Связаться с намиПодключиться

Продуктовый дайджест Yandex Cloud (ноябрь)

Открыли доступ к Alice AI LLM, запустили два новых курса, обновили несколько сервисов платформы данных и локационные правила в Yandex Cloud CDN, добавили спарклайны в Yandex Cloud Monitoring — об этом и многом другом в свежем дайджесте.

5 декабря 2025 г.
20 минут чтения
Краткий пересказ YandexGPT
  • Открыли доступ к Alice AI — семейству нейросетей Яндекса, которое оптимизировано под русский язык и может быть более выгодным в использовании по сравнению с опенсорс-нейросетями.
  • Проведели вебинары Yandex AI Studio Series, на которых эксперты рассказали о создании ИИ-решений — от простых агентов до сложных мультиагентных систем.
  • В Yandex Cloud CDN появились новые возможности для настройки локационных правил с использованием регулярных выражений.
  • Внесли изменения в условия использования Yandex Cloud: ресурсы будут блокироваться при попытке использования их для целей VPN.
  • В Yandex API Gateway реализовали интеграцию Swagger UI для просмотра и тестирования API.
  • Оптимизировали работу кластеров в Yandex Managed Service for Kubernetes® для поддержки больших нагрузок.
  • В Yandex Managed Service for GitLab добавили поддержку хранения файлов Gitlab в S3.
  • В Yandex Cloud Monitoring появились спарклайны и другие обновления.
  • В Yandex Cloud Logging стал доступен новый UI для работы с логами.
  • Сервис Yandex Identity Hub стал публично доступен и теперь тарифицируется.
  • Запустили курсы «Создание ИИ-агентов в Yandex Cloud» и «Защита приложений».
  • Обновили экзамен Yandex Cloud Certified Engineer Associate.
  • В Marketplace появились новые продукты: Нейроюрист, Гармония ELT и ОС «МСВСфера Сервер» 9.
Тезисы сформулированыYandexGPT
Спасибо!

Искусственный интеллект и машинное обучение

Обучили более 4 тыс. специалистов работе с ИИ‑агентами

В серии вебинаров Yandex AI Studio Series эксперты рассказали, как создавать ИИ‑решения: от создания простых агентов до разработки сложных мультиагентных систем.

Показали несколько практических сценариев. Один из них — создание поисковых агентов, способных находить информацию как в интернете, так и в корпоративных базах данных, включая документы, изображения и файлы PDF. Другой сценарий — разработка голосовых агентов на базе Realtime API. Такие помощники генерируют ответы с задержкой менее секунды и интегрируются с внешними приложениями непосредственно во время диалога.

На воркшопе показали пример создания системы из нескольких ИИ‑агентов. В качестве кейса рассмотрели помощника для ресторанного бизнеса, который формирует гастрономические рекомендации для гостей.

Участники получили возможность задать вопросы экспертам и применили новые знания в интерактивных форматах. Наиболее активных из них мы пригласили на закрытую встречу в Москве для обсуждения собственных проектов и общих трендов в развитии ИИ‑агентов.

Записи вебинаров и полезные материалы

Смотреть

Открыли доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей Яндекса

Модель стала универсальнее для бизнеса — она хорошо работает в сценариях, где необходим поиск и ответы по корпоративным базам знаний.

author
Команда Yandex Cloud

В этой статье:

«Alice AI LLM сохранила все сильные стороны YandexGPT: более 40 тыс. наших клиентов используют её ради лаконичных и чётких ответов, точного извлечения данных из документов и RAG‑сценариев».

Стоимость использования Alice AI может быть значительно ниже, чем у опенсорс‑нейросетей, благодаря оптимизированному под русский язык токенизатору. В один токен Alice AI помещается примерно 4–5 кириллических символов, в то время как в опенсорс‑моделях — 2–3. Итоговая стоимость запросов может быть дешевле в 1,5–2 раза. Кроме того, тарификация теперь раздельная: входящие токены стоят в 4 раза дешевле, чем исходящие.

Alice AI LLM уже доступна на платформе Yandex AI Studio.

Обновили несколько сервисов

В AI Search теперь можно загружать не только файлы целиком, но и свои чанки. Раньше при индексации система сама разбивала документы на части по стандартному алгоритму. Теперь можно загружать уже предобработанные чанки в формате jsonl напрямую через API. Обновление примечательно тем, что теперь, когда вы сами задаёте структуру, сохраняется логика и смысл данных, а генеративные ответы становятся точнее и релевантнее.

В обновлённом Yandex Cloud ML SDK теперь можно напрямую обращаться к Yandex Search API и использовать поиск Яндекса в своих приложениях. Yandex Search API позволяет автоматически отправлять запросы к поисковой базе Яндекса и получать готовую поисковую выдачу. С помощью ML SDK можно быстро реализовать разные сценарии поиска: текстовый поиск в интернете, поиск изображений по текстовым описаниям и изображениям.

С 20 ноября Web Search стал платным при подключении через Responses API — 900 рублей за 1000 запросов (с НДС 20%). Инструмент обычно используют при разработке текстовых и голосовых агентов — например, когда ИИ‑приложению нужно использовать последние новости или проверить терминологию.

Инфраструктура и сеть

Yandex Cloud CDN

Обновления в локационных правилах

Локационные правила на Yandex Cloud CDN позволяют гибче настраивать свой сервис. Например, разрешить доступ только определённым IP, настроить редирект, запросить у пользователя подтверждающий токен, указать специфическое время кеширования или даже полностью отключить кеширование для динамического контента.

Теперь появилась возможность применять разные сценарии конфигурации CDN конкретно к запрошенному пути URI с помощью регулярных выражений. Функциональность доступна только у провайдера Yandex Cloud CDN. На один ресурс можно применить до 15 правил.

Другие новости

Мы внесли изменения в условия использования сервиса — теперь Yandex Cloud будет без уведомления незамедлительно блокировать ресурсы в случае обнаружения попытки их использования для целей VPN.

Кроме того, опубликовали подробную информацию о разборе данных в полях логов CDN.

Платформа данных

Yandex Managed Service for PostgreSQL

На странице настроек СУБД заработал поиск по их каноническим именам, например shared_buffers.

Там же появилась опция сброса всех настроек в их дефолтное состояние.

Yandex Managed Service for MySQL®

Если в кластере создано больше одной базы данных, их можно связать. При попытке удалить одну базу данных из кластера с такими связями возникала неизвестная ошибка. Теперь мы будем явно говорить об этом и не позволять удалять базу, пока эти связи не будут сняты.

Yandex Managed Service for Valkey

Теперь Valkey можно легко превратить в векторную базу данных для ваших ИИ‑решений. Храните эмбеддинги и находите семантически похожие данные за миллисекунды — идеально для RAG‑систем, чат‑ботов и рекомендательных движков.

Также дополнительный контекст можно без сериализации положить рядом в формате JSON и использовать фильтры Блума для более эффективной фильтрации данных.

Этого можно достичь за счёт поддержки модулей для Yandex Managed Service for Valkey:

  • Valkey‑Search — векторный и полнотекстовый поиск,
  • Valkey‑JSON — нативная работа с JSON‑документами,
  • Valkey‑Bloom — вероятностные структуры данных.

Попробовать можно уже сейчас через привычные API, CLI и Terraform.

Yandex Managed Service for Trino

Мы поддержали версию 476 и добавили возможность обновления созданных кластеров.

Бессерверные вычисления

Сделали в Yandex API Gateway интеграцию Swagger UI, позволяющую просматривать и тестировать API с помощью популярного инструмента.

Чтобы этим пользоваться, в конструкторе спецификации Yandex API Gateway добавьте интеграцию со Swagger UI — либо нажатием кнопки в тулбаре, либо добавив эндпойнт x‑yc‑apigateway-integration:swagger в YAML‑спецификации.

Кроме того, мы обновили набор моделей в интеграционных шагах Workflows. Актуальный список моделей:

  • YandexGPT,
  • YandexGPT Lite,
  • Qwen3‑235B‑A22B‑FP8,
  • GPT‑OSS‑120b,
  • GPT‑OSS‑20b.

Контейнеры и Kubernetes®

Yandex Managed Service for Kubernetes®

Оптимизировали некоторые аспекты работы кластеров для поддержки больших нагрузок. Добавили поддержку работы с Yandex Cloud Registry, который недавно вышел в GA.

Yandex Managed Service for GitLab

Добавили поддержку хранения файлов Gitlab в S3.

Мониторинг

Yandex Cloud Monitoring

  • В сервисе появились спарклайны — возможность отображать на виджете «плитка» небольшой график. Это позволяет быстро увидеть тренды и колебания показателей, не отвлекаясь на детальный анализ больших графиков. Включить можно в настройках графика.

  • Идентификатор рабочего пространства (workspaceId) стал параметром для дашбордов Yandex Cloud Monitoring.

  • Скрипт для импорта дашбордов из Grafana в Yandex Managed Service for Prometheus®. Он упрощает перенос дашбордов из Grafana в сервис мониторинга. Если вы используете Yandex Managed Service for Prometheus® и хотите мигрировать существующие панели, инструмент поможет быстро и безопасно адаптировать их к нашей облачной среде.

  • Мы увеличили лимиты на запросы в Yandex Managed Service for Prometheus® с 10 000 до 20 000.

Yandex Cloud Logging

В сервисе стал доступен новый UI для работы с логами. У него есть преимущества:

  • ускоренный поиск;
  • история запросов и «Избранное»;
  • возможность искать по glob и regexp;
  • режим токенов для быстрого набора необходимого запроса;
  • более гибкий язык запросов с саджестами по ключам и их значениям;
  • возможности дозагрузки контекста к логам, аналог grep -C в командной строке;
  • построение графиков по различным срезам — например, динамика ошибок по хостам или эндпоинтам;
  • сценарии автообновления и многое другое.

Безопасность

Yandex Identity Hub

  • Сервис стал публично доступен и теперь тарифицируется.

  • Провели вебинар, на котором рассказали, как работает синхронизация пользователей и групп из Active Directory и как агент автоматически переносит данные из Active Directory в Identity Hub, а также познакомились с личным кабинетом, просмотром событий в UI и другими новыми инструментами Identity Hub.

Киберланч в Кибердоме

Собрали CISO, CDO, руководителей ИБ- и комплаенс‑направлений и обсудили, какие новые угрозы и сценарии утечек данных видят участники рынка и что мешает организациям эффективно защищать данные.

Также показали, как построить безопасную экосистему, где доступы и информация под контролем — используя сервисы Yandex Identity Hub и модуль DSPM в составе Yandex Security Deck.

Обучение и сертификация

Запустили курс «Создание ИИ‑агентов в Yandex Cloud»

Бесплатный курс от Yandex Cloud научит разрабатывать агентов, которые отвечают на основе внутренних и внешних баз знаний.

Вы поймёте, как устроены ИИ‑агенты на базе LLM, и научитесь:

  • реализовывать решения на базе ИИ в Yandex Cloud;
  • разбираться, чем отличаются function calling, MCP, RAG и tools;
  • подключать внешние системы к ИИ‑агентам;
  • системно оценивать качество ответов агентов.

Вас ждет шесть часов теории и практики, а после успешного завершения вы получите свидетельство о прохождении.

Запустили курс «Защита приложений»

Эксперты из Yandex Cloud и компании «Инфосистемы Джет» подготовили новый курс по управлению приложениями в облаке. Он входит в трек Security и будет полезен всем, кто занимается развёртыванием и сопровождением приложений: инженерам и специалистам по информационной безопасности и Application Security.

Материалы курса научат вас работать с Yandex Smart Web Security — современной платформой для защиты сайтов и приложений от ботов, DDoS- и веб‑атак.

Вы научитесь:

  • разбираться в природе атак на веб‑системы и методах защиты;
  • проверять эффективность — анализировать атаки и настраивать защиту так, чтобы она отражала реальные угрозы;
  • предотвращать DDoS‑атаки с опорой на полученные практические навыки;
  • настраивать защиту веб‑приложений в Yandex Cloud — освоите Smart Web Security, Web Application Firewall, Advanced Rate Limiter и Yandex SmartCaptcha.

Продолжительность курса — около 20 часов. Он состоит из пяти модулей с теорией и практическими заданиями. После успешного завершения вы получите свидетельство о прохождении.

Обновили экзамен Yandex Cloud Certified Engineer Associate

Изменения коснулись структуры теста и уровня проверяемых компетенций. Также мы учли результаты исследования рабочих задач облачных инженеров и обновления платформы. В связи с обновлением записаться на экзамен можно со скидкой 30% до 31 января 2026 года.

Yandex Cloud Marketplace

Новые продукты и обновления на витрине:

Нейроюрист — ИИ‑помощник для юристов

Сервис для профессиональной юридической работы:

  • отвечает на юридические вопросы и находит ссылки на нормативные документы;
  • анализирует загруженные договоры и другие материалы;
  • помогает разбираться в формулировках и терминах;
  • подбирает подходящие источники и сферу права;
  • рассматривает сложные ситуации в режиме рассуждения.

Ежемесячная подписка оформляется на одного пользователя и включает определённое количество обращений: от 50 до 600 запросов в месяц.

Гармония ELT — автоматизация построения DWH

Новый продукт от партнёра Yandex Cloud — компании Navicon — предназначен для ускорения создания и развития хранилищ данных на базе опенсорс‑технологий.

Решение автоматизирует подключение источников, типовые ELT‑операции, контроль качества данных и построение Data Lineage, позволяя сократить до 50% трудозатрат инженеров. Поддерживается low‑code‑подход и удобный интерфейс для разработчиков и аналитиков.

ОС «МСВСфера Сервер» 9

Высокопроизводительная серверная операционная система совместима с экосистемой RHEL, подходит для построения корпоративных платформ и включает инструменты миграции с RHEL‑совместимых дистрибутивов, бюллетени безопасности и OVAL‑файлы.

В версии 9.6 появились:

  • контроль USB‑устройств;
  • сканер безопасности Docker®‑образов;
  • FreeIPA и Samba для построения доменов;
  • создание VPN‑туннелей с сертификатами ГОСТ;
  • новые графические утилиты для администрирования;
  • настройки ограничения доступа в зависимости от рабочего времени сотрудников.

Документация

Инфраструктура и сеть

Yandex API Gateway

Yandex Application Load Balancer

Yandex BareMetal

Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud Desktop

Yandex Compute Cloud

Yandex Monitoring

Yandex Smart Web Security

Платформа данных

Managed Databases

  • Добавили классы хостов: AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
  • Добавили диаграмму ролей в раздел «Управление доступом» для сервисов: Yandex Managed Service for Apache Airflow®, Yandex Managed Service for Apache Spark, Yandex Managed Service for Trino, Yandex Managed Service for YTsaurus и Yandex Data Processing.

Yandex Data Processing

Yandex Data Transfer

Yandex DataLens

Yandex Managed Service for Apache Airflow®

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for Apache Spark

Yandex Managed Service for ClickHouse®

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Trino

Yandex Managed Service for Valkey

Yandex Managed Service for YTsaurus

Yandex MPP Analytics for PostgreSQL

Yandex MetaData Hub

Yandex Monitoring

Yandex StoreDoc

Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes

Инструменты разработчика

Yandex Managed Service for GitLab

Yandex Search API

Бессерверные вычисления

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Notification Service

Yandex Serverless Integrations

  • Обновили раздел «Управление доступом»: добавили диаграммы ролей для Workflows и EventRouter.
Безопасность

Yandex Audit Trails

Yandex GOST Gateway

  • Добавили обзорную информацию о сервисе GOST Gateway.

Yandex Identity and Access Management

Yandex Identity Hub

Yandex Smart Web Security

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Cloud Billing

Yandex Cloud Console

Yandex Cloud Quota Manager

Yandex Identity and Access Management

Yandex Identity Hub

Yandex Monitoring

ИИ для бизнеса

Yandex AI Studio

Yandex Search API

Yandex SpeechKit

Бизнес-инструменты

Yandex Cloud Desktop

Yandex Cloud Video

Yandex DataLens

Yandex SpeechSense

Другие обновления

Обзор платформы Yandex Cloud

  • Добавили описание термина Вебхук в разделе «Облачная терминология».

Партнерская программа Yandex Cloud

Практические руководства платформы Yandex Cloud

author
Артур Самигуллин
Руководитель платформы Yandex AI Studio
Продуктовый дайджест Yandex Cloud (ноябрь)
5 декабря 2025 г.
20 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост