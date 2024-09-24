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Yandex Cloud Backup

Подключить сервер Yandex BareMetal к Yandex Cloud Backup

Статья создана
Обновлена 24 сентября 2024 г.

В Cloud Backup вы можете настроить резервное копирование серверов BareMetal.

Сервис BareMetal и функциональность резервного копирования серверов будут запущены в стадии Preview в 4 квартале 2024 года.

Поддерживаются следующие операционные системы серверов:

  • Ubuntu 22.04 LTS;
  • Ubuntu 20.04 LTS;
  • Ubuntu 18.04 LTS;
  • Ubuntu 16.04 LTS.

Чтобы подключить сервер к Yandex Cloud Backup:

  1. Подготовьте облако к работе.
  2. Создайте сервисный аккаунт.
  3. Активируйте Cloud Backup.
  4. Арендуйте тестовый сервер.
  5. Подключитесь к серверу.
  6. Установите агент резервного копирования.
  7. Привяжите сервер к политике резервного копирования.
  8. Запустите создание резервной копии.
  9. Восстановите сервер из резервной копии.

См. также Как отказаться от аренды и удалить ресурсы.

Подготовьте облако к работе

Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:

  1. Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
  2. На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе ACTIVE или TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его.

Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.

Подробнее об облаках и каталогах.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

Сейчас сервис BareMetal и функциональность резервного копирования серверов не тарифицируются.

Создайте сервисный аккаунт

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы хотите арендовать сервер BareMetal.

  2. В верхней части страницы перейдите на вкладку Сервисные аккаунты.

  3. Нажмите Создать сервисный аккаунт.

  4. Введите имя сервисного аккаунта. Требования к формату имени:

    • длина — от 3 до 63 символов;
    • может содержать строчные буквы латинского алфавита, цифры и дефисы;
    • первый символ — буква, последний — не дефис.

  5. Нажмите Добавить роль и выберите роль backup.editor.

  6. Нажмите Создать.

  7. Выберите сервисный аккаунт, созданный ранее, нажав на строку с его именем.

  8. На верхней панели нажмите кнопку Создать новый ключ.

  9. Выберите пункт Создать авторизованный ключ.

  10. Выберите алгоритм шифрования и нажмите кнопку Создать.

  11. В открывшемся окне нажмите кнопку Скачать файл с ключами и нажмите Закрыть.

Авторизованный ключ сервисного аккаунта понадобиться в дальнейшем.

Активируйте Cloud Backup

Чтобы активировать сервис, у вас должна быть минимальная роль backup.editor на каталог, в котором вы хотите арендовать сервер и подключить его к Cloud Backup.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором вы хотите арендовать сервер и подключить его к Cloud Backup.

  2. В списке сервисов выберите Cloud Backup.

  3. Если сервис Cloud Backup еще не активирован, нажмите Активировать.

    Если кнопки Активировать нет, значит, сервис уже активирован. Переходите к следующему шагу.

После активации автоматически создаются следующие политики резервного копирования:

  • Default daily — ежедневное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
  • Default weekly — еженедельное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
  • Default monthly — ежемесячное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.

Арендуйте тестовый сервер

Если у вас уже арендован сервер с подходящей ОС, перейдите к шагу Подключитесь к серверу. Обратите внимание на необходимые сетевые разрешения на сервере.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором хотите арендовать сервер.

  2. В списке сервисов выберите BareMetal.

  3. Нажмите кнопку Заказать сервер.

  4. Выберите зону доступности ru-central1-m.

  5. Выберите пул ru-central1-m3.

  6. В блоке Конфигурация:

    1. Выберите конфигурацию сервера BA-i103-S-10G.

    2. Настройте разметку диска:

      1. Нажмите кнопку Настроить разделы диска.
      2. Оставьте разметку по умолчанию и нажмите кнопку Сохранить.

  7. В блоке Образ выберите образ Ubuntu 22.04 LTS.

  8. В блоке Условия аренды укажите:

    1. Число серверов1.
    2. Период аренды1 месяц.

  9. В блоке Сетевые настройки:

    1. Нажмите кнопку Создать приватную подсеть.

    2. (опционально) Если вам требуется включить DHCP для автоматического назначения IP-адресов, сделайте это в блоке Настройки для маршрутизации.

    3. Введите имя подсети bm-subnetwork и нажмите кнопку Создать подсеть.

    4. В поле Публичный адрес выберите Автоматически.

      Чтобы агент Cloud Backup мог обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования, на сервере должен быть обеспечен сетевой доступ к IP-адресам ресурсов сервиса Cloud Backup согласно таблице:

      Диапазон портов Протокол Назначение CIDR блоки
      80 TCP CIDR 213.180.193.0/24
      80 TCP CIDR 213.180.204.0/24
      443 TCP CIDR 84.47.172.0/24
      443 TCP CIDR 84.201.181.0/24
      443 TCP CIDR 178.176.128.0/24
      443 TCP CIDR 213.180.193.0/24
      443 TCP CIDR 213.180.204.0/24
      7770-7800 TCP CIDR 84.47.172.0/24
      8443 TCP CIDR 84.47.172.0/24
      44445 TCP CIDR 51.250.1.0/24

  10. В блоке Доступ:

    1. Сгенерируйте пароль для root-пользователя. Для этого напротив поля Пароль нажмите кнопку Сгенерировать.

    Важно

    После заказа сервера пароль больше нигде нельзя посмотреть. Сразу сохраните пароль в надежном месте.

    1. В поле Публичный SSH-ключ вставьте содержимое файла открытого ключа. Пару ключей для подключения по SSH необходимо создать самостоятельно.

  11. В блоке Информация о сервере введите Имя сервера — bm-server.

  12. Нажмите кнопку Заказать сервер.

Сохраните имя и идентификатор сервера, они понадобятся в дальнейшем.

Подключитесь к серверу

  1. В консоли управления выберите каталог, которому принадлежит сервер.
  2. В списке сервисов выберите BareMetal.
  3. В строке с нужным сервером нажмите значок и выберите Запустить KVM-консоль.
  4. В открывшемся окне нажмите кнопку KVM-консоль.

Для подключения к серверу необходимо указать его публичный IP-адрес, который можно узнать в консоли управления, в поле Публичный адрес блока Сетевые настройки на странице сервера.

  1. В терминале выполните команду:

    ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>

    При первом подключении к серверу появится предупреждение о неизвестном хосте:

    The authenticity of host '51.250.83.243 (51.250.83.243)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6Mjv93NJDCaf/vu3NYwiLQK4tKI+4cfLtkd********.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

  2. Введите в терминале слово yes и нажмите Enter.

  3. Введите пароль, который вы указали при создании сервера, и нажмите Enter.

Для подключения к серверу необходимо указать его публичный IP-адрес, который можно узнать в консоли управления, в поле Публичный адрес блока Сетевые настройки на странице сервера.

Убедитесь, что учетная запись Windows обладает правами на чтение файлов в папке с ключами.

  1. Для подключения к серверу в командной строке выполните команду:

    ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>

    При первом подключении к серверу появится предупреждение о неизвестном хосте:

    The authenticity of host '89.169.132.223 (89.169.132.223)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:DfjfFB+in0q0MGi0HnqLNMdHssLfm1yRanB********.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

  2. Введите в терминале слово yes и нажмите Enter.

  3. Введите пароль, который вы указали при создании сервера, и нажмите Enter.

Установите агент резервного копирования

  1. Скопируйте на сервер файл с авторизованным ключом сервисного аккаунта, созданным ранее. Для этого на локальной машине выполните команду:

    scp <путь_к_файлу_с_авторизованным_ключом_на_локальной_машине> \
root@<публичный_IP-адрес_сервера>:<абсолютный_путь_к_каталогу_на_сервере>

  2. Установите Yandex Cloud CLI. Для этого на сервере выполните команду:

    curl -sSL https://storage.yandexcloud.net/yandexcloud-yc/install.sh | bash

  3. Аутентифицируйтесь в Yandex Cloud CLI от имени сервисного аккаунта:

    yc config set service-account-key <абсолютный_путь_к_авторизованному_ключу>

  4. Получите IAM-токен:

    yc iam create-token

  5. Установите утилиту jq:

    apt update && apt install -y jq

  6. Установите агент резервного копирования:

    wget https://storage.yandexcloud.net/backup-distributions/agent_installer_bms.sh && \
bash agent_installer_bms.sh \
  -i "`<идентификатор_сервера>`-`date +%s`" \
  -n "`<имя_сервера>`-`date +%Y%m%d.%H%M%S`" \
  -t "`<IAM-токен>`"

    Дождитесь сообщения о регистрации агента:

    ...
Agent registered with id D9CA44FC-716A-4B3B-A702-C6**********

Привяжите сервер к политике резервного копирования

  1. Получите список ресурсов, подключенных к Cloud Backup, для этого на локальной машине выполните команду:

    yc backup resource list

    Сервер, подключенный к Cloud Backup, будет отображаться с типом (TYPE) BMS.

    Сохраните идентификатор (INSTANCE ID) сервера.

  2. Получите список политик резервного копирования:

    yc backup policy list

    Сохраните идентификатор политики (ID), которую вы хотите привязать к серверу.

  3. Привяжите сервер к политике резервного копирования:

    yc backup policy apply \
  --id <идентификатор_политики> \
  --instance-ids="<идентификатор_сервера>"

Запустите создание резервной копии

Чтобы запустить создание резервной копии вне расписания политики резервного копирования, выполните команду:

yc backup policy execute \
  --id <идентификатор_политики> \
  --instance-id <идентификатор_сервера>

Дождитесь завершения операции.

Также вы можете выполнить команду в асинхронном режиме с помощью параметра --async и отслеживать процесс резервного копирования с помощью команды yc backup resource list-tasks.

Восстановите сервер из резервной копии

  1. Получите список резервных копий сервера:

    yc backup backup list \
  --instance-id <идентификатор_сервера>

    Сохраните идентификатор (ID) резервной копии.

  2. Восстановите сервер из резервной копии:

    yc backup backup recover \
  --source-backup-id="<идентификатор_резервной_копии>" \
  --destination-instance-id="<идентификатор_сервера>"

    Дождитесь завершения операции.

    Также вы можете выполнить команду в асинхронном режиме с помощью параметра --async и отслеживать процесс резервного копирования с помощью команды yc backup resource list-tasks.

Как отказаться от аренды и удалить ресурсы

  1. Откажитесь от аренды сервера BareMetal.
  2. Удалите резервную копию в Cloud Backup с помощью CLI.
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