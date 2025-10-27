Yandex Identity Hub — корпоративная аутентификация и синхронизация AD

Трансляция на Youtube по ссылке.

Согласно исследованию Yandex Cloud, 54% атак на облачные и гибридные инфраструктуры в I полугодии 2025 года начинались с того, что злоумышленники использовали легитимные учётные данные пользователей или сервисных аккаунтов. Это тревожный сигнал о том, что бизнесу нужно инвестировать в защиту Identity.

Обеспечить безопасность данных помогают многофакторная аутентификация (MFA), регулярная ротация ключей и мониторинг подозрительной активности при входах.

18 ноября в 12:00 (мск) покажем, как можно настроить всё это с помощью новых функций нашего Identity Provider (IdP) — Yandex Identity Hub.

На вебинаре вы узнаете, как работает синхронизация пользователей и групп из Active Directory. А ещё увидите, как агент автоматически переносит данные из Active Directory в Identity Hub, и познакомитесь с личным кабинетом, просмотром событий в UI и другими новыми инструментами Identity Hub.

После вебинара вы сможете:

Упростить управление учётными записями.

Повысить уровень безопасности в компании.

Легко ориентироваться в принципах тарификации сервиса.

Вебинар будет полезен системным администраторам, IT-специалистам и руководителям, которые отвечают за управление доступом и безопасность корпоративных данных.