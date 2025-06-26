Провайдеры CDN
В Yandex Cloud CDN поддерживаются следующие провайдеры сети распространения контента:
- EdgeCDN на базе внешней инфраструктуры партнера EdgeЦентр. Используется по умолчанию.
- Yandex Cloud CDN на основе собственных технологий Яндекса.
Функциональность провайдеров идентична. Для управления ресурсами и источниками CDN используются единые для обоих провайдеров интерфейсы: консоль управления, CLI, Terraform и API.
Отличаются метрики, передаваемые провайдерами в сервис Yandex Monitoring:
Соответственно, отличаются дашборды Monitoring. Подробнее на странице Просмотр статистики CDN-ресурса.
Провайдер Yandex Cloud CDN
Примечание
До 1 августа 2025 года функциональность провайдера Yandex Cloud CDN находится на стадии Preview и не тарифицируется. Доступ осуществляется по запросу.
С помощью провайдера Yandex Cloud CDN вы можете использовать для распространения контента развитую инфраструктуру Яндекса.
Подключиться к провайдеру Yandex Cloud CDN
-
Если вы ранее уже активировали в своем каталоге провайдер EdgeCDN, создайте новый каталог.
Примечание
В одном каталоге можно использовать только один провайдер. При подключении к провайдеру для каталога генерируется уникальное значение
cname, которое необходимо для создания ресурсных записей CNAME на CDN-ресурсы.
-
Подключитесь к провайдеру:Консоль управленияCLIAPI
-
В консоли управления выберите каталог, который нужно подключить к CDN-провайдеру.
-
Выберите сервис Cloud CDN.
-
Нажмите кнопку Подключиться к провайдеру.
-
В выпадающем списке выберите Yandex Cloud CDN.
Если кнопки Подключиться к провайдеру нет и вам доступно создание ресурсов и групп источников, — провайдер уже активирован.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-nameили
--folder-id.
Выполните команду:
yc cdn provider activate --type ourcdn
Чтобы подключиться к провайдеру, воспользуйтесь методом REST API activate для ресурса Provider или вызовом gRPC API ProviderService/Activate.
В теле запроса передайте:
{ "folderId": "<идентификатор_каталога>", "providerType": "ourcdn" }
-