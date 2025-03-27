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Статья создана
Yandex Cloud
Обновлена 27 марта 2025 г.
Автоматическая привязка политики резервного копирования Cloud Backup к ВМ
Подключить сервер Yandex BareMetal к Cloud Backup
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