM, запустили два новых курса, обновили несколько сервисов платформы данных и локационные правила в Yandex Cloud CDN, добавили спарклайны в Yandex Cloud Monitoring — об этом и многом другом в свежем дайджесте.
- Открыли доступ к Alice AI — семейству нейросетей Яндекса, которое оптимизировано под русский язык и может быть более выгодным в использовании по сравнению с опенсорс-нейросетями.
- Проведели вебинары Yandex AI Studio Series, на которых эксперты рассказали о создании ИИ-решений — от простых агентов до сложных мультиагентных систем.
- В Yandex Cloud CDN появились новые возможности для настройки локационных правил с использованием регулярных выражений.
- Внесли изменения в условия использования Yandex Cloud: ресурсы будут блокироваться при попытке использования их для целей VPN.
- В Yandex API Gateway реализовали интеграцию Swagger UI для просмотра и тестирования API.
- Оптимизировали работу кластеров в Yandex Managed Service for Kubernetes® для поддержки больших нагрузок.
- В Yandex Managed Service for GitLab добавили поддержку хранения файлов Gitlab в S3.
- В Yandex Cloud Monitoring появились спарклайны и другие обновления.
- В Yandex Cloud Logging стал доступен новый UI для работы с логами.
- Сервис Yandex Identity Hub стал публично доступен и теперь тарифицируется.
- Запустили курсы «Создание ИИ-агентов в Yandex Cloud» и «Защита приложений».
- Обновили экзамен Yandex Cloud Certified Engineer Associate.
- В Marketplace появились новые продукты: Нейроюрист, Гармония ELT и ОС «МСВСфера Сервер» 9.
Искусственный интеллект и машинное обучение
Обучили более 4 тыс. специалистов работе с ИИ‑агентами
В серии вебинаров Yandex AI Studio Series эксперты рассказали, как создавать ИИ‑решения: от создания простых агентов до разработки сложных мультиагентных систем.
Показали несколько практических сценариев. Один из них — создание поисковых агентов, способных находить информацию как в интернете, так и в корпоративных базах данных, включая документы, изображения и файлы PDF. Другой сценарий — разработка голосовых агентов на базе Realtime API. Такие помощники генерируют ответы с задержкой менее секунды и интегрируются с внешними приложениями непосредственно во время диалога.
На воркшопе показали пример создания системы из нескольких ИИ‑агентов. В качестве кейса рассмотрели помощника для ресторанного бизнеса, который формирует гастрономические рекомендации для гостей.
Участники получили возможность задать вопросы экспертам и применили новые знания в интерактивных форматах. Наиболее активных из них мы пригласили на закрытую встречу в Москве для обсуждения собственных проектов и общих трендов в развитии ИИ‑агентов.
Открыли доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей Яндекса
Модель стала универсальнее для бизнеса — она хорошо работает в сценариях, где необходим поиск и ответы по корпоративным базам знаний.
«Alice AI LLM сохранила все сильные стороны YandexGPT: более 40 тыс. наших клиентов используют её ради лаконичных и чётких ответов, точного извлечения данных из документов и RAG‑сценариев».
Стоимость использования Alice AI может быть значительно ниже, чем у опенсорс‑нейросетей, благодаря оптимизированному под русский язык токенизатору. В один токен Alice AI помещается примерно 4–5 кириллических символов, в то время как в опенсорс‑моделях — 2–3. Итоговая стоимость запросов может быть дешевле в 1,5–2 раза. Кроме того, тарификация теперь раздельная: входящие токены стоят в 4 раза дешевле, чем исходящие.
Обновили несколько сервисов
В AI Search теперь можно загружать не только файлы целиком, но и свои чанки. Раньше при индексации система сама разбивала документы на части по стандартному алгоритму. Теперь можно загружать уже предобработанные чанки в формате jsonl напрямую через API. Обновление примечательно тем, что теперь, когда вы сами задаёте структуру, сохраняется логика и смысл данных, а генеративные ответы становятся точнее и релевантнее.
В обновлённом Yandex Cloud ML SDK теперь можно напрямую обращаться к Yandex Search API и использовать поиск Яндекса в своих приложениях. Yandex Search API позволяет автоматически отправлять запросы к поисковой базе Яндекса и получать готовую поисковую выдачу. С помощью ML SDK можно быстро реализовать разные сценарии поиска: текстовый поиск в интернете, поиск изображений по текстовым описаниям и изображениям.
С 20 ноября Web Search стал платным при подключении через Responses API — 900 рублей за 1000 запросов (с НДС 20%). Инструмент обычно используют при разработке текстовых и голосовых агентов — например, когда ИИ‑приложению нужно использовать последние новости или проверить терминологию.
Инфраструктура и сеть
Yandex Cloud CDN
Обновления в локационных правилах
Локационные правила на Yandex Cloud CDN позволяют гибче настраивать свой сервис. Например, разрешить доступ только определённым IP, настроить редирект, запросить у пользователя подтверждающий токен, указать специфическое время кеширования или даже полностью отключить кеширование для динамического контента.
Теперь появилась возможность применять разные сценарии конфигурации CDN конкретно к запрошенному пути URI с помощью регулярных выражений. Функциональность доступна только у провайдера Yandex Cloud CDN. На один ресурс можно применить до 15 правил.
Другие новости
Мы внесли изменения в условия использования сервиса — теперь Yandex Cloud будет без уведомления незамедлительно блокировать ресурсы в случае обнаружения попытки их использования для целей VPN.
Кроме того, опубликовали подробную информацию о разборе данных в полях логов CDN.
Платформа данных
Yandex Managed Service for PostgreSQL
На странице настроек СУБД заработал поиск по их каноническим именам, например shared_buffers.
Там же появилась опция сброса всех настроек в их дефолтное состояние.
Yandex Managed Service for MySQL®
Если в кластере создано больше одной базы данных, их можно связать. При попытке удалить одну базу данных из кластера с такими связями возникала неизвестная ошибка. Теперь мы будем явно говорить об этом и не позволять удалять базу, пока эти связи не будут сняты.
Yandex Managed Service for Valkey™
Теперь Valkey™ можно легко превратить в векторную базу данных для ваших ИИ‑решений. Храните эмбеддинги и находите семантически похожие данные за миллисекунды — идеально для RAG‑систем, чат‑ботов и рекомендательных движков.
Также дополнительный контекст можно без сериализации положить рядом в формате JSON и использовать фильтры Блума для более эффективной фильтрации данных.
Этого можно достичь за счёт поддержки модулей для Yandex Managed Service for Valkey™:
- Valkey‑Search — векторный и полнотекстовый поиск,
- Valkey‑JSON — нативная работа с JSON‑документами,
- Valkey‑Bloom — вероятностные структуры данных.
Попробовать можно уже сейчас через привычные API, CLI и Terraform.
Yandex Managed Service for Trino
Мы поддержали версию 476 и добавили возможность обновления созданных кластеров.
Бессерверные вычисления
Сделали в Yandex API Gateway интеграцию Swagger UI, позволяющую просматривать и тестировать API с помощью популярного инструмента.
Чтобы этим пользоваться, в конструкторе спецификации Yandex API Gateway добавьте интеграцию со Swagger UI — либо нажатием кнопки в тулбаре, либо добавив эндпойнт x‑yc‑apigateway-integration:swagger в YAML‑спецификации.
Кроме того, мы обновили набор моделей в интеграционных шагах Workflows. Актуальный список моделей:
- YandexGPT,
- YandexGPT Lite,
- Qwen3‑235B‑A22B‑FP8,
- GPT‑OSS‑120b,
- GPT‑OSS‑20b.
Контейнеры и Kubernetes®
Yandex Managed Service for Kubernetes®
Оптимизировали некоторые аспекты работы кластеров для поддержки больших нагрузок. Добавили поддержку работы с Yandex Cloud Registry, который недавно вышел в GA.
Yandex Managed Service for GitLab
Добавили поддержку хранения файлов Gitlab в S3.
Мониторинг
Yandex Cloud Monitoring
-
В сервисе появились спарклайны — возможность отображать на виджете «плитка» небольшой график. Это позволяет быстро увидеть тренды и колебания показателей, не отвлекаясь на детальный анализ больших графиков. Включить можно в настройках графика.
-
Идентификатор рабочего пространства (workspaceId) стал параметром для дашбордов Yandex Cloud Monitoring.
-
Скрипт для импорта дашбордов из Grafana в Yandex Managed Service for Prometheus®. Он упрощает перенос дашбордов из Grafana в сервис мониторинга. Если вы используете Yandex Managed Service for Prometheus® и хотите мигрировать существующие панели, инструмент поможет быстро и безопасно адаптировать их к нашей облачной среде.
-
Мы увеличили лимиты на запросы в Yandex Managed Service for Prometheus® с 10 000 до 20 000.
Yandex Cloud Logging
В сервисе стал доступен новый UI для работы с логами. У него есть преимущества:
- ускоренный поиск;
- история запросов и «Избранное»;
- возможность искать по glob и regexp;
- режим токенов для быстрого набора необходимого запроса;
- более гибкий язык запросов с саджестами по ключам и их значениям;
- возможности дозагрузки контекста к логам, аналог grep -C в командной строке;
- построение графиков по различным срезам — например, динамика ошибок по хостам или эндпоинтам;
- сценарии автообновления и многое другое.
Безопасность
Yandex Identity Hub
-
Сервис стал публично доступен и теперь тарифицируется.
-
Провели вебинар, на котором рассказали, как работает синхронизация пользователей и групп из Active Directory и как агент автоматически переносит данные из Active Directory в Identity Hub, а также познакомились с личным кабинетом, просмотром событий в UI и другими новыми инструментами Identity Hub.
Киберланч в Кибердоме
Собрали CISO, CDO, руководителей ИБ- и комплаенс‑направлений и обсудили, какие новые угрозы и сценарии утечек данных видят участники рынка и что мешает организациям эффективно защищать данные.
Также показали, как построить безопасную экосистему, где доступы и информация под контролем — используя сервисы Yandex Identity Hub и модуль DSPM в составе Yandex Security Deck.
Обучение и сертификация
Запустили курс «Создание ИИ‑агентов в Yandex Cloud»
Бесплатный курс от Yandex Cloud научит разрабатывать агентов, которые отвечают на основе внутренних и внешних баз знаний.
Вы поймёте, как устроены ИИ‑агенты на базе LLM, и научитесь:
- реализовывать решения на базе ИИ в Yandex Cloud;
- разбираться, чем отличаются function calling, MCP, RAG и tools;
- подключать внешние системы к ИИ‑агентам;
- системно оценивать качество ответов агентов.
Вас ждет шесть часов теории и практики, а после успешного завершения вы получите свидетельство о прохождении.
Запустили курс «Защита приложений»
Эксперты из Yandex Cloud и компании «Инфосистемы Джет» подготовили новый курс по управлению приложениями в облаке. Он входит в трек Security и будет полезен всем, кто занимается развёртыванием и сопровождением приложений: инженерам и специалистам по информационной безопасности и Application Security.
Материалы курса научат вас работать с Yandex Smart Web Security — современной платформой для защиты сайтов и приложений от ботов, DDoS- и веб‑атак.
Вы научитесь:
- разбираться в природе атак на веб‑системы и методах защиты;
- проверять эффективность — анализировать атаки и настраивать защиту так, чтобы она отражала реальные угрозы;
- предотвращать DDoS‑атаки с опорой на полученные практические навыки;
- настраивать защиту веб‑приложений в Yandex Cloud — освоите Smart Web Security, Web Application Firewall, Advanced Rate Limiter и Yandex SmartCaptcha.
Продолжительность курса — около 20 часов. Он состоит из пяти модулей с теорией и практическими заданиями. После успешного завершения вы получите свидетельство о прохождении.
Обновили экзамен Yandex Cloud Certified Engineer Associate
Изменения коснулись структуры теста и уровня проверяемых компетенций. Также мы учли результаты исследования рабочих задач облачных инженеров и обновления платформы. В связи с обновлением записаться на экзамен можно со скидкой 30% до 31 января 2026 года.
Yandex Cloud Marketplace
Новые продукты и обновления на витрине:
Нейроюрист — ИИ‑помощник для юристов
Сервис для профессиональной юридической работы:
- отвечает на юридические вопросы и находит ссылки на нормативные документы;
- анализирует загруженные договоры и другие материалы;
- помогает разбираться в формулировках и терминах;
- подбирает подходящие источники и сферу права;
- рассматривает сложные ситуации в режиме рассуждения.
Ежемесячная подписка оформляется на одного пользователя и включает определённое количество обращений: от 50 до 600 запросов в месяц.
Гармония ELT — автоматизация построения DWH
Новый продукт от партнёра Yandex Cloud — компании Navicon — предназначен для ускорения создания и развития хранилищ данных на базе опенсорс‑технологий.
Решение автоматизирует подключение источников, типовые ELT‑операции, контроль качества данных и построение Data Lineage, позволяя сократить до 50% трудозатрат инженеров. Поддерживается low‑code‑подход и удобный интерфейс для разработчиков и аналитиков.
ОС «МСВСфера Сервер» 9
Высокопроизводительная серверная операционная система совместима с экосистемой RHEL, подходит для построения корпоративных платформ и включает инструменты миграции с RHEL‑совместимых дистрибутивов, бюллетени безопасности и OVAL‑файлы.
В версии 9.6 появились:
- контроль USB‑устройств;
- сканер безопасности Docker®‑образов;
- FreeIPA и Samba для построения доменов;
- создание VPN‑туннелей с сертификатами ГОСТ;
- новые графические утилиты для администрирования;
- настройки ограничения доступа в зависимости от рабочего времени сотрудников.
Документация
Инфраструктура и сеть
Yandex API Gateway
- Добавили информацию про расширение x-yc-apigateway-integration:swagger.
- Добавили пошаговую инструкцию по добавлению расширения x-yc-apigateway-integration:swagger.
Yandex Application Load Balancer
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению маршрутами: описали модификацию параметров HTTP-запросов.
Yandex BareMetal
- Добавили новые конфигурации серверов и калькулятор для конфигурации.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Cloud CDN
- Добавили информацию про локационные правила.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке локационных правил.
- Добавили Справочник логов запросов к CDN-серверам и экранирующим серверам.
Yandex Cloud Desktop
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Compute Cloud
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены на GPU PLATFORM V4.
Yandex Monitoring
- Обновили информацию про Yandex Managed Service for Prometheus®: увеличили количество метрик в одном запросе на чтение.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с правилами алертинга: добавили информацию про просмотр алертов.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по созданию распределённой инфраструктуры с защищённым доступом.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили примеры расчёта стоимости для прокси-сервера.
- Обновили Справочник API.
Платформа данных
Managed Databases
- Добавили классы хостов: AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
- Добавили диаграмму ролей в раздел «Управление доступом» для сервисов: Yandex Managed Service for Apache Airflow®, Yandex Managed Service for Apache Spark™, Yandex Managed Service for Trino, Yandex Managed Service for YTsaurus и Yandex Data Processing.
Yandex Data Processing
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера Yandex Data Processing и созданию кластера Yandex Data Processing с автомасштабированием в сети другого каталога: добавили IP-адрес для UI Proxy.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера Yandex Data Processing с автомасштабированием в сети другого каталога, созданию кластера Yandex Data Processing и изменению кластера Yandex Data Processing: добавили информацию про использование сервисных аккаунтов для автоматического масштабирования подкластеров.
Yandex Data Transfer
- Добавили «Историю изменений» за октябрь.
- Обновили информацию про доступные трансферы: добавили трансфер из YDB в PostgreSQL.
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению трансфером: добавили информацию о копировании и репликации.
- Обновили пошаговую инструкцию по передаче данных в эндпоинт-приемник ClickHouse®: обновили информацию о расширенных настройках.
Yandex DataLens
- Добавили информацию про изменения в правилах тарификации.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию подключения к Trino: добавили информацию про создание датасета.
- Обновили раздел «Вопросы и ответы» про тарификацию и оплату: добавили информацию про изменение правил тарификации с 1 декабря 2025 года.
Yandex Managed Service for Apache Airflow®
- Добавили информацию про классы хостов Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавили Справочник аудитных логов.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию и изменению кластера Apache Airflow™: описали настройку DAG-процессора с помощью Terraform.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера Apache Airflow™: добавили примеры.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера Apache Kafka®: добавили примеры.
Yandex Managed Service for Apache Spark™
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению к кластеру Apache Spark™.
- Добавили Справочник аудитных логов.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Yandex Managed Service for ClickHouse®
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Добавили «Историю изменений» за октябрь.
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Managed Service for OpenSearch
- Обновили информацию по индексы в OpenSearch: описали кодеки индексов.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Managed Service for Trino
- Добавили пошаговую инструкцию по обновлению версии Trino.
- Обновили список доступных коннекторов: добавили MySQL®.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера Trino: добавили информацию TLS.
- Обновили Справочник аудитных логов: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Managed Service for Valkey™
- Добавили «Историю изменений» за октябрь.
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Managed Service for YTsaurus
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Yandex MPP Analytics for PostgreSQL
- Обновили пошаговую инструкцию по мониторингу состояния кластера Greenplum® и хостов: добавили информацию про статистику bloat системного каталога.
Yandex MetaData Hub
- Добавили пошаговую инструкцию по запросам к наборам данных с помощью Yandex WebSQL.
- Добавили пошаговую инструкцию по получению профиля данных.
- Добавили Справочник Terraform для Connection Manager.
- Добавили Справочник Terraform для Apache Hive™ Metastore.
- Добавили «Историю изменений» за октябрь.
- Обновили информацию про подключение Connection manager к базам данных: описали зависимости.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с Connection Manager: добавили способ выполнения действий с помощью Terraform.
Yandex Monitoring
- Обновили информацию про Yandex Managed Service for Prometheus®: увеличили количество метрик в одном запросе на чтение.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с правилами алертинга: добавили информацию про просмотр алертов.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex StoreDoc
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с SQL-запросами в Yandex WebSQL.
- Добавили «Историю изменений» за октябрь.
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Контейнеры
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавили практическое руководство по мониторингу кластера с помощью Prometheus Operator с поддержкой Yandex Monitoring.
- Добавили пошаговую инструкцию по установке Kubernetes Node Remediation.
Инструменты разработчика
Yandex Managed Service for GitLab
- Добавили пошаговую инструкцию по интеграции с Object Storage.
Yandex Search API
- Обновили пошаговую инструкцию по поиску изображений по заданному изображению: добавили способ выполнения действий с помощью SDK.
Бессерверные вычисления
Yandex API Gateway
- Добавили информацию про расширение x-yc-apigateway-integration:swagger.
- Добавили пошаговую инструкцию по добавлению расширения x-yc-apigateway-integration:swagger.
Yandex Cloud Notification Service
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены.
Yandex Serverless Integrations
- Обновили раздел «Управление доступом»: добавили диаграммы ролей для Workflows и EventRouter.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавили события уровня сервисов для Yandex Identity and Access Management.
- Добавили события уровня конфигурации для сервисов: Yandex AI Studio, Yandex Managed Service for Apache Airflow™, Yandex Managed Service for Trino и Yandex Managed Service for Apache Spark™.
- Обновили Справочник API.
Yandex GOST Gateway
- Добавили обзорную информацию о сервисе GOST Gateway.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили «Историю изменений» за октябрь и III квартал 2025.
- Обновили Справочник аудитных логов: добавили события уровня сервисов.
Yandex Identity Hub
- Добавили информацию про портал Мой аккаунт.
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Яндекс 360.
- Добавили практическое руководство по использованию сервисного аккаунта с профилем OS Login для управления ВМ с помощью Ansible.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению пользователем в портале Мой аккаунт.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению тарификацией.
- Добавили «Историю изменений» за октябрь и III квартал 2025.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению политиками MFA: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию SAML-приложения, деактивированию и удалению SAML-приложения и изменению SAML-приложения в Yandex Identity Hub: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили информацию о ролях для сопоставления с группами во внешней инфраструктуре.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены.
Yandex Smart Web Security
- Добавили практическое руководство по созданию распределённой инфраструктуры с защищённым доступом.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили примеры расчёта стоимости для прокси-сервера.
- Обновили Справочник API.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Cloud Billing
- Обновили информацию про оплату ресурсов: добавили новые способы оплаты.
Yandex Cloud Console
- Добавили пошаговую инструкцию по началу работы с сервисами и созданию ресурсов.
Yandex Cloud Quota Manager
- Добавили раздел квоты для сервисов Yandex Cloud.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили «Историю изменений» за октябрь и III квартал 2025.
- Обновили Справочник аудитных логов: добавили события уровня сервисов.
Yandex Identity Hub
- Добавили информацию про портал Мой аккаунт.
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Яндекс 360.
- Добавили практическое руководство по использованию сервисного аккаунта с профилем OS Login для управления ВМ с помощью Ansible.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению пользователем в портале Мой аккаунт.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению тарификацией Yandex Identity Hub.
- Добавили «Историю изменений» за октябрь и III квартал 2025.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению политиками MFA: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию SAML-приложения, деактивированию и удалению SAML-приложения и изменению SAML-приложения в Yandex Identity Hub: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили информацию о ролях для сопоставления с группами во внешней инфраструктуре.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены.
Yandex Monitoring
- Обновили информацию про Yandex Managed Service for Prometheus®: увеличили количество метрик в одном запросе на чтение.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с правилами алертинга: добавили информацию про просмотр алертов.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
ИИ для бизнеса
Yandex AI Studio
- Добавили информацию про инструмент поиска в интернете Web Search.
- Добавили информацию про инструмент поиска по файлам.
- Добавили информацию про переход с AI Assistant API на Responses API.
- Добавили практическое руководство по интеграции генеративных моделей в Visual Studio Code.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию текстового агента с поиском по файлам.
- Обновили информацию про модели базового инстанса: добавили Alice AI LLM.
- Обновили Справочник SDK.
- Обновили Справочник аудитных логов: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Search API
- Обновили пошаговую инструкцию по поиску изображений по заданному изображению: добавили способ выполнения действий с помощью SDK.
Yandex SpeechKit
- Обновили информацию про системные требования: добавили аппаратные требования для NVIDIA® Tesla® H100.
Бизнес-инструменты
Yandex Cloud Desktop
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Cloud Video
- Добавили практическое руководство по готовым решениям по оформлению видео в IFrame.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению субтитрами, суммаризацией и нейропереводом: добавили информацию о тарификации.
Yandex DataLens
- Добавили информацию про изменения в правилах тарификации.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию подключения к Trino: добавили информацию про создание датасета.
- Обновили раздел «Вопросы и ответы» про тарификацию и оплату: добавили информацию про изменение правил тарификации с 1 декабря 2025 года.
Yandex SpeechSense
- Добавили практическое руководство по работе с AI-ассистентом в SpeechSense.
- Обновили практические руководства по интеграции с amoCRM и Битрикс24: добавили информацию про шаблоны для создания подключения.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию подключения: добавили информацию про шаблоны для создания подключения.
Другие обновления
Обзор платформы Yandex Cloud
- Добавили описание термина Вебхук в разделе «Облачная терминология».
Партнерская программа Yandex Cloud
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке квот для клиентов.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру детализации сабаккаунтов.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию аккаунта.
- Обновили информацию про партнерский портал.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Яндекс 360.
- Добавили практическое руководство по использованию сервисного аккаунта с профилем OS Login для управления ВМ с помощью Ansible.
- Добавили практическое руководство по мониторингу кластера с помощью Prometheus Operator с поддержкой Yandex Monitoring.
- Добавили практическое руководство по интеграции генеративных моделей в Visual Studio Code.
- Добавили практическое руководство по готовым решениям по оформлению видео в IFrame.
- Добавили практическое руководство по созданию распределённой инфраструктуры с защищённым доступом.
- Добавили практическое руководство по работе с AI-ассистентом в SpeechSense.
- Обновили практические руководства по интеграции с amoCRM и Битрикс24: добавили информацию про шаблоны для создания подключения.