Перенаправление запросов
Вы можете настроить перенаправление запросов от CDN-ресурса к источнику, изменив URI запроса с помощью правила
Rewrite.
Например, с помощью этой опции вы можете перенастроить пути запросов к контенту, если на источнике оказалась изменена структура файлов и папок. Также перенаправление можно использовать, если при переезде ресурса на новый адрес вы хотите сохранить ранжирование вашего контента в поисковых системах.
Включить перенаправление запросов для CDN-ресурса вы можете с помощью консоли управления, CLI или API.
Чтобы настроить перенаправление запросов, необходимо задать правило Rewrite и указать флаг.
Подробности о перенаправлении запросов см. в документации CDN-провайдера EdgeЦентр:
Правило Rewrite
Правило Rewrite должно содержать две разделенные пробелом директивы:
-
Исходный путь — часть URI, которую требуется заменить. Задается в виде регулярного выражения.
Фрагменты регулярного выражения могут быть обособлены скобками — в этом случае соответствующие таким фрагментам части URI будут доступны в измененном пути в значениях переменных
$1,
$2, ...
$9, где номер переменной соответствует порядковому номеру обособленного фрагмента регулярного выражения в исходном пути.
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Измененный путь — часть URI, которая должна заменить исходный путь, соответствующий заданному регулярному выражению.
В измененном пути можно использовать переменные, содержащие фрагменты исходного пути, которые были обособлены в нем с помощью скобок:
$1,
$2, ...
$9.
Пример правила Rewrite:
/(videos)/(events)/(\d{4}-\d{2}-\d{2})/(.*) /$2/$1/$3-$4
Данное правило изменит URI запроса следующим образом:
Исходный URI:
https://example.com/videos/events/2024-01-01/new-year.avi
Конечный URI:
https://example.com/events/videos/2024-01-01-new-year.avi
Флаг
Флаги позволяют прекратить дальнейшую обработку директив
Rewrite или вернуть пользователю
redirect. Для правил
Rewrite доступны следующие флаги:
break— завершает обработку текущего набора директив.
last— завершает обработку текущего набора директив и начинает поиск нового CDN-сервера, соответствующего новому URI.
redirect— возвращает пользователю временный
redirectс кодом
302. Флаг используется, если заменяющая строка не начинается с
http://,
https://или
$scheme.
permanent— возвращает пользователю постоянный
redirectс кодом
301.