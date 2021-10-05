50 анонсов Yandex Scale 2021

Yandex.Cloud выходит на европейский рынок. До конца 2022 года Yandex.Cloud откроет регион из нескольких зон доступности в Европе. Первый регион за пределами России будет размещаться в Германии. Клиенты европейской зоны доступности смогут воспользоваться всеми существующими сервисами и инструментами Yandex.Cloud. Доступ будет обеспечиваться с выполнением требований постановления Европейского союза General Data Protection Regulation для европейских пользователей. Кроме того, в планах платформы локализация когнитивных сервисов Yandex SpeechKit.

Гранты за работу над документацией облачной платформы. Контент-программа Yandex.Cloud предоставляет пользователям возможность улучшать и создавать новую документацию для облачной платформы. Каждый автор, который внесет правки в документацию, подготовит оригинальный сценарий решения задачи или пошаговое руководство, получит грант на свой платежный аккаунт Yandex.Cloud.

G-Cloud. Для размещения государственных информационных систем на базе инфраструктуры и сервисов платформы Yandex.Cloud будет создан отдельный облачный регион, соответствующий требованиям безопасности и защищенности, которые регуляторы предъявляют к сервисам и инфраструктуре для работы ГИС. Благодаря G-Cloud государственные организации смогут использовать публичную облачную платформу для разработки и эксплуатации новых цифровых сервисов и оценить ее преимущества: виртуальную инфраструктуру, сервисы на базе ИИ, платформу данных и контейнерную разработку, а также гибкое и прозрачное ценообразование, профессиональную техническую поддержку критичных сервисов. Планируется, что платформа G-Cloud будет готова к размещению ГИС к концу 2022 года.

Yandex Distributed Cloud. Развитие концепции распределённого облака, в основе которой лежит использование платформенных сервисов и технологических решений Yandex.Cloud не только в публичном облаке, но и непосредственно на территории клиента. Комплексное облачное решение включает в себя IaaS, PaaS и SaaS и развивается вместе с публичным Yandex.Cloud за счёт общей кодовой базы. Единое решение одного вендора гарантирует высокую совместимость сервисов. Информационная безопасность обеспечивается совместно Yandex.Cloud и клиентом по прозрачной модели разделяемой ответственности. Сервисы предоставляются в соответствии с описанием и SLA.

Yandex.Cloud переходит на новое поколение серверных стоек. Теперь серверное оборудование поддерживает последние поколения процессоров — Intel Ice Lake. Новое поколение платформы позволяет добиться повышения производительности до 50% при работе с управляемыми базами данных, системами аналитики, сервисами машинного обучения, веб-приложениями и виртуальными рабочими местами. Также в новом поколении стоечных решений стали доступны графические процессоры NVIDIA A100 (GPU), которые работают с новыми процессорами AMD Epyc 2 (Milan).

Улучшение производительности дисков. Помимо производительности процессоров за этот год мы ускорили наши диски. Облачный диск более надежен чем физический, так как каждый блок данных мы записываем не на один, а на несколько дисков, расположенных в разных серверных стойках. Мы много инвестировали в производительность нашей дисковой подсистемы, и теперь по синтетическим тестам они подходят для всех типовых сценариев.