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Yandex Cloud Backup

Справочник метрик Yandex Monitoring

Статья создана
Обновлена 16 августа 2024 г.

В этом разделе описаны метрики сервиса Cloud Backup, поставляемые в Monitoring.

Имя метрики пишется в метку name.

Общие метки для всех метрик сервиса Cloud Backup:

Метка Значение
service Идентификатор сервиса: baas.
resource_id Идентификатор ВМ в Compute Cloud.
resource_name Имя ВМ.
resource_type Тип ресурса. Возможные значения:

Метрики сервиса:

Имя метрики
Тип, единицы измерения		 Описание
protected
DGAUGE, штуки		 Количество ВМ, защищенных Cloud Backup.
used_space
DGAUGE, байты		 Объем хранилища, занятый резервными копиями.
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