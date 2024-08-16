Справочник метрик Yandex Monitoring
Статья создана
Обновлена 16 августа 2024 г.
В этом разделе описаны метрики сервиса Cloud Backup, поставляемые в Monitoring.
Имя метрики пишется в метку
name.
Общие метки для всех метрик сервиса Cloud Backup:
|Метка
|Значение
|service
|Идентификатор сервиса:
baas.
|resource_id
|Идентификатор ВМ в Compute Cloud.
|resource_name
|Имя ВМ.
|resource_type
|Тип ресурса. Возможные значения:
Метрики сервиса:
|Имя метрики
Тип, единицы измерения
|Описание
|
protected
DGAUGE, штуки
|Количество ВМ, защищенных Cloud Backup.
|
used_space
DGAUGE, байты
|Объем хранилища, занятый резервными копиями.