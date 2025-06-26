Связаться с намиПодключиться

Провайдеры CDN

Статья создана
Улучшена
Обновлена 26 июня 2025 г.

В Yandex Cloud CDN поддерживаются следующие провайдеры сети распространения контента:

  • EdgeCDN на базе внешней инфраструктуры партнера EdgeЦентр. Используется по умолчанию.
  • Yandex Cloud CDN на основе собственных технологий Яндекса.

Функциональность провайдеров идентична. Для управления ресурсами и источниками CDN используются единые для обоих провайдеров интерфейсы: консоль управления, CLI, Terraform и API.

Отличаются метрики, передаваемые провайдерами в сервис Yandex Monitoring:

Соответственно, отличаются дашборды Monitoring. Подробнее на странице Просмотр статистики CDN-ресурса.

Провайдер Yandex Cloud CDN

Примечание

До 1 августа 2025 года функциональность провайдера Yandex Cloud CDN находится на стадии Preview и не тарифицируется. Доступ осуществляется по запросу.

С помощью провайдера Yandex Cloud CDN вы можете использовать для распространения контента развитую инфраструктуру Яндекса.

Подключиться к провайдеру Yandex Cloud CDN

  1. Если вы ранее уже активировали в своем каталоге провайдер EdgeCDN, создайте новый каталог.

    Примечание

    В одном каталоге можно использовать только один провайдер. При подключении к провайдеру для каталога генерируется уникальное значение cname, которое необходимо для создания ресурсных записей CNAME на CDN-ресурсы.

  2. Подключитесь к провайдеру:

    1. В консоли управления выберите каталог, который нужно подключить к CDN-провайдеру.

    2. Выберите сервис Cloud CDN.

    3. Нажмите кнопку Подключиться к провайдеру.

    4. В выпадающем списке выберите Yandex Cloud CDN.

      Если кнопки Подключиться к провайдеру нет и вам доступно создание ресурсов и групп источников, — провайдер уже активирован.

    Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.

    По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров --folder-name или --folder-id.

    Выполните команду:

    yc cdn provider activate --type ourcdn

    Чтобы подключиться к провайдеру, воспользуйтесь методом REST API activate для ресурса Provider или вызовом gRPC API ProviderService/Activate.

    В теле запроса передайте:

    {
  "folderId": "<идентификатор_каталога>",
  "providerType": "ourcdn"
}

