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Yandex Cloud CDN

Перенаправление запросов

Статья создана
Обновлена 12 сентября 2024 г.

Вы можете настроить перенаправление запросов от CDN-ресурса к источнику, изменив URI запроса с помощью правила Rewrite.

Например, с помощью этой опции вы можете перенастроить пути запросов к контенту, если на источнике оказалась изменена структура файлов и папок. Также перенаправление можно использовать, если при переезде ресурса на новый адрес вы хотите сохранить ранжирование вашего контента в поисковых системах.

Включить перенаправление запросов для CDN-ресурса вы можете с помощью консоли управления, CLI или API.

Чтобы настроить перенаправление запросов, необходимо задать правило Rewrite и указать флаг.

Подробности о перенаправлении запросов см. в документации CDN-провайдера EdgeЦентр:

Правило Rewrite

Правило Rewrite должно содержать две разделенные пробелом директивы:

  • Исходный путь — часть URI, которую требуется заменить. Задается в виде регулярного выражения.

    Фрагменты регулярного выражения могут быть обособлены скобками — в этом случае соответствующие таким фрагментам части URI будут доступны в измененном пути в значениях переменных $1, $2, ... $9, где номер переменной соответствует порядковому номеру обособленного фрагмента регулярного выражения в исходном пути.

  • Измененный путь — часть URI, которая должна заменить исходный путь, соответствующий заданному регулярному выражению.

    В измененном пути можно использовать переменные, содержащие фрагменты исходного пути, которые были обособлены в нем с помощью скобок: $1, $2, ... $9.

Пример правила Rewrite:

/(videos)/(events)/(\d{4}-\d{2}-\d{2})/(.*) /$2/$1/$3-$4

Данное правило изменит URI запроса следующим образом:

Исходный URI: https://example.com/videos/events/2024-01-01/new-year.avi
Конечный URI: https://example.com/events/videos/2024-01-01-new-year.avi

Флаг

Флаги позволяют прекратить дальнейшую обработку директив Rewrite или вернуть пользователю redirect. Для правил Rewrite доступны следующие флаги:

  • break — завершает обработку текущего набора директив.
  • last — завершает обработку текущего набора директив и начинает поиск нового CDN-сервера, соответствующего новому URI.
  • redirect — возвращает пользователю временный redirect с кодом 302. Флаг используется, если заменяющая строка не начинается с http://, https:// или $scheme.
  • permanent — возвращает пользователю постоянный redirect с кодом 301.

См. также

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